Nếu từng tham gia các triển lãm ô tô xe máy tại Việt Nam cũng như trên thế giới, không khó để bắt gặp những mẫu xe concept (xe ý tưởng) được các thương hiệu ô tô trưng bày. Những mẫu xe này thường thu hút sự chú ý của khách hàng nhờ thiết kế khác biệt, nội thất độc đáo và những công nghệ mới chưa từng xuất hiện trên xe thương mại. Đây cũng là cách các nhà sản xuất giới thiệu tầm nhìn thiết kế, thử nghiệm ý tưởng mới và thăm dò phản ứng của khách hàng, trước khi quyết định phát triển một dòng xe mới.

Không phải xe concept nào cũng có thể vận hành

Thực tế, đằng sau vẻ ngoài hiện đại và những tuyên bố về công nghệ, không phải mẫu xe concept nào cũng là một chiếc ô tô hoàn chỉnh có thể vận hành trên đường. Theo Motor1, xe concept được phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau. Phổ biến nhất là những mô hình thiết kế kích thước thật, chủ yếu dùng để trình diễn kiểu dáng, không có động cơ, hộp số hay các hệ thống cơ khí hoạt động thực tế.

Những mẫu xe concept thường thu hút sự chú ý của khách hàng nhờ thiết kế khác biệt, nội thất độc đáo và những công nghệ mới ẢNH: BÁ HÙNG

Một số khác được gọi là xe trưng bày, có bánh xe và một số bộ phận cơ bản nhưng chưa chắc có khả năng vận hành. Ở cấp độ cao hơn là những nguyên mẫu có hệ thống truyền động, động cơ và các bộ phận cơ khí hoạt động. Ngoài ra, một số xe concept còn được phát triển thành phương tiện thử nghiệm kỹ thuật, phục vụ đánh giá những công nghệ mới trước khi ứng dụng trên xe thương mại.

Theo ông Dan Bedore, người từng làm việc tại bộ phận truyền thông và quan hệ công chúng của Nissan chia sẻ, một số mẫu xe concept thậm chí được chế tạo từ khung gỗ, nhôm và các tấm thân vỏ bằng sợi thủy tinh. Những vật liệu này chủ yếu phục vụ mục đích tạo hình, không được thiết kế để chịu đựng điều kiện môi trường trong thời gian dài.

Thông thường các mẫu xe concept thường được các hãng ô tô mang đến trưng bày tại các sự kiện hay triển lãm ô tô, xe máy… để giới thiệu tầm nhìn thiết kế, thử nghiệm ý tưởng mới và thăm dò phản ứng của khách hàng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, sau khi tỏa sáng trên ấn đèn sân khấu của các kỳ triển lãm, số phận các mẫu xe concept sẽ về đâu?

Sau ánh đèn sân khấu các kỳ triển lãm, không phải mẫu xe concept nào cũng được giữ hay phát triển thành xe thương mại ẢNH: BÁ HÙNG

Một số xe concept được đưa vào bộ sưu tập riêng của hãng xe

Sau khi kết thúc các triển lãm và hoạt động quảng bá, một trong những hướng xử lý của các nhà sản xuất ô tô với những mẫu xe concept có giá trị lịch sử là đưa chúng về lưu giữ trong bộ sưu tập của thương hiệu.

Các hãng như Mercedes-Benz, BMW hay Ford… đều có những bộ sưu tập phương tiện mang dấu ấn lịch sử phát triển của thương hiệu. Trong đó, nhiều mẫu xe concept được lưu giữ, bảo quản bởi chúng đại diện cho những cột mốc quan trọng về thiết kế, kỹ thuật hoặc định hướng sản phẩm của hãng.

Những mẫu xe này không nhất thiết bị cất giữ vĩnh viễn trong kho. Tùy từng trường hợp, nhà sản xuất có thể đưa chúng trở lại các triển lãm chuyên đề, sự kiện kỷ niệm thương hiệu hoặc trưng bày tại bảo tàng. Một số còn được sử dụng trong các chiến dịch quảng bá nhằm giới thiệu lịch sử phát triển và những ý tưởng từng được hãng theo đuổi.

Sau khi kết thúc các triển lãm và hoạt động quảng bá một số xe concept được đưa vào bộ sưu tập riêng của hãng xe ẢNH: BÁ HÙNG

Dù vậy, việc bảo quản xe concept không đơn giản. Ngay cả khi không được sử dụng, chúng vẫn cần không gian lưu trữ, bảo dưỡng và bảo vệ trước tác động của nhiệt độ, độ ẩm. Những vật liệu thử nghiệm, hệ thống điện tử và chi tiết cơ khí chế tạo riêng cũng khiến quá trình duy trì tình trạng nguyên bản trở nên phức tạp, tốn kém.

