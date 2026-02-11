Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sáu cái chết bí ẩn ở Bulgaria khiến cảnh sát bối rối
Video Thế giới

La Vi
11/02/2026 15:03 GMT+7

Sáu người được tìm thấy đã chết trên vùng núi phía tây Bulgaria trong tuần qua, trong một vụ án đầy những lời khai mâu thuẫn và những tình tiết kỳ lạ khiến một công tố viên so sánh hai vụ chết ba người với loạt phim về các vụ sát nhân bí ẩn "Twin Peaks" hồi thập niên 1990.

Sáu cái chết trên vùng núi phía tây Bulgaria đang khiến giới cảnh sát bối rối, và một công tố viên so sánh vụ việc này với loạt phim án mạng kỳ bí "Twin Peaks".

Cảnh sát nghi ngờ các cái chết có thể liên quan đến giết người rồi tự sát, dù đó cũng có thể chỉ là những vụ tự tử đơn thuần.

Ngày 8.2, cảnh sát đã phát hiện 3 thi thể, bao gồm một bé trai 15 tuổi, trong một chiếc xe cắm trại gần đỉnh Okolchitsa.

Các điều tra viên tin rằng các nạn nhân có liên hệ đến vụ án mạng làm 3 người chết xảy ra một tuần trước đó gần một túp lều bị thiêu rụi trên núi.

Cảnh sát cho biết trong số các nạn nhân có 5 người là thành viên của Cơ quan Kiểm soát Khu vực được bảo vệ Quốc gia, một tổ chức phi chính phủ về bảo vệ thiên nhiên.

Đoạn phim từ camera giám sát bên ngoài túp lều vào ngày xảy ra những cái chết đầu tiên đã được trình chiếu tại một cuộc họp báo. Đoạn phim cho thấy cả sáu người chia tay nhau, và sau đó ba người ở lại đã phóng hỏa đốt túp lều.

Sáu cái chết bí ẩn ở Bulgaria khiến cảnh sát bối rối - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc gần đỉnh Okolchitsa, Bulgaria

ẢNH: REUTERS

Cảnh sát dẫn lời một người thân của một thành viên nói về tình trạng "bất ổn tâm lý nghiêm trọng" trong nhóm.

Vỏ đạn và súng được tìm thấy gần các thi thể, và giám định pháp y xác định các phát súng được bắn từ cự ly gần.

Sau đó, các nhân viên truy tìm ba người còn lại và phát hiện họ đã chết trong chiếc xe cắm trại.

Chưa thể liên hệ với các thành viên của nhóm liên quan để tìm hiểu ý kiến của họ về vụ việc này.

