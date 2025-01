Sau phiên thẩm vấn, Tòa án Tối cao Mỹ nghiêng về hướng cấm TikTok

Người biểu tình ủng hộ TikTok tại Washington DC hôm 10.1 ẢNH: REUTERS

Tờ USA Today đưa tin Tòa án Tối cao Mỹ tổ chức phiên thẩm vấn và lắng nghe trình bày từ phía TikTok hôm 10.1, sau khi ứng dụng của Công ty ByteDance (Trung Quốc) kháng cáo luật buộc ứng dụng này phải thoái vốn hoặc bị cấm tại Mỹ.

Sau hai tiếng rưỡi thẩm vấn, các thẩm phán dường như đã sẵn sàng duy trì luật này, được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm ngoái và Tổng thống Joe Biden ký ban hành. Nếu không có phán quyết ngăn chặn hoặc hủy bỏ, luật trên sẽ có hiệu lực vào ngày 19.1.

TikTok và một nhóm người dùng cho rằng luật trên vi phạm quyền của họ theo Tu chính án thứ nhất. Trong khi đó, quốc hội cho biết luật này là cần thiết vì ByteDance do chính phủ Trung Quốc kiểm soát và do đó, khả năng thu thập lượng lớn thông tin cá nhân từ người dùng Mỹ của công ty này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Hầu hết thẩm phán tại phiên tòa hôm 10.1 đề cập rằng luật này sẽ cho phép TikTok tiếp tục hoạt động nếu sử dụng thuật toán không phải của ByteDance. Và ByteDance, với tư cách là một công ty Trung Quốc, không có quyền theo Tu chính án thứ nhất.

"Luật không yêu cầu TikTok phải đóng cửa. Luật yêu cầu ByteDance phải thoái vốn", thẩm phán Amy Coney Barrett cho biết.

Thẩm phán Elena Kagan nói rằng luật chỉ nhằm vào ByteDance và công ty không có quyền theo Tu chính án thứ nhất.

Những nhận định trên được đưa ra khi họ thẩm vấn luật sư Noel Francisco đại diện TikTok.

Phát biểu với báo giới, ông Francisco lại cho rằng các thẩm phán thực sự quan tâm và phiên tòa diễn ra rất tốt.

"Họ hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của vụ này, không chỉ đối với công dân Mỹ của đất nước này, mà còn đối với luật Tu chính án thứ nhất - nói chung là quyền của mọi người", ông phát biểu và hy vọng tòa sẽ có phán quyết có lợi cho TikTok.

Trong khi đó, Dự án Liberty - nhóm vận động do tỉ phú Frank McCourt dẫn đầu, cho biết nhóm này đã đề nghị với ByteDance về việc mua lại tài sản ở Mỹ của TikTok.

Chủ tịch Tomicah Tillemann của Dự án Liberty nói rằng số tiền sẽ được giữ kín cho đến khi ByteDance có quan điểm xem xét đề nghị đó". Trước đó, ông McCourt nói rằng ông đã nhận được cam kết miệng lên đến 20 tỉ USD.