Sau nhiều năm, Mông Gia Tuệ hé lộ lý do rời TVB

Đáng chú ý, bước ngoặt này lại bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện tưởng chừng rất bình thường với Trần Hào trong thời gian cả hai cùng quay phim. Qua câu chuyện của đồng nghiệp, nữ diễn viên nhận ra mình không muốn bị cuốn vào guồng làm việc đến mức đánh mất hoàn toàn cuộc sống riêng, Sohu đưa tin ngày 11.10.

Mông Gia Tuệ từng là gương mặt quen thuộc của khán giả châu Á, ghi dấu ấn qua loạt phim đình đám như Bằng chứng thép, Hồ sơ tuyệt mật, Quyền lực đen tối Ảnh: Chụp màn hình phim Good trip

Mông Gia Tuệ tiết lộ bước ngoặt khiến cô rời TVB

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Mông Gia Tuệ kể lại thời điểm còn đóng phim tại TVB. Trong giờ nghỉ, cô cùng các bạn diễn trò chuyện và rủ nhau sau khi tan làm sẽ đi ăn buffet. Khi đó, Trần Hào bất ngờ hỏi: "Buffet là gì?". Nam diễn viên giải thích rằng suốt 2 năm liên tục quay phim cho TVB, mỗi ngày anh chỉ di chuyển giữa phim trường và bối cảnh ngoại cảnh, gần như không có thời gian riêng và hoàn toàn mất kết nối với những xu hướng bên ngoài. Câu nói này khiến Mông Gia Tuệ sửng sốt. Cô nhớ mình đã nghĩ: "Không, tôi không muốn trở thành người như vậy". Từ đó, nữ diễn viên quyết định không tiếp tục chạy theo guồng quay công việc với cường độ quá cao. Cô chủ động từ chối không ít dự án và dần giảm khối lượng công việc, trước khi rời TVB.

Mới đây, khi cùng Cung Gia Hân tham dự hoạt động quảng bá chương trình mới Cao thủ ẩm thực của TVB, Trần Hào được hỏi lại về câu chuyện trên. Anh hài hước cho biết đến hiện tại vẫn chưa thật sự hiểu rõ "buffet" mà Mông Gia Tuệ từng nhắc đến là gì. Trần Hào thừa nhận thời kỳ đó lịch làm việc của các diễn viên TVB dày đặc đến mức gần như không có thời gian nghỉ ngơi. "Thời kỳ cao điểm, kỷ lục của tôi là quay 110 tập phim trong một năm. Cứ liên tục quay hết bộ này đến bộ khác. Thế hệ chúng tôi ngày trước gần như không dừng lại. Không sợ không có phim để đóng, chỉ sợ không còn sức để quay", nam diễn viên chia sẻ. Theo Trần Hào, ngay từ khi đang thực hiện một hoặc hai bộ phim đầu tiên, anh đã biết dự án tiếp theo là gì. Lịch trình thường được sắp kín từ trước, khiến cuộc sống cá nhân gần như bị công việc chiếm trọn.

Cuộc sống riêng của Mông Gia Tuệ

Đối với Mông Gia Tuệ, sau khi kết hôn với Trịnh Y Kiện năm 2013, "mỹ nhân TVB" dần giảm hoạt động nghệ thuật và gần như rút khỏi màn ảnh. Những năm sau đó, cô chuyển hướng sang kinh doanh, từng tham gia điều hành một công ty bất động sản tại Fukuoka (Nhật Bản), cung cấp các dịch vụ mua bán, quản lý nhà đất và tư vấn du học. Tác phẩm gần nhất của cô trước quãng nghỉ dài là Phi hổ chi lôi đình cực chiến quay năm 2018. Sau khoảng 6 năm vắng bóng, Mông Gia Tuệ mới đây trở lại điện ảnh với phim Good trip, đóng cùng Trương Gia Huy và Chung Tuyết Oánh.

Câu chuyện của Mông Gia Tuệ và Trần Hào một lần nữa cho thấy cường độ làm việc khắc nghiệt của thế hệ diễn viên TVB trước đây, khi nhiều nghệ sĩ từng phải quay phim liên tục trong thời gian dài và gần như không có khoảng trống dành cho cuộc sống cá nhân.