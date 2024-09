Sau Lumia 920, HMD Global sẵn sàng hồi sinh Lumia 1020

Những hình ảnh rò rỉ từ GSMArena cho thấy hình dáng chiếc smartphone này với đảo camera hình tròn ở mặt sau có 4 đường cắt dường như minh họa cho chiếc điện thoại đi kèm 4 camera đầu tiên của HMD. Thiết kế gợi nhớ đến Lumia 1020, vốn được coi là một trong những smartphone có camera tốt nhất khi ra mắt vào năm 2013.



Hình ảnh phác họa mặt sau của chiếc điện thoại phong cách Lumia 1020 từ HMD ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HMDNEWS

Lumia 1020 đã tạo nên dấu ấn khi được trang bị cảm biến 41 MP ở mặt sau, vào thời điểm camera điện thoại vẫn còn kém xa so với máy ảnh chuyên dụng. Để so sánh, iPhone 5s và 5c ra mắt cùng thời điểm trang bị camera 8 MP ở mặt sau, trong khi Galaxy S4 có camera 13 MP. Hạn chế của Lumia 1020 là chạy Windows Phone, hệ điều hành do Microsoft phát triển hiện không còn tồn tại trên thị trường.

Để có thể thu hút người dùng đến với mẫu smartphone mới, HMD sẽ phải thực hiện nhiều nỗ lực bởi camera trên smartphone hiện nay đã khác hoàn toàn so với cách nay hơn 10 năm. Lấy ví dụ Galaxy S24 Ultra có camera góc rộng 200 MP cùng ba camera chuyên dụng khác, trong khi dòng iPhone 16 dự kiến đều trang bị camera chính 48 MP.

Trước đó, HMD đã cho hồi sinh Lumia 920 thông qua mẫu smartphone Skyline với cảm biến chính 108 MP. Đó là mẫu smartphone hàng đầu của HMD cho đến nay, vì vậy nhiều khả năng chiếc smartphone dựa trên phong cách Lumia 1020 sẽ trở thành sản phẩm cao cấp nhất từ HMD. Bản phác thảo dành cho chiếc smartphone bí ẩn này không cung cấp đủ thông tin về thông số kỹ thuật bên trong sản phẩm, nhưng đó dường như không phải là mẫu Hyper bị rò rỉ gần đây, vốn dự kiến ở phân khúc thấp hơn Skyline.

Chiếc điện thoại sắp tới của HMD có khả năng mang một cái tên mới phù hợp với danh mục sản phẩm hiện tại của công ty. Logo thương hiệu phụ Nokia sẽ được thay thế bằng HMD.