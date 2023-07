Sau Hà Nội, phát hiện thêm hệ thống báo cháy gây nhiễu sóng tại Bình Thuận

Chiều 4.7, ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, cho biết sau khi công bố số điện thoại đường dây nóng 0862929292 tiếp nhận các cuộc gọi để người dân phản ánh các khu vực có khóa thông minh (smartkey) không hoạt động do bị nhiễu sóng, đơn vị này đã nhận được nhiều phản ánh của người dân không chỉ ở Hà Nội mà còn ở các địa phương khác.



Các chuyên gia của Cục Tần số vô tuyến điện sử dụng thiết bị kiểm soát vô tuyến điện hiện đại để phát hiện ra "thủ phạm" gây nhiễu sóng khóa thông minh tại phố Vọng (Hà Nội) VIỆT HÙNG

Mới đây nhất, ngày 3.7, nguồn tin từ nhân dân báo khu vực ngã tư Hùng Vương và Tuyên Quang, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, một số phương tiện sử dụng khóa thông minh không mở khóa xe được, phải dắt hoặc đẩy xe ra khu vực khác mới sử dụng khóa thông minh được.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 7 đã kiểm tra, phát hiện 1 hộ kinh doanh sử dụng hệ thống báo cháy tích hợp hệ thống báo động có sử dụng các cảm biến báo động mở cửa hiệu Picotech Model PCA-959GSM, phát sóng trên tần số 433,8728 MHz.

Chủ nhà cho biết mua thiết bị báo cháy tại một cửa hàng chuyên bán thiết bị báo cháy tại TP.Phan Thiết và đưa vào sử dụng đã gần 5 năm. Qua thời gian sử dụng, thiết bị phát sinh lỗi (phát sóng liên tục) khoảng 5 ngày trở lại đây nên mới gây nhiễu.

Đại diện Cục Tần số vô tuyến điện cho hay, thiết bị báo cháy được phát hiện tại Bình Thuận có công suất phát nhỏ nên chỉ gây can nhiễu trong phạm vi hẹp. Thiết bị này đang dùng băng tần 433 MHz là băng tần dùng chung cho các thiết bị có điều kiện. Các thiết bị điều khiển sử dụng băng tần này có tiêu chuẩn kỹ thuật khống chế công suất phát để không ảnh hưởng rộng đến các thiết bị điều khiển khác.

Bên cạnh đó, thiết bị sử dụng băng tần này còn phải tuân thủ quy định về thời gian sử dụng để không ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị điều khiển khác.

Theo Cục Tần số vô tuyến điện, trong 10 ngày qua, tại Hà Nội, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 1 xử lý ít nhất 6 vụ nhiễu sóng gây tê liệt khóa thông minh của ô tô, xe máy, cửa cuốn. Thiết bị gây nhiễu sóng là điều khiển máy bơm nước, cửa cuốn, bảng quảng cáo điện tử LED, máy phát số tự động của ngân hàng. Những thiết bị này không được chứng nhận hợp quy.

Ông Nguyễn Phương Đông, nguyên Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 1, lý giải: "Tại các đô thị lớn, mật độ sử dụng thiết bị điều khiển từ xa lớn, luôn có nguy cơ can nhiễu giữa hệ thống các thiết bị. Nguyên nhân can nhiễu là do sau thời gian sử dụng, thiết bị bị lỗi; thiết bị không đảm bảo chất lượng hoặc sai sót của con người sử dụng sai tần số…".

Theo ông Đông, hình thức xử lý gây nhiễu sóng được quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP, đối với trường hợp nằm trong danh mục được cấp phép, ví dụ thiết bị điều khiển từ xa, có thể bị xử phạt từ cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 - 1 triệu đồng. Trường hợp thiết bị miễn cấp phép gây can nhiễu cho hệ thống các nhà mạng, đài phát thanh, đài truyền hình, có thể bị xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 4.7

Trước đó, theo phản ánh của Báo Thanh Niên, ngày 22.6, người dân ở khu vực P.Đồng Tâm (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện trong nhiều ngày gần thời điểm đó xảy ra hiện tượng hàng loạt xe máy, ô tô dùng khóa thông minh không nổ được máy khi dừng xe tại khu vực phố Vọng. Các gia đình ở khu vực này đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng, đề nghị hỗ trợ, kiểm tra.

Từ thông tin trên Báo Thanh Niên, các chuyên gia của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 1 đã phát hiện và xử lý nguồn gây nhiễu sóng từ một thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến để bật, tắt máy bơm nước tự động tại một gia đình ở phố Vọng.