Không ít xe concept bị tháo dỡ hoặc nghiền nát

Tuy nhiên, không phải tất cả những mẫu xe concept được đầu tư hàng triệu USD đều có cơ hội tồn tại lâu dài. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trưng bày và quảng bá, một số nhà sản xuất quyết định tháo dỡ, thậm chí nghiền nát chính những mẫu xe do mình phát triển.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định này. Trong đó, chi phí lưu kho và bảo dưỡng là yếu tố được nhiều hãng xe tính đến. Với những mẫu xe không còn giá trị nghiên cứu hoặc quảng bá, việc tiếp tục duy trì chúng có thể không mang lại lợi ích tương xứng.

Bên cạnh đó, vấn đề bảo mật công nghệ cũng được các nhà sản xuất quan tâm. Những mẫu xe concept có thể chứa các hệ thống, linh kiện hoặc giải pháp kỹ thuật chưa được thương mại hóa. Việc để chúng lọt ra ngoài thị trường có nguy cơ làm lộ bí mật công nghệ hoặc thiết kế mà hãng chưa muốn công bố.

Những mẫu xe concept có thể chứa các hệ thống, linh kiện hoặc giải pháp kỹ thuật chưa được thương mại hóa ẢNH: BÁ HÙNG

Motor1 dẫn ví dụ về Trung tâm tái chế và tháo dỡ xe của BMW tại Đức. Cơ sở này xử lý hàng nghìn phương tiện mỗi năm, chủ yếu là những xe thử nghiệm trước sản xuất đã hoàn thành nhiệm vụ phát triển và không phù hợp để bán lại. Các bộ phận, vật liệu còn khả năng sử dụng được thu hồi trước khi phần còn lại của phương tiện bị tháo dỡ.

Dù vậy, cần phân biệt những nguyên mẫu phục vụ quá trình phát triển sản phẩm với xe concept từng xuất hiện tại triển lãm. Không phải mọi phương tiện bị nghiền nát tại các cơ sở thử nghiệm đều là xe ý tưởng từng được công chúng biết đến.

Một số mẫu xe concept trở thành tài sản có giá trị lịch sử

Ở chiều ngược lại, những mẫu xe concept có thiết kế đặc biệt hoặc mang dấu ấn quan trọng trong lịch sử ngành ô tô đôi khi có một kết thúc tốt đẹp hơn. Chúng có thể được chuyển đến bảo tàng, đưa vào bộ sưu tập tư nhân hoặc trở thành những món đồ sưu tầm có giá trị cao.

Đơn cử như trường hợp của chiếc Lincoln Futura đời 1955. Sau khi được phát triển từ một mẫu xe ý tưởng, chiếc xe này được cải biến thành nguyên mẫu Batmobile xuất hiện trong loạt phim truyền hình Batman vào thập niên 1960. Đây là một trong những ví dụ nổi tiếng về việc một mẫu xe concept có thể tiếp tục tồn tại và tạo dấu ấn vượt ra ngoài mục đích ban đầu.

Nhìn chung, số phận của xe concept sau triển lãm phụ thuộc vào giá trị lịch sử, mục đích phát triển, khả năng vận hành và quyết định của nhà sản xuất ẢNH: CHEVROLET

Năm 2024, General Motors (GM) cũng trao tặng mẫu Pontiac REV concept đời 2001 cho Bảo tàng Giao thông Pontiac sau khi chiếc xe bị phát hiện nằm trong một bãi phế liệu. Bảo tàng sau đó công bố kế hoạch phục hồi mẫu xe này, giúp một nguyên mẫu từng bị lãng quên có cơ hội được bảo tồn.

Những trường hợp như vậy cho thấy giá trị của xe concept không chỉ nằm ở khả năng ứng dụng công nghệ hay thương mại hóa. Chúng còn phản ánh tư duy thiết kế, những thử nghiệm kỹ thuật và tham vọng của các nhà sản xuất ở từng giai đoạn phát triển.

Nhìn chung, số phận của xe concept sau triển lãm phụ thuộc vào giá trị lịch sử, mục đích phát triển, khả năng vận hành và quyết định của nhà sản xuất. Có mẫu trở thành tài sản trưng bày trong bảo tàng, có mẫu tiếp tục phục vụ nghiên cứu, nhưng cũng có những chiếc xe chỉ xuất hiện trước công chúng trong thời gian ngắn rồi biến mất. Đằng sau vẻ hào nhoáng tại các triển lãm, vòng đời của những mẫu xe ý tưởng vì thế không phải lúc nào cũng có một kết thúc như kỳ vọng.