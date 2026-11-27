"Chạy bàn" giữa những cuộc vui

Khoảng 17 giờ, khi khách mời bắt đầu đến dự tiệc, đội ngũ nhân viên tại một nhà hàng tiệc cưới trên đường Lê Hồng Phong (P.Hoà Hưng, TP.HCM; trước là P.12, Q.10) đã tất bật chuẩn bị. Người kiểm tra chén đĩa, người sắp xếp ly tách, người chuẩn bị nước uống, người rà soát số bàn được phân công. Tất cả phải hoàn tất trước khi buổi tiệc bắt đầu.

Khi khách vào tiệc, công việc thực sự bước vào guồng quay. Nhân viên liên tục di chuyển giữa khu vực bếp và sảnh, theo dõi bàn nào thiếu món, khách nào cần thêm nước uống, đá hoặc dụng cụ ăn uống. Chỉ cần khách gọi, họ phải nhanh chóng có mặt.

Phía sau những buổi tiệc cưới rộn ràng là các nhân viên phục vụ miệt mài với công việc ẢNH: THANH NAM

Nguyễn Minh Tâm, sinh viên Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, đã có gần một năm làm nhân viên phục vụ tiệc cưới. Tâm kể, những ngày đầu đi làm, cảm thấy "ngợp" vì cường độ di chuyển liên tục. Một buổi tiệc kéo dài vài giờ nhưng gần như không có thời gian ngồi nghỉ.

"Có hôm em phục vụ liên tiếp mấy sảnh tiệc, chân đau nhức nhưng vẫn phải cố gắng. Khách gọi thì phải chạy tới, bếp báo lên món thì phải nhanh chóng mang ra. Có những lúc vừa dọn xong bàn này đã phải qua bàn khác, không kịp uống ngụm nước", Tâm chia sẻ.

Theo Tâm, không chỉ bưng bê, nhân viên còn phải nhớ vị trí bàn, thứ tự lên món, cách sắp xếp dụng cụ và những yêu cầu riêng của khách. Trong không gian đông người, âm thanh náo nhiệt, việc nghe và thực hiện chính xác từng yêu cầu cũng là thử thách.

Vũ Thành Hải, sinh viên Trường ĐH Hùng Vương, cho biết áp lực không chỉ nằm ở khối lượng công việc mà còn ở việc phải giữ thái độ vui vẻ, lịch sự trong suốt ca làm, kể cả khi đã thấm mệt.

"Có khách dễ tính, nhưng cũng có người khá khó chịu, đôi khi gọi liên tục hoặc phàn nàn nếu phục vụ chậm. Chuyện bị khách mắng vô cớ là xảy ra thường xuyên trong mỗi ca làm", Hải kể.

Theo Hải, nhân viên còn phải xử lý những tình huống phát sinh như làm rơi chén đĩa, đổ thức ăn, nhầm món hoặc khách yêu cầu phục vụ ngoài quy trình. Mỗi sai sót đều cần được khắc phục nhanh chóng, đồng thời phải tiếp nhận sự nhắc nhở từ quản lý hoặc trưởng nhóm.

Chuẩn bị trước khi tiệc cưới bắt đầu ẢNH: THANH NAM

Trần Hoàng Sự (26 tuổi, ngụ ở 159 đường số 11, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức), cho biết nhiều người thường nghĩ công việc chỉ đơn giản là bưng thức ăn và dọn bàn. Thực tế, để một buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, nhân viên phải phối hợp nhịp nhàng với bộ phận bếp, quản lý sảnh và điều phối.

"Khách đông, món ăn lên liên tục, chỉ cần một khâu chậm là những khâu sau bị ảnh hưởng. Nhân viên phải nhớ bàn nào đã lên món, bàn nào còn thiếu, khách có yêu cầu gì đặc biệt. Làm lâu mới quen được nhịp, chứ người mới thường lúng túng", Sự chia sẻ.

Theo Sự, tiệc cưới thường diễn ra vào chiều tối nên nhân viên có thể kết thúc ca khá muộn. Khi khách ra về, nhân viên vẫn phải nán lại thu dọn bàn ghế, phân loại dụng cụ và vệ sinh khu vực được giao. Có những hôm công việc kết thúc lúc 23, 24 giờ.

