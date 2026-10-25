Sau tay nắm cửa, Trung Quốc siết chặt kiểm soát màn hình cỡ lớn trên ô tô

Cuộc cạnh tranh giữa các nhà sản xuất ô tô điện tại Trung Quốc đang diễn ra ngày càng khốc liệt. Để thuyết phục khách hàng, các nhà sản xuất không ngừng bổ sung những trang bị, tính năng công nghệ hiện đại, hào nhoáng trên các mẫu xe mới. Tuy nhiên các nhà quản lý lĩnh vực sản xuất ô tô của Trung Quốc cũng đang nỗ lực siết chặt các quy định để mọi thứ không vượt quá tầm kiểm soát. Sau khi ban hành những quy định mới về tay nắm cửa điện tử ẩn trong thân xe, các nhà quản lý lĩnh vực sản xuất ô tô của Trung Quốc đang tiếp tục xem xét đến màn hình cỡ lớn và các tính năng nội thất gây mất tập trung cho người lái.

Một thông báo gần đây được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) công bố cho thấy lệnh cấm toàn diện đối với các phương tiện sử dụng màn hình xoay linh hoạt và màn hình gập có thể sẽ được ban hành. Hiện tại, chưa có mẫu xe nào sản xuất, phân phối tại Trung Quốc trang bị màn hình gập, nhưng công nghệ màn hình gập chắc chắn đã tồn tại trong lĩnh vực thiết bị di động thông minh. Một số hãng công nghệ cũng đã giới thiệu trước màn hình cong vào đầu năm nay.

Những năm gần đây, nhiều nhà sản xuất không ngừng trang bị cho các mẫu xe mới các loại màn hình có kích thước ngày càng lớn hơn Ảnh: CARSCOOP

Thông báo cho biết, cơ quan quản lý trong lĩnh vực ô tô tại Trung Quốc có thể yêu cầu các nhà sản xuất màn hình thông tin giải trí cỡ lớn, màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD) và các màn hình khác… phải trải qua các đánh giá về an toàn cho người lái, an toàn khi va chạm và độ tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt trước khi cung cấp và bán ra thị trường.

Điều này đồng nghĩa với việc một số màn hình có thể bị cấm nếu chúng gây mất tập trung quá mức. Thông tin này có thể khiến các nhà sản xuất ô tô tại Trung Quốc phải xem xét lại việc trang bị màn hình trung tâm trên ô tô. Bởi những năm gần đây, nhiều nhà sản xuất không ngừng trang bị cho các mẫu xe mới các loại màn hình có kích thước ngày càng lớn hơn, đặc biệt là màn hình dành cho hành khách ngồi phía trước.

Cùng với màn hình cỡ lớn, ghế không trọng lực cũng đang được đưa ra xem xét siết chặt các quy định về an toàn. Trung Quốc có thể cấm ghế "không trọng lực" khi xe đang di chuyển. Thông báo không nêu rõ lý do tại sao các nhà quản lý lại xem xét siết quy định an toàn về ghế, nhưng có khả năng là do lo ngại về an toàn.

Các nhà sản xuất màn hình thông tin giải trí cỡ lớn, màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD) phải trải qua các đánh giá về an toàn cho người lái, an toàn khi va chạm... Ảnh: CARSCOOP

Ngoài ra, các nhà quản lý cũng đang xem xét đến đèn LED chiếu sáng ban ngày, đề xuất cấm sử dụng lệnh thoại cho các chức năng an toàn quan trọng, chẳng hạn như bật đèn pha, mở cửa và mở nắp ca-pô... Nếu các quy định mới được đề xuất và thông qua, các mẫu ô tô được sản xuất từ ngày 1.1.2027 sẽ cần phải tuân thủ, và những mẫu xe đã có trên thị trường sẽ cần được cập nhật trước ngày 1.7.2027. Theo CNEVPost, các mẫu xe không tuân thủ phải được thu hồi hoặc ngừng sản xuất.