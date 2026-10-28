Sau những concert triệu đô, VPBank được điều gì lớn hơn cả triệu lượt tương tác?

BIGBANG dậy sóng, VPBank lại ghi điểm

Có lẽ phải rất lâu nữa, cộng đồng yêu Kpop tại Việt Nam mới thôi nhắc về hai đêm 24 và 25.10 tại sân vận động Mỹ Đình. Gần 90.000 lượt khán giả, biển Bang Bong vàng rực, những màn fanchant bá khí khiến fan quốc tế choáng váng, và khoảnh khắc G-DRAGON, TAEYANG, DAESUNG cùng đứng trên một sân khấu nói rằng "Chúng tôi yêu Hà Nội, đáng ra chúng tôi phải tới đây sớm hơn". Tất cả đã tạo nên một trong những cuộc hội ngộ đáng nhớ nhất trong lịch sử Kpop Việt.

Concert kết thúc nhưng các V.I.P thì vẫn chưa chịu "move on". Mạng xã hội tiếp tục ngập trong fancam, những khoảnh khắc viral và cả những bài đăng đầy cảm xúc. Giữa lúc fan còn mải mê ôn lại kỷ niệm, kim chủ VPBank cũng được gọi tên không ít lần. Từ đặc quyền săn vé, BIGBANG Official Pop-up Store đến màn hình karaoke các bản hit của nhóm ngay tại hội sở, ngân hàng đã góp thêm không ít niềm vui vào mùa concert của fan Việt.

BIGBANG Official Pop up Store lại VPBank Flagship 89 Láng Hạ, Hà Nội

Đây cũng chẳng phải lần đầu VPBank khiến hội mê K-pop đứng ngồi không yên. Chỉ trong hơn một năm, từ VPBank K-Star Spark, G-DRAGON World Tour đến BIGBANG World Tour, ngân hàng đã liên tiếp đồng hành cùng ba concert đình đám. Sau từng ấy lần khiến fan Việt vỡ òa, có vẻ như "kim chủ" VPBank đã tìm ra công thức riêng: Không chỉ mang idol đến thật gần, mà còn biết cách khiến hành trình đi gặp thần tượng trở nên thú vị hơn.

Công thức bất bại của "kim chủ"

Mang được một ngôi sao quốc tế đến Việt Nam đã là chuyện đáng nể. Nhưng khiến fan yêu quý luôn cả thương hiệu đứng sau concert mới là bài toán thú vị mà VPBank đang dần tìm ra lời giải.

Điểm khác biệt trong cách VPBank đồng hành cùng các concert quốc tế nằm ở việc ngân hàng không chỉ chăm chút cho những gì diễn ra trên sân khấu, mà còn rất biết cách cưng chiều cảm xúc của người hâm mộ. Bởi với fan Kpop, một concert trong mơ đâu chỉ cần setlist đỉnh hay sân khấu hoàh tráng. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được tham gia soundcheck, nhìn idol ở khoảng cách vài mét, sở hữu một tấm poster có chữ ký hay được góp mặt trong fan project dành tặng thần tượng.

Bang Bong khổng lồ trước VPBank Flagship TP.HCM

Từ VPBank K-Star Spark, G-DRAGON World Tour đến BIGBANG, các đặc quyền như soundcheck, send-off, meet & greet... luôn được VPBank đàm phán với các đối tác quốc tế để mang về cho fan Việt. Rồi đến Bang Bong khổng lồ giữa Hà Nội khiến fan rần rần check-in, những chuyến xe buýt đưa đón miễn phí, Official Pop-up Store nghệ sĩ hay các hoạt động hỗ trợ fandom, VPBank đã kéo dài niềm vui đi concert thành cả một hành trình, từ những ngày đếm ngược đến tận khi ánh đèn sân khấu đã tắt.

Khi trải nghiệm đủ thú vị và khán giả được tôn trọng, người hâm mộ cũng sẽ tự nhiên trở thành những người kể chuyện nhiệt tình nhất. Theo YouNet Media, VPBank K-Star Spark 2025 ghi nhận hơn 29 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội. Đằng sau những con số ấy là hàng loạt câu chuyện và cảm xúc được chính cộng đồng fan chia sẻ.

