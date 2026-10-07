Sau 65 năm, loạt bí mật hậu trường của 'Breakfast at Tiffany's' bất ngờ được hé lộ

Thế nhưng phía sau vẻ hào nhoáng tưởng như hoàn hảo ấy lại là một quá trình sản xuất đầy tranh cãi, ngẫu hứng, bất đồng và những câu chuyện ít ai biết, theo Daily Mail đưa tin ngày 6.10.

George Peppard khiến đạo diễn không hài lòng

Đạo diễn Blake Edwards được cho là từng kịch liệt phản đối việc George Peppard được chọn vào vai Paul. Trong cuốn Fifth Avenue, 5am của Sam Wasson, tác phẩm đầu tiên tái hiện toàn diện quá trình thực hiện bộ phim, Blake Edwards đã nói rằng: "Tôi đã quỳ xuống vỉa hè trước mặt các nhà sản xuất và cầu xin họ đừng chọn anh ấy".

Audrey Hepburn trong tạo hình Holly Golightly, nhân vật đã trở thành biểu tượng kinh điển của điện ảnh thế giới Ảnh: Chụp màn hình phim Breakfast at Tiffany's

Trong quá trình quay, hai người liên tục bất đồng vì George Peppard thường muốn diễn theo cách riêng, có lúc căng thẳng đến mức suýt xảy ra xô xát. Không chỉ vậy, theo Turner Classic Movies, cách George Peppard phân tích quá kỹ từng cảnh quay cũng khiến Audrey Hepburn cảm thấy khó chịu.

Tiffany & Co. phá lệ để phục vụ đoàn phim

Để thực hiện Breakfast at Tiffany's, cửa hàng biểu tượng của Tiffany & Co. trên Đại lộ số 5 (Mỹ) đã mở cửa vào một ngày chủ nhật năm 1960. Đây là lần đầu tiên thương hiệu này mở cửa ngày chủ nhật kể từ thế kỷ 19. Sự hợp tác của Tiffany & Co. với đoàn phim được đánh giá là đặc biệt hiếm có. Turner Classic Movies cho biết ê kíp đã được phép tiếp cận không gian bên trong cửa hàng ở mức chưa từng có trước đó.

Hoạt động ghi hình chỉ diễn ra trong một ngày nhưng huy động tới 75 kỹ thuật viên, 24 diễn viên quần chúng, 20 nhân viên Tiffany, 30 lãnh đạo của công ty cùng lực lượng an ninh bổ sung. Khoảng 40 bảo vệ có vũ trang được bố trí trong cửa hàng để ngăn nguy cơ trộm cắp. Chi phí cho ngày quay này được cho là lên tới 45.000 USD vì toàn bộ nhân sự làm việc vào chủ nhật đều được trả lương gấp đôi. Đây là một khoản tiền rất lớn vào thời điểm đầu thập niên 1960.

Cảnh tiệc nổi tiếng mất gần một tuần để hoàn thành

Bữa tiệc hỗn loạn trong căn hộ của nhân vật Holly Golightly là một trong những phân cảnh đáng nhớ nhất phim, nhưng để quay được cảnh này, đoàn phim đã mất khoảng một tuần tại phim trường Paramount.

Blake Edwards không muốn sử dụng diễn viên quần chúng thông thường. Ông chủ động mời các diễn viên và những người quen biết có khả năng ứng biến để tạo cảm giác tự nhiên hơn cho bữa tiệc. Trong suốt quá trình quay, đoàn phim đã dùng tới 60 thùng thuốc lá, cùng lượng lớn trà, bia gừng, champagne và rất nhiều đồ ăn như xúc xích, thịt nguội, khoai tây chiên, đồ chấm và sandwich. Một dụng cụ hun khói vốn được người nuôi ong sử dụng cũng được mang lên trường quay để tạo nên lớp khói thuốc dày đặc trong không khí.

Phần lớn phân cảnh được thực hiện theo kiểu ngẫu hứng. Đến ngày quay cuối cùng, Blake Edwards thậm chí thay toàn bộ đồ uống không cồn bằng champagne thật.

