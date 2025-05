Sau bữa sáng tại nhà Bí thư Hà Nội, Thuận An được làm cầu Vĩnh Tuy 2

Trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị, địa phương liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố 30 bị can ở 3 nhóm tội danh.

Trong đó, ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị đề nghị truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Bị can Phạm Thái Hà ẢNH: BCA

Hai bị can Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cùng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

27 bị can bị đề nghị tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có ông Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An và ông Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội.

Được làm dự án sau bữa ăn sáng

Theo tài liệu điều tra, năm 2020, thời điểm này ông Hà giữ chức Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội được ông Hưng mở lời nhờ giới thiệu với ông Tuấn nhằm mục đích xin cho Tập đoàn Thuận An được thi công một phần dự án cầu Vĩnh Tuy 2.

Tuy nhiên, sau vài lần trao đổi, ông Tuấn chỉ trả lời "sẽ nghiên cứu" trước đề nghị của ông Hưng.

Bị can Nguyễn Duy Hưng ẢNH: BỘ CÔNG AN

Sau đó, tại một buổi ăn sáng ở nhà Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Tuấn báo cáo tình hình triển khai các gói thầu giao thông, trong đó có dự án cầu Vĩnh Tuy 2. Gặp ông Hưng tại bữa ăn, ông Tuấn ngầm hiểu ông Hưng có mối quan hệ thân thiết với ông Hà và Bí thư Thành ủy Hà Nội nên đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An vào thi công dự án cầu Vĩnh Tuy 2.

Ngoài Thuận An, ông Trần Việt Khoa, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cầu 7 Thăng Long cũng đặt vấn đề muốn tham gia thi công dự án cầu Vĩnh Tuy 2. Hai doanh nghiệp này sau đó được nhân viên Ban quản lý dự án Hà Nội "kết nối" thành lập liên danh để đấu thầu, dù cả 2 đều không đủ điều kiện thi công.

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (làn bên phải) trước ngày thông xe ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Tuy nhiên, được Ban quản lý dự án Hà Nội tạo điều kiện, liên danh Thuận An và Công ty Cầu 7 Thăng Long đã trúng thầu với giá trị gần 290 tỉ đồng và thi công, đưa vào sử dụng từ năm 2023.

Ngoài hành vi gian lận trong đấu thầu, C03 còn xác định Tập đoàn Thuận An và Công ty Cầu 7 Thăng Long đã chi tổng số 12 tỉ đồng cho nhiều người tại Ban quản lý dự án Hà Nội, đơn vị tư vấn thầu và tổ tư vấn giám sát. Trong đó, ông Phạm Hoàng Tuấn hưởng lợi 2 tỉ đồng.

Theo kết luận, quá trình thi công dự án, ông Hưng đã gửi giá hàng hóa, dịch vụ để thu chênh lệch 9,2 tỉ đồng đầu vào đối với 4 đơn vị thi công và nhà cung cấp vật liệu, nhằm có tiền bù đắp các chi phí, trong đó có chi phí cho các cá nhân tại Ban quản lý dự án Hà Nội.