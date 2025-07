Sau sáp nhập, Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo hàng loạt các vấn đề nóng

Xây dựng phương án tuyển sinh đầu cấp năm 2026-2027 cho TP.HCM mới

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu giao phó giám đốc phụ trách khu vực 2 (Bình Dương cũ), khu vực 3 ( Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) chỉ đạo Phòng Quản lý chất lượng tại 2 cơ sở cử chuyên viên tiếp nhận hồ sơ liên quan đến công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, rà soát nguyện vọng của phụ huynh và hỗ trợ cho học sinh chuyển trường theo đúng nhu cầu thực tế, đảm bảo học sinh trên địa bàn TP.HCM đều có chỗ học.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo trong tháng 9, Phòng Giáo dục phổ thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý chất lượng tham mưu phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sớm nhất để học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục biết và định hướng trong công tác dạy và học.

TP.HCM trước đây thực hiện tuyển sinh đầu cấp hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến ảnh: Nhật Thịnh

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT triển khai kế hoạch đồng bộ thông tin học sinh, giáo viên trên cơ sở dữ liệu ngành. Người đứng đầu ngành giáo dục TP.HCM giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng ban rà soát cơ sở dữ liệu, đảm bảo đồng bộ cơ sở dữ liệu của các cơ sở giáo dục tại 3 khu vực (trường dữ liệu của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất…) cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu của ngành. Chủ trì xây dựng phương án để xác định tọa độ của tất cả các cơ sở giáo dục nhằm chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp cho năm học 2026-2027.

Triển khai kế hoạch đưa trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy trong nhà trường

Phòng Giáo dục phổ thông có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các phòng ban xây dựng kế hoạch chuyên môn cho năm học 2025-2026, nghiên cứu thành lập mạng lưới chuyên môn ở các cấp học, bậc học, tăng cường dự giờ, thăm lớp để nắm thực chất tình hình tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Từ đó tham mưu các văn bản chỉ đạo kịp thời để thống nhất và định hướng công tác chuyên môn. Tham mưu báo cáo để tham gia góp ý với Bộ GD-ĐT về việc tiếp tục thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với các môn khoa học tự nhiên về thay đổi chương trình một số môn học hoặc xin ý kiến Bộ cho phép các tỉnh, thành phố chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức dạy và học các môn khoa học tự nhiên theo điều kiện thực tế tại từng địa phương.

Đồng thời, phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính căn cứ các văn bản quy định hiện hành, tham mưu bổ sung chế độ chính sách cho giáo viên phụ trách các cụm chuyên môn.

Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch đưa trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy trong nhà trường. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Trường ĐH Sài Gòn và các đơn vị liên quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong dạy học. Phấn đấu thực hiện hiệu quả việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hoạt động giảng dạy tại các cơ sở giáo dục từ năm học 2025-2026.

Rà soát thống nhất các loại dịch vụ giáo dục

Sở GD-ĐT TP.HCM giao Phòng Kế hoạch tài chính khẩn trương rà soát quy mô, tình hình xây dựng trường lớp sau khi sáp nhập, tổng hợp tham mưu chuẩn bị làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về các dự án xây dựng trường học. Đồng thời, có kế hoạch theo dõi các dự án, công trình đã được ghi vốn, cũng như các dự án, các khu vực chưa có thì tiến hành đăng ký ghi vốn theo chu kỳ 2026-2030 để tiếp tục đầu tư, xây dựng trường lớp, đảm bảo chỗ học cho học sinh.

Nghiên cứu các văn bản, tham khảo quy trình, hồ sơ về hỗ trợ học phí cho học sinh các trường ngoài công lập tại khu vực 3 (Bà Rịa -Vũng Tàu trước đây) để xin ý kiến các sở, ngành liên quan tham mưu UBND TP trình HĐND hỗ trợ học phí cho học sinh các trường ngoài công lập trong kỳ họp sắp tới. Chủ động tham mưu các nội dung liên quan đến các khoản thu, học phí, rà soát cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đầu năm học 2025-2026, các dự án đầu tư công, công tác giao chỉ tiêu tuyển sinh các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên… và các nội dung khác của phòng để chuẩn bị triển khai thực hiện các nhiệm vụ cho năm học mới 2025-2026.

Đồng thời, phối hợp với 2 khu vực để rà soát các loại dịch vụ giáo dục đang triển khai nhằm thống nhất tham mưu UBND trình HĐND trong kỳ họp sắp tới.

Chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập, Phòng Tổ chức cán bộ và UBND các xã, phường, đặc khu thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập, đảm bảo các đơn vị tổ chức dạy và học theo đúng quy định của pháp luật.

Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo nghiên cứu tham mưu phương án đề xuất cấm không cho học sinh sử dụng điện thoại di động (ảnh minh họa) ẢNH: BÍCH THANH





Nghiên cứu tham mưu phương án đề xuất cấm không cho học sinh sử dụng điện thoại di động

Với Phòng Học sinh, sinh viên, lãnh đạo Sở GD-ĐT chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính kiểm tra, rà soát nhà vệ sinh trường học; tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thành lập Ban kiểm soát nội bộ trường học, trong đó có thành phần cha mẹ học sinh để phối hợp với nhà trường trong việc giám sát các hoạt động về nhà vệ sinh trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm, bếp ăn bán trú và các hoạt động khác trong trường học cần sự tham gia của cha mẹ học sinh.

Nghiên cứu tham mưu phương án đề xuất cấm không cho học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ ra chơi và trong hoạt động giáo dục tại trường (trừ trường hợp được giáo viên bộ môn cho phép để thực hiện nhiệm vụ phục vụ trong giờ học). Đồng thời, tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động trong giờ ra chơi nhằm tạo điều kiện để học sinh gắn kết và rèn luyện các hoạt động thể dục thể thao trong năm học 2025-2026.

Rà soát, xây dựng phương án tuyển giáo viên

Phòng Tổ chức cán bộ khẩn trương rà soát số lượng giáo viên hiện có và nhu cầu tuyển dụng từng cấp học, bậc học của tất cả các cơ sở giáo dục, tham mưu kế hoạch, phương án tuyển dụng đảm bảo đủ giáo viên để chuẩn bị cho năm học 2025-2026. Phối hợp với Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Sài Gòn để đặt hàng đào tạo đối với các môn học có nhu cầu tuyển dụng nhưng thiếu giáo viên. Đồng thời, xây dựng phần mềm quản lý hiệu quả danh sách cán bộ quản lý để tham mưu phương án bổ nhiệm và phân cấp cho UBND phường, xã bổ nhiệm cán bộ quản lý theo quy định.Giám sát các trung tâm ngoại ngữ, trường công lập.

Sở giao Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập quản lý việc chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Thường xuyên phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu để kiểm tra, rà soát các cơ sở giáo dục ngoài công lập đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập theo địa bàn, chủ động xây dựng mạng lưới giám sát tại các địa phương để kịp thời tiếp nhận, phản hồi các thông tin liên quan nhanh chóng và chính xác.

Giao Phòng Giáo dục mầm non tăng cường đi thực tế, nắm tình hình tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tham mưu phương án để quản lý chặt chẽ các trường mầm non tư thục, các nhóm trẻ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên… để đảm bảo an toàn cho trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Phòng Kiểm tra, pháp chế có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, lịch kiểm tra chung cho năm học 2025-2026 đối với các cơ sở giáo dục, đảm bảo tính hợp lý, tránh trùng lặp, định hướng công tác kiểm tra đi vào nền nếp và thực hiện theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc sở nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu, đảm bảo các văn bản Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành không bị vướng về nội dung pháp lý.