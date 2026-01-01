Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Sau MV đầu tay mờ nhạt, Vstar nói gì khi tiếp tục ra mắt MV nhạc xuân?

Hải Duy
Hải Duy
01/01/2026 19:14 GMT+7

Sau MV đầu tay 'Một Việt Nam mới tinh', nhóm nhạc nữ Vstar vừa ra mắt cuối năm 2025 nhanh chóng trở thành cái tên gây chú ý khi sản phẩm nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. 5 cô gái tiếp tục ra mắt MV xuân 'Về miền Tây chơi', chia sẻ thẳng thắn về áp lực tồn tại giữa thị trường giải trí cạnh tranh khốc liệt.

Sau MV đầu tay mờ nhạt, Vstar nói gì khi tiếp tục ra mắt MV nhạc xuân?- Ảnh 1.

Vstar khẳng định việc kết hợp chất liệu dân gian với nhịp điệu EDM hiện đại là hướng đi mà nhóm theo đuổi để tạo dấu ấn riêng

ẢNH: NVCC

Dù mới gia nhập đường đua V-pop, Vstar đã sớm nếm trải những dư luận trái chiều với MV đầu tay Một Việt Nam mới tinh (1,8 triệu lượt xem trên YouTube sau hơn 1 tháng phát hành). Thay vì chùn bước trước những nhận xét về một màn ra mắt chưa thực sự bùng nổ, 5 cô gái trẻ chọn cách đối diện trực diện với thái độ cầu thị. Đại diện nhóm khẳng định, việc khán giả còn khen chê là minh chứng cho thấy nhóm vẫn được quan tâm thay vì rơi vào cảnh "vô hình". Những phản hồi từ cộng đồng mạng được nhóm coi là chất liệu quý giá để học hỏi, điều chỉnh tư duy âm nhạc và bản lĩnh sân khấu trong một thị trường vốn dĩ rất khắc nghiệt.

Với MV Về miền Tây chơi, Vstar mang đến một diện mạo mới mẻ hơn khi khai thác sâu chất liệu văn hóa dân gian Nam bộ. Hình ảnh chợ nổi rộn ràng, những tà áo bà ba cách điệu và không khí sum vầy ngày tết với bánh tét, hoa mai được tái hiện trên nền nhạc EDM sôi động. Nhóm kỳ vọng việc kết hợp giữa đờn ca tài tử và nhịp điệu hiện đại sẽ trở thành điểm nhấn riêng biệt, giúp định vị thương hiệu giữa hàng loạt nhóm nhạc đang theo đuổi phong cách quốc tế.

Sau MV đầu tay mờ nhạt, Vstar nói gì khi tiếp tục ra mắt MV nhạc xuân?- Ảnh 2.

Các thành viên cho biết nhóm đã xác định con đường dài hơi thay vì kỳ vọng thành công tức thì. Với Vstar, mỗi sản phẩm ra mắt là một bước tích lũy kinh nghiệm và xây dựng hình ảnh

ẢNH: NVCC

Vstar là nhóm nữ mới thành lập với 5 thành viên: Thái Bảng Anh (Ember), Nguyễn Ngọc Cát Tường (Ruby), Tạ Ngọc Trâm Anh (Ivy), Vũ Thy Ngọc Diệp (Nia) và Trương Hảo Đồng (Stella). Dù đang trong độ tuổi cắp sách đến trường, từ lớp 8 đến lớp 12, các thành viên vẫn duy trì tập luyện đều đặn từ 18 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Quy trình từ thanh nhạc, vũ đạo đến kỹ năng trình diễn được thực hiện bài bản, có sự đánh giá hằng tuần để đảm bảo sự tiến bộ đồng đều.

Trước những nhận định cho rằng hình ảnh nhóm còn nhạt, thiếu điểm nhấn, Vstar bày tỏ đây là chiến lược có chủ đích nhằm xây dựng nền móng vững chắc về lòng tin và sự thiện cảm của khán giả. Nhóm không chọn cách tạo scandal hay những cú lột xác sốc để nổi tiếng nhanh chóng. Thay vào đó, mỗi dự án âm nhạc như Về miền Tây chơi là một bước tích lũy kinh nghiệm, hướng tới hình ảnh những nghệ sĩ trẻ năng động, giữ gìn bản sắc Việt. "Không phải sản phẩm nào cũng tạo hiệu ứng lớn ngay lập tức. Điều quan trọng là Vstar vẫn được khán giả nhớ đến, tiếp tục được bàn luận và có cơ hội làm tốt hơn ở những dự án sau", nhóm nhạc bày tỏ.

Khám phá thêm chủ đề

Bình luận (0)

