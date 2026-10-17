Sau BTS, đến lượt BlackPink, TWICE, Stray Kids đồng loạt 'tẩy chay' Grammy

Theo The Grammy Guru - trang web chuyên phân tích về giải Grammy, tính đến ngày 15.10, không có nghệ sĩ nào trực thuộc 4 công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc gồm HYBE, YG Entertainment, JYP Entertainment và SM Entertainment gửi ca khúc tranh giải tại hạng mục Best Asian Pop Music Performance tại Grammy 2027.

Hàng loạt tên tuổi lớn của Kpop 'quay lưng' với Grammy

Grammy mới đây đã giới thiệu hạng mục Best Asian Pop Music Performance, dành cho các sản phẩm thuộc Kpop, Jpop, Cpop và nhiều dòng nhạc pop châu Á khác. Tuy nhiên, quyết định này nhanh chóng làm dấy lên những ý kiến trái chiều. Một số người đặt câu hỏi liệu việc tách riêng các dòng nhạc châu Á thành một hạng mục độc lập có vô tình tạo thêm ranh giới giữa chúng với thị trường âm nhạc quốc tế, đồng thời làm giảm cơ hội xuất hiện tại những hạng mục chung của Grammy hay không.

Grammy gây tranh cãi khi lập hạng mục riêng cho nhạc pop châu Á, làm dấy lên lo ngại nghệ sĩ khó cạnh tranh ở các hạng mục chính Ảnh: Reuters

Trước những tranh luận trên, BTS được cho là đã quyết định không gửi tác phẩm tham dự Grammy lần thứ 69 ở hạng mục Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. Nhóm bày tỏ mong muốn âm nhạc được lắng nghe và yêu thích dựa trên chính giá trị của nó, thay vì bị phân loại dựa trên khu vực hoặc ngôn ngữ. Động thái này của nhóm nam nhà HYBE đã lan rộng tới nhiều công ty khác trực thuộc tập đoàn. Theo đó, các nghệ sĩ thuộc những công ty con của HYBE như BELIFT LAB, ADOR và Source Music cũng được cho là không gửi ca khúc tranh giải tại hạng mục nói trên.

Không chỉ HYBE, nghệ sĩ thuộc YG, JYP và SM cũng không xuất hiện trong danh sách gửi tác phẩm tham dự hạng mục này. Điều đó đồng nghĩa nhiều tên tuổi hàng đầu của Kpop như BlackPink, TWICE, Stray Kids và aespa đều vắng mặt trong danh sách đề cử sơ bộ của hạng mục mới.

Grammy từ lâu đã vấp phải những ý kiến cho rằng giải thưởng này có cách tiếp cận khá dè dặt đối với Kpop. Việc bổ sung hạng mục Best Asian Pop Music Performance vì thế tiếp tục đưa Grammy trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận liên quan đến cách nền công nghiệp âm nhạc phương Tây nhìn nhận các nghệ sĩ châu Á.

Trong bối cảnh hàng loạt nghệ sĩ Kpop nổi tiếng được cho là không tham gia, sự chú ý hiện cũng đổ dồn vào câu hỏi ai sẽ trở thành nghệ sĩ đầu tiên giành chiến thắng tại hạng mục Best Asian Pop Music Performance. Grammy lần thứ 69 dự kiến diễn ra vào ngày 7.2.2027 tại Crypto.com Arena ở Los Angeles, California, Mỹ.