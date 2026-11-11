Và cũng có những người trẻ âm thầm dành thời gian, kiến thức, tâm huyết của mình để đồng hành cùng các em nhỏ trên hành trình chinh phục tri thức, đó là một hành trình cho đi.

Họ là những sinh viên tình nguyện, những người trẻ đã đi làm, những giáo viên trẻ hay những người bình dị mang trong mình mong muốn được sẻ chia. Không nhận thù lao, không cần những lời ghi nhận lớn lao, họ vẫn đều đặn đến lớp, kiên nhẫn giảng lại từng bài học, hướng dẫn từng nét chữ, động viên từng bước tiến nhỏ và tiếp thêm niềm tin cho những em học sinh còn nhiều khó khăn.

Chương trình diễn ra lúc 10 giờ ngày 12.11.2026 trên các kênh của Báo Thanh Niên. Chương trình do T.Ư Đoàn chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện.

Đằng sau mỗi giờ dạy học tình nguyện là một hành trình của sự bền bỉ và yêu thương. Bởi đôi khi, điều một em nhỏ cần không chỉ là lời giải cho một bài toán, mà còn là một người sẵn sàng lắng nghe, một người tin tưởng vào khả năng của em và một cơ hội để em được học tập, phát triển, nuôi dưỡng ước mơ.

Và thật đặc biệt, trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chúng ta càng có thêm lý do để trân trọng những người đang miệt mài trao truyền tri thức. Không chỉ có những người thầy, người cô trên bục giảng, mà còn có những người trẻ đang tiếp nối tinh thần ấy bằng những lớp học tình thương, những chương trình gia sư tình nguyện và những hành trình sẻ chia tri thức đến cộng đồng.

Trong talkshow: Thanh niên Việt Nam – Những câu chuyện đẹp, chủ đề số 3: "Sau mỗi giờ lên lớp – một hành trình cho đi", chúng ta sẽ cùng gặp gỡ 3 khách mời với 3 hành trình đáng quý:

1. Phan Trung Hải, Bí thư Chi đoàn Khu phố 28, phường Phú Thuận, TP.HCM; Chủ nhiệm lớp học Ươm mầm trí tuệ. Với hơn 9 năm gắn bó cùng các lớp học tình thương, Hải đã đồng hành, chăm lo học tập cho hàng trăm lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ các em phát triển năng khiếu, định hướng học nghề và tìm kiếm cơ hội lập nghiệp.

2. Lê Tấn Phát, giáo viên Trường trung học Thực hành, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM; tình nguyện viên chương trình Gia sư áo xanh giai đoạn 2020–2026. Không chỉ tận tâm với công việc giảng dạy, Phát còn bền bỉ duy trì lớp học Ánh sáng xanh dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân và người lao động.

3. Lê Phạm Hoàng Phát, cựu sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, hiện công tác tại Công ty TNHH Trần Châu Phú Mỹ; người đã gắn bó với chương trình Gia sư áo xanh từ khi còn là sinh viên năm nhất và tiếp tục đồng hành đến nay. Từ hành trình tình nguyện, Hoàng Phát tìm thấy mục tiêu sống ý nghĩa hơn, nhận ra giá trị của việc trao đi tri thức và lan tỏa những điều tốt đẹp đến thế hệ tương lai.

Hãy cùng đón xem talkshow số 3 để lắng nghe những câu chuyện chân thành, gặp gỡ những người trẻ bền bỉ phía sau những lớp học tình nguyện và cảm nhận vẻ đẹp của tinh thần cống hiến trong đời sống hôm nay.