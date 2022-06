Sau phiên tòa, Johnny Depp và Amber Heard có được Hollywood đón nhận?

Johnny Depp - ngôi sao Cướp biển vùng Caribbean - tuyên bố rằng ngày 1.6, bồi thẩm đoàn Mỹ đã trả lại mạng sống khi trao cho anh chiến thắng gần như hoàn toàn trong cuộc chiến bôi nhọ của vợ cũ Amber Heard.

Bồi thẩm đoàn chấp nhận ba cáo buộc của Johnny Depp rằng Amber Heard đã bôi nhọ anh và cô phải bồi thường thiệt hại hơn 10 triệu USD cho anh. Amber Heard phản đối, rằng luật sư của Depp đã bôi nhọ cô. Bồi thẩm đoàn kết luận Heard nhận 2 triệu USD từ Depp. Amber Heard xác nhận sẽ kháng cáo.

Các phán quyết đi kèm với một cái giá phải trả. Trong hơn 6 tuần diễn ra phiên tòa, truyền hình, mạng xã hội đã cung cấp chi tiết sống động về cuộc hôn nhân đầy rắc rối cùng vô số bằng chứng mà cả Depp và Heard đều thừa nhận là đáng xấu hổ.

Tuy nhiên, Depp dự kiến ​​sẽ được giao các vai diễn mới trong phim khi mà bồi thẩm đoàn Mỹ ủng hộ anh sau cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm, Clayton Davis, biên tập viên cao cấp của tạp chí Hollywood Variety cho biết.

“Tôi nghĩ Johnny Depp sẽ hoạt động trở lại. Anh ấy sẽ nhận được một dự án phim lớn nào đó. Chúng ta có một nền văn hóa cho phép những người này làm việc trở lại”, Davis nói sau phán quyết, đồng thời lưu ý rằng Hollywood từng đón nhận nhiều ngôi sao sau những vụ bê bối.

Robert Downey Jr., Mel Gibson, Hugh Grant, Roman Polanski và nhiều ngôi sao khác đã tìm thấy cơ hội mới sau những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi không đúng đắn, phạm tội hình sự hoặc lạm dụng tình dục. Kevin Spacey đã đóng một số phim độc lập sau khi bị cáo buộc hành vi sai trái tình dục vào năm 2018 dù anh phủ nhận.

Chưa đầy hai năm trước, Johnny Depp đã thua kiện tờ báo The Sun ở Anh khi gọi anh là “kẻ đánh vợ”. Thẩm phán Tòa án Tối cao London ra phán quyết rằng Depp nhiều lần hành hung Heard. Ngay sau đó, Depp bị loại khỏi phim Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

Luật sư Neama Rahmani gọi phiên tòa ở Virginia (Mỹ) là minh chứng cho “thiên tài PR” của Depp và nhóm luật sư nhằm xây dựng lại danh tiếng, sự nghiệp nam tài tử.





Trên “sân khấu” tòa án, Depp “rất dễ mến. Anh ấy đáng tin cậy. Anh ấy rất lôi cuốn. Anh ấy thật quyến rũ”, Rahmani nói.

Depp phủ nhận đã từng đánh Heard, trong khi cô thừa nhận đã tát Depp nhưng nói rằng đó chỉ là để bảo vệ bản thân và em gái.

Juda Engelmayer, một chuyên gia truyền thông về khủng hoảng, từng đại diện cho Harvey Weinstein và những người khác, tin rằng sự ủng hộ mạnh mẽ Depp từ người hâm mộ trên mạng xã hội trong suốt phiên tòa sẽ thúc đẩy vị thế của anh ở Hollywood.

“Các nhà sản xuất hãy nhìn vào hàng triệu người tập hợp quanh anh ấy, những người đã ký đơn kiện Amber Heard và hỏi rằng liệu họ có sẵn sàng trả tiền tại phòng vé để xem phim Depp đóng không? Tôi nghĩ họ sẽ kiểm tra chuyện đó”, Engelmayer nói.

Engelmayer tiết lộ phiên tòa có thể hạn chế Depp đóng vai chính trong những bộ phim đề tài gia đình nhưng dự đoán Depp “sẽ lại là người dẫn đầu”.

Trong khi đó Amber Heard có bề dày thành tích ở Hollywood kém hơn Depp nhiều, bị chỉ trích trên mạng xã hội trong suốt phiên tòa, nhưng Engelmayer tin rằng cô cũng sẽ nhận những cơ hội diễn xuất mới. Trước phiên tòa, Heard từng nói về quá trình quay phim và vai diễn của cô trong Aquaman 2, dự kiến ​​phát hành vào tháng 3.2023.

Engelmayer tin rằng một nhà làm phim “có ý thức xã hội” sẽ đề nghị ít nhất cho Heard một vai nhỏ để mang lại sự khởi đầu mới cho người phụ nữ từng công khai tố cáo lạm dụng và bạo hành gia đình.

Với phong trào #MeToo trong những năm gần đây, "Hollywood sẽ bị coi là đạo đức giả nếu họ không giao cho Amber Heard một vai diễn và cho cô ấy cơ hội một lần nữa”, Engelmayer kết luận.