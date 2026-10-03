Sau hơn 10 năm chờ đợi, cư dân chung cư 4S Linh Đông được cấp sổ hồng

Chủ đầu tư cho biết, lần này có 200 hộ dân tại chung cư 4S Linh Đông được trao sổ hồng và phiếu hẹn nhận sổ hồng từ cơ quan chức năng.
Bà Ngọc Hân (một cư dân tại đây) nói rằng, với hàng ngàn hộ gia đình đang sống tại dự án thì hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Bởi sau hơn 10 năm chờ đợi cuối cùng họ cũng đã được cầm cuốn sổ hồng trên tay.
"Đến nay sau nhiều nỗ lực của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, các sở, ban ngành và Công ty Thành Trường Lộc, cuối cùng chúng tôi đã có sổ hồng. Điều này giúp cư dân chúng tôi an tâm hơn, giá trị tài sản của một căn nhà tăng thêm, cuộc sống của người dân thêm dễ dàng hơn từ việc đăng ký hộ khẩu, học hành, khám chữa bệnh cũng như có thể cầm cố được căn nhà lấy vốn làm ăn để trang trải cho cuộc sống", bà Ngọc Hân cho hay.
Tại buổi trao sổ hồng, ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc cũng khẳng định, đây là một cột mốc ý nghĩa khi các vướng mắc pháp lý của dự án đã hoàn thành với sự giúp đỡ nhiệt thành từ các cơ quan chức năng.
Được biết, chung cư 4S Linh Đông có 1.114 căn hộ và bàn giao cho cư dân từ năm 2014. Tuy nhiên, do vướng mắc, phát sinh liên quan đến vấn đề quy hoạch, nghĩa vụ tài chính bổ sung... nên dự án bị "treo" sổ hồng đến ngày nay.
Để tháo gỡ các vướng mắc cho dự án và giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà tại chung cư, Tổ công tác 1645 (tháo gỡ vướng mắc pháp lý và đẩy nhanh cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại) đã tổ chức 2 cuộc họp. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, Tổ trưởng Tổ công tác 1645 đã chỉ đạo ưu tiên cấp sổ hồng cho người mua nhà trước, song song với việc tháo gỡ các vướng mắc cho dự án, cho chủ đầu tư.
Sau gần 2 năm, Tổ công tác 1645 đã họp 75 lần, xem xét 373 dự án nhà ở thương mại với 229.245 sản phẩm và đến hết 31.8 đã tháo gỡ để cấp giấy cho 274 dự án, tương ứng 189.332 sản phẩm.
Nhưng phần còn lại mới là phần khó. Thành phố còn 99 dự án với 39.913 sản phẩm, vướng chủ yếu ở nghĩa vụ tài chính bổ sung, quy hoạch xây dựng, nhà ở xã hội và bàn giao hạ tầng, hồ sơ thanh tra - điều tra, và trách nhiệm của chủ đầu tư trong khi người mua đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.
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