Chiếc váy đen của Holly Golightly từng lập kỷ lục đấu giá

Hubert de Givenchy thiết kế chiếc váy satin đen biểu tượng mà Audrey Hepburn mặc ở phần mở đầu Breakfast at Tiffany's, tiếp nối mối hợp tác giữa hai người từ Sabrina năm 1954. Ba phiên bản giống nhau đã được làm cho bộ phim. Một chiếc sau đó được đấu giá tại Christie's ở London (Anh) năm 2006 với giá 467.200 bảng Anh, tương đương khoảng 923.000 USD, cao hơn 6 lần mức ước tính và lập kỷ lục thế giới thời điểm đó cho một bộ trang phục được thiết kế cho điện ảnh.

Căn nhà của Holly Golightly được bán với giá 7,4 triệu USD

Không chỉ trang phục, căn nhà gắn với nhân vật Holly Golightly cũng có giá trị đáng kinh ngạc. Ngôi nhà phố tại số 169 East 71st Street ở Upper East Side, New York (Mỹ), được sử dụng làm ngoại cảnh cho tòa nhà nơi Holly Golightly sinh sống trong phim. Tuy nhiên, phần nội thất căn hộ của Holly Golightly thực tế được quay tại phim trường Paramount ở Hollywood.

Ngôi nhà 4 tầng này từng được rao bán với mức giá lên tới 10 triệu USD vào năm 2014 trước khi chủ sở hữu hạ giá. Đến tháng 6.2015, bất động sản được bán với giá 7,4 triệu USD. Khi đó, căn nhà rộng khoảng 3.800 feet vuông (khoảng 350 m2) vẫn giữ những cánh cửa màu xanh đặc trưng, đồng thời có thư viện, lò sưởi và một khu nhà kính khép kín.

'Moon River' từng suýt bị loại khỏi phim

Johnny Mercer từng đặt tên ca khúc là I'm Holly và Blue River trước khi chọn Moon River, trong khi Henry Mancini viết giai điệu riêng cho Audrey Hepburn và nhân vật Holly Golightly. Sau buổi chiếu thử, Paramount từng cân nhắc loại bài hát khỏi phim nhưng quyết định cuối cùng là giữ lại. Moon River sau đó giúp Henry Mancini và Johnny Mercer giành Oscar năm 1962 cho Ca khúc trong phim hay nhất, đồng thời đoạt Grammy cho Bài hát của năm.

Audrey Hepburn thực sự học chơi guitar

Một trong những khoảnh khắc gần gũi nhất của bộ phim là khi Holly Golightly ngồi chân trần bên lối thoát hiểm, nhẹ nhàng gảy guitar và hát Moon River. Phân cảnh tạo cảm giác rất tự nhiên, đúng với điều đoàn phim mong muốn. Tuy nhiên, Audrey Hepburn không chỉ giả vờ chơi đàn. Bà đã học guitar để các động tác tay và cách bấm dây trông thuyết phục trên màn ảnh.

Audrey Hepburn vốn có kinh nghiệm ca hát, nhưng guitar lại là một thử thách hoàn toàn khác. Trong quá trình quay phim, bà làm việc cùng giáo viên guitar để bảo đảm chuyển động ngón tay trông chân thực.

Blake Edwards thay John Frankenheimer làm đạo diễn

John Frankenheimer ban đầu được chọn làm đạo diễn của Breakfast at Tiffany's và đã tham gia phát triển bộ phim cùng biên kịch George Axelrod khi Paramount công bố dự án vào tháng 1.1959. Tuy nhiên, đến năm 1960, ông được thay thế bởi Blake Edwards, trong bối cảnh Audrey Hepburn và hãng phim được cho là có những băn khoăn về hướng đi của tác phẩm. Sau này, Audrey Hepburn cũng cho biết chính Blake Edwards là người thuyết phục bà nhận vai Holly Golightly.