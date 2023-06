Sau khi 'rót' hàng trăm tỉ đồng, bờ biển từng đẹp nhất châu Á dần 'hồi sinh'

Chị Lê Thị Hoài An (32 tuổi, du khách đến từ TP.HCM) cho biết, khoảng 3 năm trước, khi đến Hội An du lịch, gia đình chị thường ra biển Cửa Đại để chơi. Tuy nhiên, thời điểm đó biển Cửa Đại sạt lở nặng khiến chị cảm thấy rất “sốc”. “Trở lại lần này, bãi biển đã có một diện mạo mới khác hẳn, dường như bờ biển đã đẹp trở lại như chưa từng xảy ra sạt lở, bồi lấp”, chị An chia sẻ