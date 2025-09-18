Sau Đà Nẵng, hành trình BYD Technology Week ‘đổ bộ’ Nghệ An cuối tuần này

Sau thành công tại nhiều tỉnh, thành phố lớn và vừa kết thúc cuối tuần trước tại Đà Nẵng với gần 30 lượt đặt cọc và hơn 500 khách tham quan chỉ trong hai ngày 6 và 7 tháng 9, hành trình BYD Technology Week của BYD Việt Nam trở lại lần thứ hai, khuấy động miền Trung khi đến với tỉnh Nghệ An vào cuối tuần này (20-21.9), tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An. Sự kiện tiếp tục hứa hẹn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm công nghệ tiên tiến nhất cùng nhiều ưu đãi chưa từng có từ BYD Việt Nam.

Chương trình BYD Technology Week sẽ diễn ra tại Nghệ An vào cuối tuần này

Đến với BYD Technology Week khách hàng có cơ hội trực tiếp cầm lái và trải nghiệm toàn bộ dàn xe năng lượng mới của BYD đang được phân phối tại Việt Nam, bao gồm mẫu xe đô thị linh hoạt BYD Atto 2, hatchback thuần điện tiện dụng BYD Dolphin, SUV năng động BYD Atto 3, sedan thể thao thuần điện BYD Seal, SUV mang công nghệ DM-i Super Hybrid với tầm vận hành hơn 1.200 km BYD Sealion 6, SUV thuần điện cỡ lớn Sealion 8, sedan thuần điện sang trọng BYD Han hay MPV gia đình thuần điện BYD M6. Mỗi mẫu xe mang đến một màu sắc khác biệt, từ phong cách trẻ trung đến sự sang trọng hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Ngoài ra, BYD Technology Week còn là một "bữa tiệc" công nghệ, nơi khách hàng được tận mắt chứng kiến, tận tay trải nghiệm và trực tiếp cảm nhận những tinh hoa công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xe điện. Tại các tỉnh thành đã đi qua, hàng trăm khách tham quan BYD Technology Week đã bị chinh phục bởi những màn trình diễn xoay 360 độ tại của YangWang U8 hay tính năng Crab Walk và đỗ xe thông minh của Denza Z9 GT. Những công nghệ tưởng như chỉ có trong phim viễn tưởng đã được BYD đưa đến gần hơn với khách hàng Việt Nam, mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới về tương lai di chuyển.

YangWang U8 và Denza Z9 GT tiếp tục mang đến những màn trình diễn ấn tượng cho khách tham quan BYD Technology Week

Bên cạnh các hoạt động kể trên, khu vực trưng bày công nghệ sẽ tiếp tục là nơi thu hút sự chú ý đặc biệt. Lần đầu tiên tại Nghệ An, khách hàng có thể trực tiếp quan sát mô hình e-Platform 3.0 – nền tảng chuyên dụng cho xe điện được tối ưu toàn diện, mang lại hiệu suất vượt trội và trải nghiệm lái đầy ấn tượng. Song song đó là Blade Battery – bộ pin danh tiếng toàn cầu của BYD, được mệnh danh là an toàn nhất thế giới nhờ khả năng chịu va đập, chống cháy nổ và tuổi thọ dài lâu. Thay vì chỉ nghe qua những con số trên giấy tờ, khách hàng sẽ được nhìn tận mắt cấu trúc bên trong bộ pin và khung gầm, qua đó hiểu rõ lý do vì sao BYD được đánh giá là nhà tiên phong trong công nghệ pin và nền tảng xe năng lượng mới.

Không khí sự kiện sẽ càng thêm sôi động với các chương trình âm nhạc hấp dẫn, mang lại những giây phút thư giãn nhẹ nhàng sau những màn trải nghiệm kịch tính. Các hoạt động minigame và bốc thăm may mắn cũng hứa hẹn tạo nên sự hào hứng cho tất cả mọi người. Đặc biệt, những khách hàng đặt cọc mua xe tại sự kiện sẽ nhận được lượt bốc thăm may mắn để có cơ hội sở hữu loa tháp trị giá lên đến 10 triệu đồng cùng hàng loạt phần thưởng hấp dẫn khác từ các nhà phân phối như voucher sạc, voucher bảo dưỡng và nhiều quà tặng giá trị.

Khách hàng được trải nghiệm toàn bộ dải sản phẩm của BYD Việt Nam

BYD Việt Nam cũng dành riêng cho khách hàng tham gia sự kiện những chính sách ưu đãi độc quyền trong thời gian diễn ra chương trình. Tất cả các dòng xe đều có thể được hỗ trợ vay vốn lên đến 80% giá trị xe với lãi suất cạnh tranh, đi kèm là ưu đãi lên đến 209 triệu đồng cùng những dịch vụ kiểm tra, vệ sinh xe hoàn toàn miễn phí ngay tại sự kiện. Đây là cơ hội vàng để những ai đang quan tâm đến xe điện BYD có thể sở hữu chiếc xe mơ ước với chi phí tối ưu nhất.

Sự kiện tại Nghệ An không chỉ mang đến trải nghiệm công nghệ đỉnh cao mà còn là lời khẳng định về cam kết của BYD trong việc đồng hành cùng khách hàng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh. BYD Việt Nam mong muốn đưa hành trình này lan tỏa rộng khắp, từ những thành phố lớn đến các trung tâm khu vực, để mọi khách hàng đều có cơ hội chạm đến tương lai của ngành ô tô.

Chương trình BYD Technology Week mở cửa tự do trong 2 ngày 20 và 21.9.2025 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng truy cập www.byd.com/vn hoặc liên hệ hotline 1900 866 688.



