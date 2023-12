Sau sự cố nóng tại Ấn Độ, trọng tài Ngô Duy Lân bắt trận đinh V-League

Hai cặp đấu đáng chú ý tại vòng 6 sẽ sự xuất hiện của VAR bởi tính chất căng thẳng và hứa hẹn hấp dẫn. Trận thứ nhất có VAR là trận trên sân Thanh Hóa vào 18 giờ giữa đội chủ nhà và đội TP.HCM. Đội bóng xứ Thanh là "hiện tượng" ở mùa giải trước khi tranh chấp ngôi vô địch với 3 đội bóng thủ đô tới tận vòng đấu cuối. Đến mùa giải 2023 - 2024, thầy trò HLV Povpop vẫn thể hiện lối chơi cống hiến cùng chuỗi trận có thành tích tốt, khi đang tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 11 điểm (3 thắng, 2 hòa).



Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải xem VAR

Đối thủ của họ, đội khách TP. HCM mùa giải trước trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng, nhưng đã có màn lột xác ngoạn mục ở 5 vòng đầu Night Wolf V-League 2023 - 2024. Sau khi chia tay HLV Vũ Tiến Thành, HLV Phùng Thanh Phương tiếp quản ghế nóng và mang đến cho CLB luồng gió mới. Với tính chất nóng của trận đấu, VAR được áp dụng là cần thiết.

Ngoài ra, trận thứ hai của vòng 6 có VAR là trận Thể Công Viettel gặp Hà Nội vào 19 giờ 15 ngày 17.12.2023 trên sân Hàng Đẫy.

Hiện tại, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vẫn đang quản lý, vận hành 2 xe VAR và tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng các công việc hậu cần liên quan để ngay khi nhận được thêm 2 xe VAR được FIFA tài trợ cho VFF, sẽ có thêm các trận đấu được áp dụng công nghệ VAR.

VAR tại V-League

Với việc mới có 2 xe VAR đạt chuẩn, cũng như số lượng hạn chế trọng tài VAR, kỹ thuật (RO) đã được cấp chứng chỉ của FIFA, để đảm bảo công tác vận hành trận đấu có VAR đạt chất lượng tốt nhất, ban tổ chức giải sẽ lựa chọn 2 hoặc 3 trận đấu áp dụng VAR mỗi vòng. Các công tác đào tạo trọng tài VAR và RO vẫn đang được VPF phối hợp với Ban Trọng tài VFF lên kế hoạch triển khai. Dự kiến trung tuần tháng 1.2024, khi các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia tạm nghỉ để đội tuyển tập trung tham dự AFC Asian Cup Quatar 2024, lớp đào tạo trọng tài VAR khóa 2 sẽ được triển khai, hoàn thiện các nội dung đào tạo bước cuối cùng trong khóa đào tạo trọng tài VAR theo quy định của FIFA.

Trọng tài Ngô Duy Lân bị cầu thủ CLB Bangladesh phản ứng

Trở lại với vòng 6 V-League 2023 - 2024, dự kiến các trọng tài VAR có thể sẽ là trọng tài Trần Đình Thịnh, Dương Hữu Phúc…

Về các trọng tài làm nhiệm vụ ở các trận đấu khác, đáng lưu ý, dự kiến trọng tài Ngô Duy Lân sẽ điều hành trận đấu trên sân Lạch Tray giữa đội Hải Phòng và đội Khánh Hòa. Đây cũng được xem là trận cầu đinh khi HLV đội khách vừa làm đơn xin từ chức và ghế nóng đang chờ người tiếp quản.

Ngày 11.12 vừa qua, trọng tài Ngô Duy Lân đã bị các cầu thủ của CLB Bashundhara Kings (Bangladesh) bao vây sau trận thua CLB Odisha (Ấn Độ) tại AFC Cup. Trọng tài Việt Nam đã có quyết định gây tranh cãi khi rút thẻ đỏ ở phút 45+2 với cầu thủ của Bashundhara. Do chơi thiếu người nên đội Bashundhara đã thất bại. Hết trận các cầu thủ Bashundhara đã bao vây trọng tài Ngô Duy Lân. Ông Ngô Duy Lân cùng các trợ lý cũng người Việt Nam nhờ sự hộ tống của đội ngũ an ninh mới đảm bảo an toàn, rời sân.