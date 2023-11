Sau khi độn cằm cần chú ý điều gì?

Vì sao độn cằm thường được ưa chuộng?

Một chiếc cằm đẹp tự nhiên là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên khuôn mặt thanh thoát, ưa nhìn. Chiếc cằm đẹp phải có độ dài, độ nhô ra so với gương mặt sao cho cân xứng nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải ai sinh ra cũng may mắn sở hữu chiếc cằm đạt được những tiêu chuẩn trên. Rất nhiều người không may mắn sở hữu chiếc cằm ngắn (mất cân đối về chiều dài), cằm lẹm (độ nhô của cằm không hợp lý) làm cho khuôn mặt thiếu hài hòa. Phẫu thuật độn cằm ra đời nhằm khắc phục những khuyết điểm kể trên, tạo cằm đẹp cân đối, tự nhiên, hài hòa, thanh thoát.

Những điều cần lưu ý khi thực hiện độn cằm

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của ngành thẩm mỹ, các chuyên gia đã nghiên cứu và cho ra đời hai phương pháp phẫu thuật độn cằm cơ bản, đó là:

Độn cằm bằng vật liệu độn: Sử dụng vật liệu độn cằm nhân tạo, cao cấp đã được định hình sẵn, có độ tương thích cao đối với cơ thể để đưa vào nhằm cải thiện dáng cằm và tổng thể khuôn mặt. Độn cằm tự thân: Sử dụng chính một phần cằm của cơ thể, trượt đẩy về phía trước đến một vị trí thích hợp, cố định chắc chắn, cho kết quả cằm đẹp duy trì vĩnh viễn.

Thế nhưng để kết quả thẩm mỹ đạt hiệu quả cao nhất cũng như kéo dài lâu bền thì các chị em cần tuân thủ các lưu ý sau đây:

Khách hàng không nên vận động mạnh, tránh va đập mạnh vào vùng cằm.

Không được dùng tay chạm vào cằm sau khi độn, bởi ngay sau khi độn cằm V line, bộ phận này chưa ổn định, nếu bạn sờ nắn nhiều lần sẽ gây lệch, di chuyển chất liệu độn bên trong.

Kiêng nước dính vào vết mổ để tránh nhiễm trùng.

Vệ sinh và chăm sóc vết mổ theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.

Uống nhiều nước mỗi ngày. Khách hàng nên uống ít nhất 2 lít/ngày. Đồng thời, bổ sung nhiều loại vitamin có trong nước ép để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Khách hàng nên kiêng các loại thịt bò, thịt gà, hải sản, đồ nếp, rau muống,… để tránh bị mưng mủ, sẹo xấu.

Sau khi độn cằm, khách hàng nên hạn chế nhai những thức ăn cứng. Do đó, hãy thay cơm bằng các loại cháo, súp cho các bữa ăn hằng ngày.

Ngoài những lưu ý trên thì việc tìm đến một địa chỉ làm đẹp uy tín là cách nhanh chóng nhất giúp bạn xua tan đi những nỗi sợ khi thực hiện các phương pháp thẩm mỹ.