Sau tai nạn thảm khốc, Lâm Chí Dĩnh giờ ra sao?

Thời gian gần đây, Lâm Chí Dĩnh khiến công chúng chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài điềm đạm, trưởng thành. Từ hình ảnh "cơn lốc châu Á" từng làm mưa làm gió làng nhạc Hoa ngữ, anh chuyển mình thành người chồng, người cha chín chắn. Những thăng trầm trong nửa đời người đã giúp anh tìm thấy giá trị bền vững trong cuộc sống đời thường.

Nhắc đến cuộc sống hôn nhân của Lâm Chí Dĩnh, 51 tuổi, không thể không kể đến vợ anh - Trần Nhược Nghi. Từng là người mẫu, cô sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,72m. Dù đã 42 tuổi và là mẹ của ba con, Trần Nhược Nghi vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, được nhiều người khen ngợi.

Gia đình hạnh phúc là tài sản lớn nhất

Câu chuyện tình của họ bắt đầu từ sự ngưỡng mộ. Trần Nhược Nghi từng là người hâm mộ của Lâm Chí Dĩnh và âm thầm theo dõi các hoạt động của anh. Sự kiên trì ấy đã chạm đến trái tim nam nghệ sĩ. Sau một số trở ngại từ phía gia đình, cả hai đăng ký kết hôn vào năm 2009 và chính thức làm lễ cưới vào năm 2013.

Ngôi sao phim Sợi dây chuyền định mệnh đã hồi phục, dần lấy lại phong độ và tinh thần sau hành trình điều trị hậu tai nạn

Sau gần 2 thập niên chung sống, tình cảm của họ ngày càng bền chặt. Tại chặng đua F1 Chinese Grand Prix diễn ra ở Thượng Hải vào tháng 3.2026, cặp đôi xuất hiện tình tứ, luôn nắm tay nhau. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên, ánh mắt và nụ cười dành cho nhau khiến nhiều người liên tưởng đến những cảnh phim lãng mạn.

Trong cuộc sống thường nhật, Lâm Chí Dĩnh luôn quan tâm vợ, trong khi Trần Nhược Nghi âm thầm đồng hành cùng chồng theo đuổi đam mê tốc độ. Đặc biệt, sau vụ tai nạn nghiêm trọng vào năm 2022, khi anh phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và quá trình hồi phục khó khăn, chính cô là người chăm sóc tận tình, quán xuyến gia đình và trở thành chỗ dựa vững chắc.

Dù ngoại hình có phần thay đổi và tăng cân nhẹ, Lâm Chí Dĩnh vẫn được khán giả khen ngợi phong độ và trẻ trung ở tuổi 51

Không chỉ có hôn nhân viên mãn, ba người con chính là niềm tự hào lớn của Lâm Chí Dĩnh. Con trai cả Kimi (16 tuổi), từng gây sốt khi tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, nay đã trưởng thành với chiều cao nổi bật, đạt thành tích học tập tốt và là thành viên đội bóng rổ của trường quốc tế tại Đài Bắc.

Cậu con trai thứ hai Kyson (9 tuổi) cũng sớm bộc lộ năng khiếu hội họa, với các tác phẩm từng được trưng bày tại triển lãm nhỏ. Trong khi đó, cậu út Jenson năng động, tự tin, từng đảm nhận vai chính trong những vở kịch học đường.

Vợ luôn ủng hộ và sát cánh bên Lâm Chí Dĩnh trên hành trình theo đuổi đam mê tốc độ

Vợ chồng Lâm Chí Dĩnh chú trọng đầu tư cho giáo dục và sức khỏe của các con, nhưng không áp đặt. Họ lựa chọn cách đồng hành, khuyến khích các con phát triển theo năng lực riêng. Những khoảnh khắc gia đình giản dị như dã ngoại cuối tuần, cùng nhau vui chơi, trở thành hình ảnh quen thuộc và đầy cảm xúc.

Lâm Chí Dĩnh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên vợ và 3 con trai

Sau tai nạn, ngoại hình của Lâm Chí Dĩnh có phần thay đổi với những vết sẹo và dấu hiệu tăng cân nhẹ. Tuy không còn vẻ ngoài "sát thủ thời gian" như trước, anh dường như không còn quá bận tâm đến điều đó. Thay vào đó, nam nghệ sĩ tập trung vào việc hồi phục sức khỏe và dành thời gian cho gia đình.

Hiện tại, Lâm Chí Dĩnh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ở mức độ ổn định, đặc biệt ở vai trò ca sĩ. Trên trang cá nhân, ngôi sao 7X thường xuyên chia sẻ hình ảnh tham gia các concert và liveshow ca nhạc. Bên cạnh đó, anh vẫn gắn bó với lĩnh vực đua xe - một trong những đam mê lâu năm.