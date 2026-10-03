Sau hơn 10 năm chờ đợi, cư dân chung cư 4S Linh Đông được cấp sổ hồng

Chủ đầu tư cho biết, lần này có 200 hộ dân tại chung cư 4S Linh Đông được trao sổ hồng và phiếu hẹn nhận sổ hồng từ cơ quan chức năng.

Bà Ngọc Hân (một cư dân tại đây) nói rằng, với hàng ngàn hộ gia đình đang sống tại dự án thì hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Bởi sau hơn 10 năm chờ đợi cuối cùng họ cũng đã được cầm cuốn sổ hồng trên tay.

Cư dân vui mừng khi sau hơn 10 năm chờ đợi họ đã nhận được sổ hồng ẢNH: H.BẮC

"Đến nay sau nhiều nỗ lực của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, các sở, ban ngành và Công ty Thành Trường Lộc, cuối cùng chúng tôi đã có sổ hồng. Điều này giúp cư dân chúng tôi an tâm hơn, giá trị tài sản của một căn nhà tăng thêm, cuộc sống của người dân thêm dễ dàng hơn từ việc đăng ký hộ khẩu, học hành, khám chữa bệnh cũng như có thể cầm cố được căn nhà lấy vốn làm ăn để trang trải cho cuộc sống", bà Ngọc Hân cho hay.

Tại buổi trao sổ hồng, ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc cũng khẳng định, đây là một cột mốc ý nghĩa khi các vướng mắc pháp lý của dự án đã hoàn thành với sự giúp đỡ nhiệt thành từ các cơ quan chức năng.

Chủ đầu tư cho biết vẫn đang tiếp tục nộp hồ sơ làm sổ hồng cho những căn hộ còn lại ẢNH: H.BẮC

Được biết, chung cư 4S Linh Đông có 1.114 căn hộ và bàn giao cho cư dân từ năm 2014. Tuy nhiên, do vướng mắc, phát sinh liên quan đến vấn đề quy hoạch, nghĩa vụ tài chính bổ sung... nên dự án bị "treo" sổ hồng đến ngày nay.

Để tháo gỡ các vướng mắc cho dự án và giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà tại chung cư, Tổ công tác 1645 (tháo gỡ vướng mắc pháp lý và đẩy nhanh cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại) đã tổ chức 2 cuộc họp. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, Tổ trưởng Tổ công tác 1645 đã chỉ đạo ưu tiên cấp sổ hồng cho người mua nhà trước, song song với việc tháo gỡ các vướng mắc cho dự án, cho chủ đầu tư.