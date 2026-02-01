Sau đổi tên, giá trị văn bằng theo tên cũ Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật ra sao?

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM trong giờ thực hành ảnh: hà ánh





Không phải là sự thay đổi pháp nhân hay thành lập pháp nhân mới

Sau khi đổi tên từ Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, hiệu trưởng nhà trường ký thông báo về việc đổi tên trường, sử dụng con dấu và giá trị pháp lý của văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ người học.

Theo đó, căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, nay trường có thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đối tác và người học.

Cụ thể, tên gọi chính thức của trường là Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (tên tiếng Việt) và Ho Chi Minh City University of Technology and Engineering (tên giao dịch quốc tế); Tên giao dịch viết tắt là HCM-UTE.

Việc đổi tên không làm thay đổi tư cách pháp nhân, không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của trường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đối tác và người học yêu cầu làm rõ tên trường khác nhau trên văn bản, hồ sơ, trường xác nhận đây là sự thay đổi tên gọi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ không phải là sự thay đổi pháp nhân hay thành lập pháp nhân mới.

Trường hợp hồ sơ, hợp đồng, thỏa thuận đã ký trước thời điểm đổi tên, tiếp tục có hiệu lực và được thực hiện theo đúng nội dung đã ký kết. Trường hợp cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất về tên gọi của chủ thể ký kết, các bên có thể ký kết phụ lục hợp đồng; việc ký kết phụ lục không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên, trừ trường hợp có thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Tên gọi cũ Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM để lại dấu ấn đặc biệt với nhiều thế hệ người học ảnh: Hà Ánh

Giá trị pháp lý của văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ người học theo tên gọi cũ ra sao?

Về việc sử dụng con dấu mới, trường thực hiện việc cấp đổi và sử dụng con dấu mang tên "Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM" theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Các văn bản được ban hành trước thời điểm đổi tên (sử dụng con dấu mang tên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) trong giai đoạn chuyển tiếp vẫn có đầy đủ giá trị pháp lý, không ảnh hưởng đến hiệu lực thi hành và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Một nội dung đáng chú ý trong thông báo liên quan đến giá trị pháp lý của văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ người học. Văn bản khẳng định, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, hồ sơ của người học và các giấy tờ có liên quan khác đã được cấp bởi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vẫn có giá trị pháp lý, được công nhận và sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật.

"Trường hợp người học có yêu cầu (khi cần thiết), trường ban hành văn bản xác nhận mối quan hệ kế thừa pháp lý giữa tên gọi cũ và tên gọi mới để phục vụ công tác đối chiếu", văn bản nhà trường khẳng định.

Trước đó, ngày 26.12, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký quyết định đổi tên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM. Bộ GD-ĐT, UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn, giám sát quá trình đổi tên bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.