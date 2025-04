Sau sắp xếp, tỉnh Bình Định còn 58 xã, phường

Sáng 18.4, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tổ chức thông tin việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bình Định.

Quang cảnh cuộc họp trao đổi thông tin về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bình Định ẢNH: HẢI PHONG

Tại đây, ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định đã thông tin, kết quả sau sắp xếp, tỉnh Bình Định từ 155 đơn vị xã, phường, thị trấn còn 58 đơn vị (gồm 41 xã, 17 phường), giảm 97 đơn vị hành chính (gồm 74 xã, 11 phường, 12 thị trấn).

Cụ thể, TP.Quy Nhơn sau sắp xếp sẽ còn lại 6 đơn vị hành chính, trong đó có 5 phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây và xã đảo Nhơn Châu.

TX.An Nhơn sau sắp xếp còn lại 6 phường: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây và An Nhơn Nam.

TP.Quy Nhơn sau sắp xếp sẽ còn 5 phường và 1 xã đảo ẢNH: HẢI PHONG

TX.Hoài Nhơn sau sắp xếp còn lại 7 phường: Hoài Nhơn 1, Hoài Nhơn 2, Hoài Nhơn 3, Hoài Nhơn 4, Hoài Nhơn 5, Hoài Nhơn 6 và Hoài Nhơn 7.

H.Phù Cát sau sắp xếp còn lại 7 xã: Phù Cát 1, Phù Cát 2, Phù Cát 3, Phù Cát 4, Phù Cát 5, Phù Cát 6 và Phù Cát 7.

H.Phù Mỹ sau sắp xếp còn lại 7 xã: Phù Mỹ 1, Phù Mỹ 2, Phù Mỹ 3, Phù Mỹ 4, Phù Mỹ 5, Phù Mỹ 6 và Phù Mỹ 7.

H.Tuy Phước sau sắp xếp còn lại 4 xã: Tuy Phước 1, Tuy Phước 2, Tuy Phước 3 và Tuy Phước 4.

H.Tây Sơn sau sắp xếp còn lại 5 xã: Tây Sơn, Tây Sơn 1, Tây Sơn 2, Tây Sơn 3 và Tây Sơn 4.

H.Hoài Ân sau sắp xếp còn lại 5 xã: Hoài Ân 1, Hoài Ân 2, Hoài Ân 3, Hoài Ân 4 và Hoài Ân 5.

H.Vân Canh sau sắp xếp còn lại 3 xã: Xã Vân Canh 1, xã Vân Canh 2 và xã Canh Liên.

H.Vĩnh Thạnh sau sắp xếp còn lại 4 xã: Vĩnh Thạnh 1, Vĩnh Thạnh 2, Vĩnh Thạnh 3 và Vĩnh Thạnh 4.

H.An Lão sau sắp xếp còn lại 4 xã: An Hòa, An Lão, An Vinh và An Toàn.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, thông tin tại cuộc họp ẢNH: HẢI PHONG

Cũng theo ông Tuấn, dự kiến Đảng bộ các xã, phường sau thành lập sẽ thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của xã, phường mới. Ở cấp xã, phường mới nhập sẽ có 4 phòng, riêng xã đảo Nhơn Châu và xã miền núi Canh Liên không nhập. Dự kiến có khoảng 40 cán bộ làm việc ở cấp xã.

"Về sắp xếp cán bộ, biên chế sẽ chuyển 100% cán bộ cấp huyện, thị xã, thành phố xuống xã làm việc. Theo khảo sát, sau sắp xếp sẽ có 900 cán bộ xin nghỉ", ông Tuấn thông tin thêm.