Sầu riêng Việt Nam tại Trung Quốc tăng 82%, Thái Lan giảm 49%

Theo South China Morning Post (SCMP), đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt hồi tháng 4 và những ngày đầu tháng 5 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng quả sầu riêng cũng như sản lượng, khiến phần lớn không đủ chuẩn xuất khẩu vào Trung Quốc. Điều này khiến kim ngạch xuất khẩu sầu riêng từ Thái Lan vào Trung Quốc giảm đến 49% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, Thái Lan là nguồn cung sầu riêng lớn nhất, chiếm thị phần đến 66%.



Sầu riêng Việt Nam tăng trưởng mạnh ở thị trường Trung Quốc M.Đ

Ngược lại, trong 4 tháng qua, nguồn cung sầu riêng từ Việt Nam vào Trung Quốc tăng đến 82% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, từ tháng 4 do sầu riêng Việt Nam và Thái Lan vào chính vụ thu hoạch nên nguồn cung đã tăng trở lại. Trong tháng 4, giá sầu riêng Việt Nam bán vào thị trường Trung Quốc 4,22 USD/kg, thấp hơn đến 1,16 USD so với sản phẩm cùng loại của Thái Lan. Điều này đã giúp sầu riêng Việt Nam nhanh chóng mở rộng thị phần, nhiều người Trung Quốc được dùng sầu riêng và dùng thường xuyên hơn.

Các chuyên gia sầu riêng Thái Lan giải thích, giá sầu riêng Việt Nam rẻ vì chi phí sản xuất thấp hơn, vận chuyển thuận lợi. Có thể trong 5 năm tới, thị phần sầu riêng của Thái Lan ở Trung Quốc chỉ còn 53% so với mức 66% hiện nay vì sự vươn lên mạnh mẽ của sầu riêng Việt Nam.

"Thị trường không đáy" là cách mà SCMP dùng để diễn tả về thị trường sầu riêng Trung Quốc. Theo số liệu mà Thanh Niên có được từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong năm 2023 dung lượng thị trường sầu riêng Trung Quốc đạt tới trên 8 tỉ USD, tăng trưởng gần gấp đôi so với năm 2022.

Nhiều chuyên gia Việt Nam nhận định, thị trường sầu riêng Trung Quốc còn tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Việc quan trọng với ngành hàng sầu riêng Việt Nam không phải là cạnh tranh với Thái Lan mà cần nâng cao chất lượng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường. Gần đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng tổ chức hội nghị nhằm tăng cường quản lý, thúc đẩy phát triển ngành sầu riêng bền vững. Tại hội nghị, do có giá trị cao và tiềm năng tăng trưởng lớn, nên cần tách sầu riêng thành một ngành riêng để xây dựng các tiêu chuẩn cho phù hợp đồng thời "luật hóa" các tiêu chuẩn sầu riêng, tạo thuận lợi trong việc quản lý.