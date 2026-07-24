Sau những cảnh báo về răng sứ, minh bạch nguồn gốc vật liệu được quan tâm

Nếu trước đây, yếu tố được quan tâm nhiều nhất là màu sắc, tính thẩm mỹ hay chi phí. Thì hiện nay, nguồn gốc vật liệu, quy trình chế tác và khả năng truy xuất thông tin đang dần trở thành những tiêu chí quan trọng.

Theo các chuyên gia, phục hình răng sứ vẫn là giải pháp hiệu quả trong nhiều trường hợp như răng gãy vỡ lớn, đổi màu nặng, mòn men hoặc cần phục hồi chức năng ăn nhai. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ chỉ định điều trị của bác sĩ, chất lượng vật liệu đến quy trình chế tác của labo nha khoa.

Thực tế tại nhiều phòng khám cho thấy, khách hàng ngày nay không còn chỉ hỏi "làm răng sứ giá bao nhiêu", mà bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những thông tin phía sau một ca phục hình.

Một số câu hỏi được đặt ra nhiều hơn như: Vật liệu được sản xuất bởi đơn vị nào? Có thể kiểm tra nguồn gốc hay không? Răng được chế tác tại labo nào? Có hồ sơ bảo hành và lưu trữ thông tin sau điều trị không?

Đây là tín hiệu tích cực khi người bệnh chủ động tìm hiểu trước khi quyết định điều trị, thay vì chỉ dựa vào quảng cáo hoặc mức giá.

Minh bạch đang trở thành tiêu chuẩn mới của ngành

Sự phát triển của nha khoa kỹ thuật số không chỉ thay đổi cách chế tác răng sứ mà còn tạo điều kiện để nâng cao tính minh bạch trong toàn bộ quy trình.

Hiện nay, nhiều labo đã ứng dụng hệ thống CAD/CAM, giúp dữ liệu quét dấu hàm 3D từ phòng khám được chuyển trực tiếp đến labo để thiết kế trên phần mềm chuyên dụng trước khi máy phay tự động gia công phục hình từ phôi sứ nguyên khối. Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ, giúp việc kiểm tra, đối chiếu và hỗ trợ sau điều trị thuận lợi hơn.

Theo ông Bùi Văn Hoan, CEO Viva Dental Lab, sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng đang góp phần thúc đẩy các đơn vị sản xuất đầu tư bài bản hơn vào chất lượng và khả năng truy xuất sản phẩm.

"Trước đây, khách hàng thường quan tâm chiếc răng có đẹp hay không. Hiện nay, họ muốn biết chiếc răng đó được làm từ vật liệu gì, sản xuất ở đâu, chế tác tại labo nào và có thể kiểm chứng hay không. Theo tôi, đây là xu hướng tích cực, bởi sự minh bạch sẽ giúp khách hàng đưa ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ thay vì chỉ dựa vào quảng cáo".

Theo ông Hoan, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, một chiếc răng sứ không nên chỉ được đánh giá bằng vẻ ngoài.

"Một phục hình chất lượng phải được xây dựng từ cả một quy trình: vật liệu đầu vào rõ ràng, công nghệ chế tác chính xác và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Minh bạch không còn là lợi thế cạnh tranh mà đang dần trở thành tiêu chuẩn của ngành".

Từ vật liệu đến quy trình chế tác

Bên cạnh tay nghề bác sĩ, nhiều chuyên gia cho rằng chất lượng của labo là mắt xích quan trọng quyết định độ chính xác của phục hình.

Tại Viva Dental Lab, dòng răng toàn sứ Zimax được chế tác trên hệ thống CAD/CAM kỹ thuật số khép kín. Theo đại diện doanh nghiệp, vật liệu sử dụng là phôi sứ Zimax do Argen (Mỹ) sản xuất, sau đó được thiết kế và gia công tự động từ dữ liệu quét 3D của từng bệnh nhân.

Sau khi hoàn thiện, mỗi phục hình tiếp tục trải qua quy trình kiểm soát chất lượng với các bước kiểm tra độ khít sát trên mẫu hàm, màu sắc dưới ánh sáng tiêu chuẩn, hình thể giải phẫu và bề mặt hoàn thiện trước khi bàn giao cho phòng khám.

Theo doanh nghiệp, việc lưu trữ dữ liệu chế tác cùng hồ sơ bảo hành giúp phòng khám và khách hàng có thêm cơ sở để tra cứu thông tin trong quá trình sử dụng.

Người làm răng nên kiểm tra những gì?

Các chuyên gia khuyến nghị, trước khi quyết định phục hình răng sứ, người dân nên chủ động trao đổi với bác sĩ về những thông tin cơ bản sau: Loại vật liệu sẽ được sử dụng là gì? Nhà sản xuất vật liệu là ai? Phục hình được chế tác tại labo nào? Có phiếu bảo hành hoặc thông tin truy xuất hay không? Hồ sơ điều trị và dữ liệu phục hình có được lưu trữ để hỗ trợ sau này hay không?

Việc chủ động tìm hiểu không chỉ giúp người bệnh lựa chọn giải pháp phù hợp mà còn góp phần thúc đẩy sự minh bạch trong lĩnh vực nha khoa.

Theo các chuyên gia, một chiếc răng sứ đẹp chưa chắc đã là một chiếc răng sứ tốt nếu người sử dụng không biết rõ nguồn gốc vật liệu hay quy trình tạo nên sản phẩm đó.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có nhiều thông tin và kỳ vọng cao hơn về chất lượng điều trị, xu hướng minh bạch từ vật liệu, quy trình chế tác đến khả năng truy xuất được xem là bước phát triển tất yếu của ngành nha khoa.

Khi khách hàng có thể biết rõ chiếc răng mình đang sử dụng được làm từ vật liệu nào, chế tác ở đâu, trải qua những bước kiểm soát chất lượng nào và được bảo hành ra sao, giá trị nhận được không chỉ là một nụ cười đẹp mà còn là sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng.