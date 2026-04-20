Sau 80 năm, Vespa còn đủ sức hấp dẫn thế hệ mới?

Những mẫu xe khung thép từ Ý đang dần chứng minh giá trị thực dụng thông qua bài toán khấu hao và khả năng vận hành tối ưu, dù phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt từ các dòng xe thế hệ mới.

Định nghĩa lại bài toán "tài sản" hay "tiêu sản"

Nhắc đến Vespa, nhiều khách hàng tại Việt Nam đều biết rằng đây là thương hiệu xe máy hiếm hoi trên thị trường sở hữu tính sưu tầm cao. Có thể dễ dàng tìm thấy những người đam mê Vespa có cả bộ sưu tập những chiếc Vespa được sản xuất từ trước những năm 2000 và cho đến bây giờ những chiếc Vespa cổ đó mỗi khi xuất hiện trên đường vẫn khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn. Có thể kể đến anh Hiếu "Ảnh", một người đam mê Vespa tại Hà Nội đang sở hữu hơn 10 chiếc Vespa độc đáo bao gồm Vespa Ape 3 bánh, Vespa Paperino hay kể cả những chiếc Vespa Sprint sidecar độc đáo…

Thực tế thị trường Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026 cho thấy, những phiên bản giới hạn mang dấu ấn lịch sử như Vespa 946 Dragon hay Vespa 946 Horse luôn nhanh chóng được đón nhận nhờ giá trị độc bản. Trong khi đó, với nhiều dòng xe đại trà, sau khoảng 3–5 năm sử dụng, giá trị thường giảm đáng kể theo chu kỳ thay đổi của công nghệ và thị trường. Chính vì vậy, không khó để lý giải vì sao những mẫu Vespa mang tính biểu tượng, kể cả sau nhiều thập kỷ, vẫn luôn có sức hút riêng với giới sưu tầm và những người yêu xe. Nếu nhiều sản phẩm công nghệ dần mất đi giá trị theo thời gian, thì Vespa lại đi theo một quỹ đạo khác, nơi sức hấp dẫn được duy trì bởi những giá trị vượt lên trên yếu tố kỹ thuật đơn thuần.

Mua Vespa nói một cách nào đó thì đây là khoản chi cho một "tài sản" bền vững mang tính sưu tập cao chứ không phải "tiêu sản".

Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải nhìn lại bối cảnh thị trường xe hai bánh tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay thì có thể dễ dàng thấy rằng những biến động địa chính trị cũng như những thay đổi trong chính sách điều hành của chính phủ đã tạo ra một "phép thử" đối với những chiếc xe máy nói chung và xe Vespa nói riêng. Điều này đã buộc thương hiệu xe Ý với 80 năm tuổi đời phải tự định vị lại mình giữa ranh giới của giá trị truyền thống và xe công nghệ hiện đại.

Vespa: phương tiện "Đủ và chất" giữa thị trường thừa thãi tính năng

Nhiều người từng mặc định chạy Vespa chỉ để "làm cảnh". Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, vị thế của Vespa tại Việt Nam vẫn rất đáng gờm. Với cột mốc 2 triệu xe xuất xưởng từ nhà máy Phú Thọ vào tháng 12.2025, Piaggio đã minh chứng rằng Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ trọng điểm mà còn là trung tâm sản xuất chiến lược toàn cầu.

Các dòng xe chủ lực như Vespa Sprint hay Primavera vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ tại thị trường trong nước nhờ chiến lược "hiện đại hóa" phương tiện. Họ tập trung vào những nâng cấp "đáng tiền" nào là động cơ iGet tiết kiệm nhiên liệu (chỉ khoảng 2,4L/100km), phanh ABS và trang bị các tính năng tiên tiến như Cảm biến nghiêng hay Hệ thống ngắt động cơ khẩn cấp. Đây là sự tính toán thực dụng, cung cấp đủ công nghệ để an toàn và tiện lợi, nhưng vẫn giữ được sự thuần túy để không bao giờ trở nên lỗi thời trước những cuộc chạy đua tính năng.

Cảm giác lái

Có những giá trị mà các thuật toán hay mô-tơ điện khó lòng thay thế: đó là "phản hồi cơ khí". Cấu trúc khung thép liền khối, đặc sản của Vespa đã tạo nên một trải nghiệm lái mà các dòng xe dàn áo nhựa hay xe điện hiện nay khó lòng đạt tới.

Nhiều Vespista lâu năm thừa nhận, cảm giác "nước đầu" êm ái khi lướt phố và sự đầm chắc, không rung lắc khi bứt tốc leo đèo chính là thứ tạo nên sợi dây liên kết giữa người và xe. Trong một thị trường "chạy theo giá rẻ" nhưng lại dần "thiếu bản sắc", cảm giác lái thực thụ chính là thứ ngôn ngữ giúp Vespa kết nối với những người trẻ đang tìm kiếm sự khác biệt.

Cột mốc 80 năm và chương mới của huyền thoại

Hành trình 80 năm – cột mốc rực rỡ của một biểu tượng sẽ chính thức được Vespa tái hiện sống động vào ngày 16/05 tới đây tại sông Sài Gòn. Không đơn thuần là một sự kiện, đây là thời khắc đánh dấu chương mới của huyền thoại, nơi di sản quá khứ hòa quyện cùng tầm nhìn tương lai trong một không gian trải nghiệm độc bản.

Đây là cơ hội hiếm có để cộng đồng yêu xe trực tiếp khám phá dải sản phẩm mới nhất, nơi những cải tiến về công nghệ và động cơ được lồng ghép tinh tế trong thiết kế mang đậm di sản. Bên cạnh đó, sự kiện còn được thiết kế như một hành trình trải nghiệm đa giác quan: từ khu triển lãm, hoạt động tương tác, diễu hành Vespa, đến các điểm check-in và quà tặng dành riêng cho cộng đồng yêu xe.

Hãy đến để giải mã sức hút của một "tài sản" không tuổi và hiểu được vì sao giữa hàng loạt lựa chọn hào nhoáng, Vespa vẫn luôn là điểm đến cuối cùng của những người tìm kiếm sự đẳng cấp và khác biệt.