Sau gạo, đến lượt đường sốt giá

Chỉ số giá nhóm lương thực tháng 8.2023 tăng 3,28% so với tháng trước. Trong đó, chỉ số giá nhóm gạo tăng 4,41%; cụ thể gạo tẻ thường tăng 4,94%, gạo tẻ ngon tăng 3,09% và gạo nếp tăng 1,24%. Giá gạo trong nước tăng cao theo giá gạo xuất khẩu do lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, Nga, UAE, xung đột chính trị và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino đã khiến thị trường gạo toàn cầu diễn biến phức tạp.

Giá gạo tăng tác động đến giá các mặt hàng lương thực chế biến và ngũ cốc khác như giá khoai tăng 4,37%, bắp tăng 1,81%; bún, bánh phở, bánh đa tăng 1,17%; bột mì tăng 0,66%; miến tăng 0,65%; mì sợi, mì, phở, cháo ăn liền tăng 0,31%; bột ngô tăng 0,16%.

Giá thực phẩm tháng 8.2023 tăng 0,48% so với tháng trước do nhu cầu tiêu dùng trong mùa du lịch vẫn ở mức cao. Cụ thể, giá thịt heo tăng 0,96%, thịt gia cầm tăng 1,23%, giá trứng các loại tăng 2,04%, giá rau tươi, khô và chế biến tăng 1,52% so với tháng trước, chủ yếu do thời tiết mưa nắng thất thường ảnh hưởng đến canh tác rau. (Nguồn: Tổng cục Thống kê)