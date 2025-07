Sau bão, Hà Nội sẽ có mưa lớn 'không được chủ quan'

Trao đổi với báo chí, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, lúc 10 giờ hôm nay, bão số 3 (Wipha) đã đổ bộ vào đất liền ven biển Hưng Yên - Ninh Bình với cường độ cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Thời tiết Hà Nội sáng nay có mưa nhỏ, nhiều thời điểm trời tạnh ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo, chiều và đêm nay, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam và suy yếu dần. Tuy nhiên, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa to đến rất to cho khu vực Thanh Hoá, Nghệ An trong ngày và đêm nay với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Cần đề phòng mưa cục bộ 150 mm/3 giờ, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trong khi đó, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định Hà Nội nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 nhưng gió sẽ không quá mạnh.

Ông Lâm phân tích, lúc 10 giờ, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và radar, một số khu vực tại Hà Nội có hửng nắng như xã Nội Bài, xã Quang Minh; các xã, phường ở khu vực nội thành trời nhiều mây, gần như không có mưa; các xã thuộc phía nam như Hòa Xá, Hương Sơn, Mỹ Đức... có mưa nhỏ.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về cơn bão số 3

Ông Lâm cho rằng, cùng 1 hệ thống mây, cùng 1 thời điểm nhưng các địa phương sẽ có thời tiết khác nhau, hệ thống thời tiết sẽ thay đổi liên tục theo phút, theo giờ. Vì vậy, từ chiều nay, Hà Nội vẫn có thể có mưa vừa, mưa to. Xen kẽ giữa các đợt mưa sẽ có thời gian giảm mưa, không mưa nhưng người dân không được chủ quan.

"Thủ đô vẫn sẽ mưa cục bộ, khả năng xuất hiện lượng mưa 30 mm/1 giờ có thể gây ngập cho nhiều tuyến phố trũng, thấp", ông Lâm nhấn mạnh.