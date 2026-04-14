Sau giai đoạn tái cấu trúc, Novaland đặt mục tiêu doanh thu gấp 3 lần

Ngày 14.4, đại diện Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cho biết đến nay, tập đoàn đã cơ bản hoàn tất quá trình tái cấu trúc, tạo nền tảng quan trọng để khôi phục hoạt động và từng bước lấy lại đà tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các công trình của Novaland đã khôi phục nhịp vận hành. Tính riêng các dự án đang triển khai, có hơn 6.000 sản phẩm đã bàn giao, hàng ngàn sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận, các dự án trọng điểm ở TP.HCM và Đồng Nai đã giải quyết xong pháp lý, tập trung tăng tốc thi công hoàn thiện.

Các dự án trọng điểm ở TP.HCM và Đồng Nai của Novaland đã giải quyết xong pháp lý ẢNH: NVL

Ở góc độ tài chính, cấu trúc nợ phải trả của Novaland đang dần thay đổi theo hướng tích cực, giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn. Tính đến hết năm 2025, Tập đoàn đã giảm được khoảng 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ (so với cuối năm 2022), giảm hơn 3.324 tỉ đồng dư nợ thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho cổ đông và chuyển đổi một phần gói trái phiếu quốc tế. Thêm nhiều gói vay mới đã được giải ngân, giúp bổ sung nguồn tài chính quan trọng để Novaland tăng tốc triển khai dự án. Cụ thể, tổng hạn mức tín dụng đã được cấp và dự kiến cấp thêm cho các dự án là gần 30.500 tỉ đồng và đang giải ngân theo tiến độ thi công.

Theo tài liệu trình Đại hội cổ đông sẽ diễn ra trong ngày 23.4, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần năm nay đạt 22.715 tỉ đồng, gấp 3,26 lần năm 2025 và lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỉ đồng. Năm nay, Novaland xác định trọng tâm là ổn định dòng tiền thông qua đẩy mạnh bàn giao với sản lượng dự kiến bàn giao là hơn 2.600 sản phẩm, tiếp tục triển khai bán mới với sản lượng sẵn sàng bán là hơn 2.100 sản phẩm. Ngoài ra, lũy kế đến năm 2030, tiềm năng dòng thu tại các dự án đang triển khai dự kiến đạt hơn 470.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Novaland cũng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tài chính đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động của tập đoàn như: cấu trúc lộ trình thanh toán phù hợp với các khoản nợ hiện hữu; huy động vốn chủ sở hữu thông qua phương án phát hành riêng lẻ và huy động vốn thông qua các công cụ nợ từ các định chế tài chính để đảm bảo nguồn vốn đẩy nhanh phát triển các dự án.

Để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng hậu tái cấu trúc, Novaland chú trọng mở rộng quỹ đất theo chiến lược hạ tầng trọng điểm quốc gia và đón đầu xu hướng nâng cấp đô thị - dịch chuyển dân cư. Hiện tập đoàn còn hơn 2.400 ha quỹ đất mới chưa triển khai, tập trung ở các khu vực chiến lược và nhiều tiềm năng về kinh tế - du lịch. Song song đó, chiến lược sản phẩm cũng được định vị lại, với bất động sản đô thị là trụ cột chiến lược, tập trung phục vụ nhu cầu ở thực, đáp ứng quá trình đô thị hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân...