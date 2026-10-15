Sau lễ an táng, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 15.10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập tại khu B, công viên Lê Thị Riêng.



Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật. Đây là kết quả tìm kiếm trong đợt 2, sau khi 731 hài cốt liệt sĩ quy tập trong đợt 1 đã được tổ chức lễ truy điệu, an táng.

Đội K74 tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sau lễ truy điệu, an táng ngày 14.10 ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Để mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, các lực lượng xử lý hơn 300 m³ đất. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Tính đến hết ngày 15.10, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng là 739. Trong đó, 706 hài cốt được quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Trước đó, ngày 14.10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 15.10, quy tập được thêm 8 hài cốt liệt sĩ ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Sau lễ viếng, truy điệu tại công viên, hài cốt các liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Trong số này, 698 hài cốt được an táng riêng lẻ, 33 hài cốt được an táng chung trong một phần mộ tập thể.

Công tác đào tìm tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ ngày 23.6. Qua hơn 3 tháng, phạm vi tìm kiếm từng bước được mở rộng tại khu A và khu B. Đầu tháng 9, việc phát hiện rãnh chôn số 2 tại khu A cung cấp thêm cơ sở để đối chiếu sơ đồ, tài liệu và xác định cách bố trí các rãnh chôn trong khu vực.

Sau lễ an táng đợt 1, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục. Các lực lượng đang mở rộng phạm vi quy tập tại khu B, thu thập hài cốt và di vật liên quan.