Tiền công thường được tính theo ca hoặc buổi, phụ thuộc vào thời gian làm việc ẢNH: THANH NAM

Phục vụ tiệc cưới, thu nhập thế nào?

Không đòi hỏi phải làm việc toàn thời gian, có thể đăng ký ca theo lịch cá nhân là lý do khiến công việc phục vụ tiệc cưới thu hút nhiều sinh viên. Ngoài ra, đây cũng là lựa chọn của lao động tự do hoặc những người trẻ muốn kiếm thêm thu nhập ngoài công việc chính.

Tuy nhiên, tiền công thường được tính theo ca hoặc buổi, phụ thuộc vào thời gian làm việc và mức trả của từng nhà hàng. Số ca cũng không cố định mà thay đổi theo lượng tiệc, đặc biệt vào cuối tuần và những tháng cao điểm mùa cưới.

Phạm Quốc Bảo (25 tuổi, ngụ ở 72/2 Ngô Quyền, P.Diên Hồng, TP.HCM; trước là P.8, Q.10), cho biết có những tháng nhiều tiệc đã tranh thủ đăng ký làm gần như tất cả các ngày cuối tuần. Nhưng khi ít tiệc, số ca giảm, dù muốn làm thêm cũng không có việc.

Theo Bảo, tiền công dao động khoảng 200.000 - 300.000 đồng mỗi ca, tùy thời gian phục vụ.

Mức trả công cũng có sự khác biệt giữa các nhà hàng và khung giờ làm việc. Anh Đỗ Hữu Châu (33 tuổi, quản lý nhà hàng tiệc cưới Hồng Thanh, P.Dĩ An, TP.HCM; trước là P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, Bình Dương), cho biết nhu cầu nhân viên thường tập trung từ thứ sáu đến chủ nhật.

Theo anh Châu, nhân viên làm từ 14 giờ 30 đến 22 giờ 30 được trả 210.000 đồng; ca từ 16 giờ đến 22 giờ 30 nhận 170.000 đồng; từ 17 giờ đến 22 giờ 30 nhận 155.000 đồng. Các ca này được bao cơm. Riêng ca từ 18 giờ đến 22 giờ 30 có mức tiền công 140.000 đồng, không bao cơm.

Nguyễn Bích Như (29 tuổi, phụ trách nhân viên "chạy bàn" tại nhà hàng tiệc cưới Cát Khanh, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), cho biết nhân viên làm từ 7 giờ 30 đến 22 giờ 30 vào cuối tuần được trả 500.000 đồng. Nếu thời gian làm việc ngắn hơn, tiền công sẽ giảm tương ứng.

Người trẻ làm phục vụ tiệc cưới ẢNH: THANH NAM

Bên cạnh thu nhập, người làm công việc này còn phải đáp ứng những yêu cầu nhất định về sức khỏe, tác phong và kỷ luật.

Theo anh Châu, khi tuyển nhân viên thời vụ, nhà hàng ưu tiên người có sức khỏe tốt, đúng giờ và có trách nhiệm. Kỹ năng phục vụ có thể hướng dẫn trong quá trình làm việc, nhưng thái độ và ý thức kỷ luật là những yếu tố quan trọng. Nhân viên phải đến đúng giờ để được phổ biến công việc, không tự ý bỏ ca giữa chừng. Trang phục phải đúng quy định, tóc tai gọn gàng, giày dép phù hợp. Trong lúc phục vụ, không tụ tập nói chuyện riêng, luôn giữ thái độ lịch sự với khách…

Anh Châu cũng khuyến nghị người muốn làm công việc này cần hỏi rõ mức tiền công, cách tính giờ làm, thời điểm thanh toán, quy định về đồng phục, ăn uống trong ca, các khoản khấu trừ nếu có trước khi nhận việc.

"Đặc biệt là vấn đề thời điểm thanh toán, vì đã có không ít người trẻ phản ánh việc đã hoàn thành công việc nhưng bị chậm trễ chuyện trả tiền công", anh Châu nói.