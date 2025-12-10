Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sau Pokrovsk, quân Nga ngấp nghé cửa ngõ mục tiêu mới
Video Thế giới

Sau Pokrovsk, quân Nga ngấp nghé cửa ngõ mục tiêu mới

10/12/2025 16:21 GMT+7

Trong khi lực lượng Nga áp sát cửa ngõ thành phố Kostiantynivka, những cư dân như ông Volodymyr (65 tuổi) phải ẩn náu trong các tòa nhà đổ nát, đầy dấu tích bom đạn khi mùa đông bắt đầu.

Giữa cảnh hoang tàn ở thành phố Kostiantynivka (Donetsk, Ukraine), cư dân tìm cách tiếp tục cuộc sống khi quân đội Nga tiến công.

Ông Volodymyr sống cùng mẹ vợ liệt giường trong một tòa nhà hằn dấu vết bom đạn, chuẩn bị đối mặt với mùa đông đang đến.

"Đương nhiên là rất căng thẳng. Chẳng lẽ chúng tôi không phải là con người sao? Thật căng thẳng, thật đáng sợ. Đó là một ngôi nhà kinh hoàng. Tôi nói thật, mọi thứ xung quanh chúng tôi đều bị trúng đạn, tất cả đều cháy rụi", ông Volodymyr chia sẻ.

Ông đã dựng lên một không gian sinh hoạt giữa những bức tường bê tông xám xịt, với đầy đủ tủ bếp và một bếp lò.

Người dân Kostiantynivka lo lắng khi Nga tiến quân - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine tại thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka ở vùng Donetsk

ẢNH: REUTERS

Và ông tích trữ thực phẩm từ các nhân viên cứu trợ nhân đạo, mà đến nay cũng đã ngừng tiếp tế vì lý do nguy hiểm.

Quân đội Nga đang siết chặt áp lực lên thành phố khi Kyiv vẫn đang chịu áp lực phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình do Mỹ đề xuất, có thể liên quan đến những nhượng bộ lãnh thổ.

Khi Pokrovsk đang trên bờ vực thất thủ, các nhà phân tích tin rằng Nga giờ đây sẽ nhắm mục tiêu vào cái gọi là "vành đai pháo đài" gồm các thành phố còn được Ukraine kiểm soát ở miền đông.

Nhóm quan sát Deep State cho biết Kostiantynivka là nơi dễ bị tổn thương nhất, khi các cuộc giao tranh đã diễn ra ác liệt ở rìa phía nam thành phố.

Những vụ nổ lớn vang vọng từ đằng xa và máy bay không người lái vo ve trên đầu, thường là nhiều chiếc cùng một lúc.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có mặt ở London hôm 8.12 để tập hợp sự ủng hộ từ các đồng minh.

Ông mô tả các cuộc đàm phán giữa các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine là "mang tính xây dựng, mặc dù không dễ dàng".

Kyiv đã phản đối các điều khoản do Washington đề xuất vào tháng trước và đang tìm kiếm các đảm bảo an ninh từ các đối tác trong khuôn khổ bất kỳ thỏa thuận nào.

Tin liên quan

Ông Zelensky nêu điều kiện tổ chức bầu cử sau chỉ trích từ ông Trump

Ông Zelensky nêu điều kiện tổ chức bầu cử sau chỉ trích từ ông Trump

Đáp lại phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sẵn sàng tổ chức cuộc bầu cử thời chiến trong vòng ba tháng tới, nếu quốc hội Ukraine và các đồng minh nước ngoài đồng ý.

