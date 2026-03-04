Sau sáp nhập EVNHCMC, thời gian tái lập cấp điện khu vực mới chỉ còn 2 giờ

Từ ngày 1.8, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tiếp nhận và quản lý Điện lực Bình Dương, Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu từ Tổng công ty Điện lực miền Nam, sắp xếp lại thành 5 điện lực khu vực thuộc EVNHCMC.

Nhiều cán bộ chủ chốt và có nhiều kinh nghiệm được tăng cường đến các điện lực khu vực mới, chuẩn bị cho mục tiêu đến năm 2027 "phủ sóng" tự động hóa 100% lưới điện thông minh toàn TP.HCM.

Nhân viên Công ty Điện lực Bến Cát kiểm tra tủ điện để vận hành an toàn Ảnh: QUỲNH TRÂN

Theo Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh, “Chúng tôi đang nỗ lực và tập trung đầu tư mọi nhân lực, thiết bị để thực hiện mục tiêu hoàn thành toàn bộ lưới điện thông minh cho Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Nếu xong, EVNHCMC sẽ là đơn vị đầu tiên của EVN hoàn thành mục tiêu này”.

Tại Công ty Điện lực Bến Cát, sau sáp nhập từ điện lực 3 huyện: Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng và TP.Bến Cát (Bình Dương cũ) đang phải quản lý cả địa bàn rộng (hơn 1.800 km²) với gần 183.000 khách hàng - phần lớn là khu vực có phụ tải lớn từ sản xuất.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Lạc, Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Điện lực Bến Cát cho biết: "Với tổng chiều dài lưới trung thế hiện có là 2.585 km, cùng số lượng trạm trung gian 13 trạm nên khối lượng công việc rất nặng nề nhưng anh em rất vui trước thông tin tổng công ty chuẩn bị đầu tư 100% lưới điện thông minh trên tất cả các tuyến. Từ đó trang bị những thiết bị đóng cắt phân đoạn các tuyến dây. Từ phòng trực vận hành lưới điện Bến Cát cùng các "vệ tinh" sẽ kết nối đồng bộ với Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP.HCM của tổng công ty, để cùng lúc phát hiện kịp thời các sự cố và xử lý tái lập điện tự động trên toàn hệ thống".

Được biết, trước đây thời gian cắt điện của điện lực các khu vực thuộc Điện lực Bình Dương cũ cho phép từ 8 - 12 giờ thì nay chỉ còn 2 giờ. Khi lưới điện thông minh các khu vực cùng kết nối với "não bộ" điện thông minh của EVNHCMC, thì thời gian tái cấp điện chỉ còn 5 phút. Rút ngắn rất nhiều, tạo thuận lợi cho khách hàng phục vụ tốt trong sản xuất và sinh hoạt.

Ông Nguyễn Văn Lạc, Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Điện lực Bến Cát cùng các nhân viên tại Phòng trực vận hành lưới điện Bến Cát Ảnh: QUỲNH TRÂN

Trưởng ca Nguyễn Thanh Khiết cùng ê kíp trực đang đi kiểm tra hệ thống điện trên địa bàn xã Bàu Bàng Ảnh: QUỲNH TRÂN

EVNHCMC đảm bảo cung cấp điện 168 phường, xã trong bầu cử

Vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lãnh đạo EVNHCMC đã tập trung chỉ đạo thực hiện ngay công tác quan trọng là đảm bảo điện cho sự kiện chính trị của thành phố là bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, tổng công ty đã triển khai hàng loạt công việc để đảm bảo điện đến tất cả các đơn vị trực thuộc cung cấp điện của 168 phường, xã. Phó tổng giám đốc EVNHCMC Luân Quốc Hưng khẳng định: "Tất cả các địa điểm quan trọng như trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN các cấp đều đảm bảo đủ điện. Toàn bộ điểm phục vụ cho tiếp xúc cử tri, điểm bỏ phiếu, cùng các nơi khác liên quan đến hoạt động in ấn tài liệu, thẻ cử tri đều đầy đủ điện và an toàn".

Nhân viên Công ty Điện lực Bến Cát phát quang, cưa bỏ nhánh cây gần đường dây điện sáng 4.3

Ảnh: QUỲNH TRÂN

EVNHCMC cam kết đảm bảo cung cấp điện đến tất cả các đơn vị bầu cử tại TP.HCM Ảnh: QUỲNH TRÂN

Kiểm tra kỹ hệ thống điện tại một đơn vị bầu cử ở xã Bàu Bàng sáng 4.3 Ảnh: QUỲNH TRÂN

Hiện các công ty điện lực khu vực đều lên phương án cung cấp điện liên tục ổn định cho mọi địa điểm tổ chức, tăng cường lực lượng ứng trực kịp thời, sẵn sàng xử lý nếu có tình huống sự cố phát sinh xảy ra nhằm đảm bảo điện liên tục xuyên suốt trong 10 ngày (từ ngày 10 đến ngày 20.3), ưu tiên cấp điện và trong các ngày cao điểm từ 14, 15 và 16. 3 đảm bảo có điện tuyệt đối.

Trong hai ngày 3 và 4.3, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC Phạm Quốc Bảo và Ban lãnh đạo EVNHCMC, các công ty: Điện lực Bình Chánh, Điện lực Bến Cát... đã cho nhân viên phát quang, cưa bỏ bớt những nhánh cây gần đường dây điện để hạn chế nguy cơ gãy đổ, đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện.

Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc cũng túc trực 24/24 giờ tại các phòng trực vận hành lưới điện, kiểm tra thường xuyên các tủ điện đặt tại những đơn vị bầu cử trên địa bàn để công tác cung cấp điện luôn thông suốt.