Bông cúc khuyến cánh đã bùng nổ mạng xã hội khi VPBank công bố concert VPBank K-Star Sparks với sự xuất hiện của G-DRAGON

Điều đáng giá nhất không nằm ở hàng triệu lượt tương tác

Triệu view, triệu tương tác, hashtag viral… rõ ràng là những thành tích truyền thông mà thương hiệu nào cũng khao khát. Tuy nhiên với VPBank, chiến lợi phẩm đáng giá hơn không phải là những chỉ số "ồn" của mạng xã hội.

Điều quan trọng đầu tiên là VPBank đang ngày càng khẳng định vị thế của một thương hiệu tiên phong trong việc kết nối và kiến tạo những trải nghiệm âm nhạc quốc tế tại Việt Nam. Từ việc đưa G-DRAGON trở lại Việt Nam sau 13 năm, sau đó lần thứ hai đồng hành cùng nam nghệ sĩ trong chặng world tour cá nhân của anh tại Hà Nội, đến hiện thực hóa lời hẹn "gặp nhau khi hoa nở" của BIGBANG World Tour, VPBank liên tục góp mặt trong những cuộc hội ngộ mà fan Việt gần như không dám nghĩ đến. Đặc biệt, từ nhà tài trợ, ngân hàng đã tiến thêm một bước khi trực tiếp tham gia tổ chức những sự kiện tầm cỡ quốc tế, cho thấy cả tiềm lực tài chính lẫn khả năng kết nối các tên tuổi lớn và biến những dự án tưởng chừng bất khả thi thành hiện thực.

Nhưng món quà lớn hơn chính là sự yêu mến và niềm tin từ cộng đồng người hâm mộ. Fan Kpop vốn nổi tiếng hết mình với idol nhưng cũng cực kỳ kỹ tính và cá tính. Một sân khấu hoành tráng có thể khiến họ phấn khích, nhưng những trải nghiệm được chăm chút, quyền lợi được tôn trọng và những lời hẹn được thực hiện mới khiến họ thực sự dành thiện cảm cho thương hiệu. Từ một cái tên đi cùng thần tượng, VPBank dần trở thành "kim chủ" mà fan chủ động theo dõi, chờ đợi và đặt kỳ vọng vào những cuộc hẹn tiếp theo.

Đáng nói, những cảm xúc thăng hoa từ concert không chỉ dừng lại ở sự yêu mến dành cho thương hiệu, mà còn thực sự tạo ra sức bật cho kinh doanh. Chỉ trong hơn một tháng triển khai VPBank K-Star Spark 2025, hơn 60.000 khách hàng đăng ký tham gia chương trình, lượng thẻ Visa mở mới tăng 30%, doanh số chi tiêu qua thẻ tăng hơn 51% và gần 14.000 tài khoản Super Sinh Lời được kích hoạt. Một chiếc thẻ có thể được mở ra từ mong muốn gặp thần tượng, nhưng những tiện ích và giá trị sử dụng hằng ngày mới là lý do để khách hàng tiếp tục gắn bó. Khi VPShow liên tục mang đến những cuộc hẹn mới, chiếc thẻ VPBank lại có thêm một vai trò thú vị: vừa là phương tiện thanh toán quen thuộc, vừa là tấm vé mở ra những đặc quyền giải trí mà fan luôn muốn sở hữu.

Thăng hoa từ concert không chỉ dừng lại ở sự yêu mến dành cho thương hiệu, mà còn thực sự tạo ra sức bật cho kinh doanh

Hai đêm BIGBANG đã khép lại, nhưng dư âm của cuộc hội ngộ lịch sử ấy chắc chắn còn ở lại rất lâu. Với người hâm mộ, đó là những khoảnh khắc thanh xuân sẽ được nhắc nhớ mãi về sau. Còn với VPBank, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, điều đáng giá nhất tiếp tục ở lại chính là tình cảm và sự tin tưởng của người hâm mộ.