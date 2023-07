Sáu tháng đầu năm, Vietjet mở rộng bầu trời, hút khách quốc tế tới Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Vietjet đã khai thác an toàn 65,9 nghìn chuyến bay, vận chuyển trên 12,1 triệu lượt hành khách, trong đó, 3,5 triệu khách quốc tế, tăng 26% và 30% so với cùng kỳ. Các chuyến bay của hãng đạt hệ số sử dụng ghế bình quân cao trên 85% và độ tin cậy kỹ thuật 99,63%. Tổng sản lượng hàng hóa Vietjet vận chuyển đạt 33 nghìn tấn, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Đội máy bay của Vietjet có 103 tàu bay bao gồm 7 tàu bay thân rộng, 18 tàu bay do Vietjet Thái Lan khai thác, 3 tàu bay mới đang giao hàng.

Khai thác thị trường quốc tế, đưa du khách về Việt Nam, Vietjet báo cáo kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2023 Ảnh: Tài Nguyên

Vietjet ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vận chuyển hàng không quý 2/2023 đạt 12.522 tỉ đồng và 72 tỉ đồng, tăng 10% và 101%; doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 16.872 tỉ đồng và 214 tỉ đồng, tăng 46% và 18% so với quý 2/2022.

Lũy kế 6 tháng, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 29.770 tỉ đồng, tăng 87% và hoàn thành 60% kế hoạch năm. Mảng doanh thu phụ trợ duy trì mức tăng trưởng cao, đạt 9 nghìn tỉ đồng, gấp hai lần cùng kỳ và đóng góp 40% tổng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 387 tỉ đồng, tăng 167% so với cùng kỳ.

Trong quý 2/2023, Vietjet tiếp tục tăng trưởng cao, có lợi nhuận nhờ vào chiến lược kinh doanh bền vững, trong đó phát triển mạng bay quốc tế, liên tục đổi mới và tăng cường sản phẩm, dịch vụ phụ trợ có tỉ suất lợi nhuận cao, sở hữu đội bay mới và đơn đặt hàng tàu bay lớn với Airbus, Boeing mang lại lợi thế về hiệu suất hoạt động và tài chính tàu bay.

Vietjet đã mở mới 11 đường bay quốc tế trong quý 2/2023 đến Australia, Indonesia, Ấn Độ, nâng tổng số đường bay lên 120 đường bay (45 đường bay quốc nội, 75 đường bay quốc tế).

Vietjet đã khai thác thị trường Ấn Độ với 7 đường bay nối Hà Nội, TP.HCM với Mumbai, Delhi, Ahmedabad và Kochi, mang khách tới các thành phố của Việt Nam.

Từ giữa tháng 4/2023, hãng đã mở liên tiếp 3 đường bay thẳng từ các thành phố lớn nhất của Australia là Sydney, Melbourne, Brisbane đến TP.HCM với những chuyến bay luôn đầy khách.

Trong 6 tháng đầu năm, có 14,6 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam qua đường hàng không, các hãng hàng không của Việt Nam vận chuyển 6,9 triệu lượt khách, trong đó, Vietjet đóng góp trên 50%. Vietjet đã vận chuyển 3,5 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam, hỗ trợ tích cực cho du lịch, đầu tư quốc tế.

Sáu tháng đầu năm, Vietjet tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng với hạng ghế mới Business, nhiều sản phẩm và dịch vụ đa dạng như "Bay trước - Trả sau", Thẻ tín dụng du lịch, miễn phí bảo hiểm du lịch, các tiện ích mua sắm hàng miễn thuế trên chuyến bay.

Trong đó, chương trình khách hàng thân thiết SkyJoy hiện đã có gần 9 triệu thành viên.

Bên cạnh việc chi phí nhiên liệu bay được tối ưu nhờ vào đội tàu bay mới, giá nhiên liệu bay giảm khoảng 40% so với cùng kỳ, đã giúp Vietjet tiếp tục đạt hiệu quả trong quý 2/2023.

Tính đến ngày 30.06.2023, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 71,5 nghìn tỉ đồng, chỉ số nợ/vốn chủ sở hữu 1,2 lần và chỉ số thanh khoản 1,5 lần nằm ở mức tốt trong ngành hàng không.

Số dư tiền và tương đương tiền tại thời điểm cuối quý 2/2023 đạt 2.165 tỉ đồng, cộng với hạn mức vốn lưu động đảm bảo khả năng thanh toán nhanh của công ty.

Vietjet đã đóng góp các khoản thuế, phí trực tiếp và gián tiếp cho ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2023 là 2.795 tỉ đồng. Đóng góp cho cộng đồng, Vietjet duy trì những chuyến bay miễn phí, hoặc chi phí thấp để phục vụ công nhân, người lao động đi lại sản xuất & tạo điều kiện cho những người chưa từng đi máy bay.

Đáng chú ý, Vietjet đã nhận được đánh giá xếp hạng tín nhiệm BB+ với triển vọng Ổn định (VnBB+) từ Saigon Ratings. Saigon Ratings đánh giá Vietjet có khả năng linh hoạt trong khai thác nhiều nguồn doanh thu khác nhau ngoài hoạt động kinh doanh chính, qua đó giúp hãng duy trì được lợi nhuận dương trong giai đoạn dịch Covid-19.

Trong tháng 06.2023, Vietjet tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu dịch vụ bay của hàng không chi phí thấp toàn cầu, với hai giải thưởng "Hãng hàng không chi phí thấp có dịch vụ trên tàu bay tốt nhất năm 2023" và "Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất năm 2023" do AirlineRatings bình chọn.

Với lượng khách vận chuyển lớn, nhất là khách quốc tế và những kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm, khả năng Vietjet sẽ đạt và vượt kế hoạch 2023, tiếp tục đóng góp cho phục hồi và tăng trưởng du lịch, đầu tư và kinh tế nói chung.