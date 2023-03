Sau thị trường tỉ đô, Trung Nguyên Legend mở văn phòng tại Gangnam, Seoul, Hàn Quốc

Mỗi người Hàn Quốc uống 367 cốc cà phê mỗi năm

Hàn Quốc được biết đến là một quốc gia xuất khẩu văn hóa thành công nhất thế giới, tạo nên Hàn Lưu (Hallyu) - làn sóng văn hóa, giải trí Hàn Quốc trên toàn cầu. Phim ảnh, âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực, thời trang của Hàn Quốc phổ biến khắp mọi nơi. Các ngành dịch vụ du lịch, công nghệ thẩm mỹ, điện ảnh của Hàn Quốc cũng phát triển mạnh mẽ, trở thành những trào lưu cả thế giới theo đuổi.

Hàn Quốc cũng nổi tiếng là quốc gia có văn hóa cà phê đặc sắc, một thị trường tiềm năng, chín muồi với tốc độ phát triển mạnh mẽ. Thưởng thức cà phê là hình ảnh quen thuộc trong tất cả các bộ phim của Hàn Quốc diễn ra mọi lúc vào buổi sáng, trưa hoặc chiều tối tại nhà hay khi đi làm, đi học, đi hẹn hò, trong những buổi gặp gỡ trò chuyện, trao đổi. Năm 2022, theo Hội đồng quốc gia Tổ chức tiêu dùng Hàn Quốc, trung bình mỗi người Hàn Quốc uống 367 cốc cà phê mỗi năm, đứng thứ 2 trên thế giới và cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Những phong cách thưởng lãm rất khác biệt như Cà phê Thiền, được sáng tạo từ di sản văn hóa cà phê phin Việt Nam đã gây ấn tượng đặc biệt với người yêu cà phê tại Hàn Quốc

Đặc biệt, cà phê với người Hàn không đơn thuần là một thức uống mà còn thể hiện cả văn hóa thưởng thức, sành và đam mê cà phê. Không chỉ chú trọng vẻ đẹp hình thức trình bày một tách cà phê và không gian thưởng lãm trang nhã, nhẹ nhàng, người Hàn Quốc yêu cầu cao về chất lượng cà phê và sự phù hợp khẩu vị. Họ ưa chuộng hương vị tinh tế của các dòng sản phẩm cà phê hạt được rang xay tươi tại chỗ, hoặc các sản phẩm cà phê hòa tan chất lượng cao mang đến trải nghiệm cà phê đích thực hơn, có hương thơm, vị béo và vị ngọt hài hòa. Nhiều phong cách thưởng thức cà phê được người Hàn sáng tạo và trở thành trào lưu trên thế giới.

Với mức tiêu thụ cao và sành cà phê, Hàn Quốc là một trong những thị trường nhập khẩu cà phê hấp dẫn và đầy cạnh tranh. Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, lượng nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc từ tháng 1 - 11.2022 đã tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm 2021, giá trị nhập khẩu cà phê đạt 1,19 tỉ USD. Đây cũng là lần đầu tiên kim ngạch nhập khẩu cà phê hằng năm tại Hàn Quốc vượt mốc 1 tỉ USD. Trong đó, Việt Nam đang đứng thứ 2 (sau Brazil) trong top 5 thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Hàn Quốc. Đối với cà phê thành phẩm của Việt Nam, các sản phẩm cà phê hòa tan, cà phê pha theo kiểu drip coffee của Trung Nguyên Legend rất được yêu thích tại Hàn Quốc.

Cà phê G7 xuất hiện toàn diện trên các kênh online và offline, các hệ thống thương mại hàng đầu tại Hàn Quốc và kênh bán hàng chính thức: https://g7coffee.co.kr/

Dù chưa chính thức xuất hiện, chỉ thông qua cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cũng như những trải nghiệm của du khách Hàn Quốc khi đến Việt Nam, các sản phẩm cà phê G7 3in1, G7 Cappuccino, Trung Nguyên Legend Cà phê phin giấy rất được người tiêu dùng cà phê tại Hàn Quốc yêu thích. Trong đó, sản phẩm Trung Nguyên Legend Cà phê phin giấy kết hợp sự sáng tạo giữa cách pha cà phê phin truyền thống Việt Nam và phong cách pha drip coffee của châu Âu, mang đến trải nghiệm pha chế và thưởng thức ly cà phê sành điệu đang được yêu chuộng mạnh mẽ tại Hàn Quốc.

Triển vọng của Trung Nguyên Legend tại Hàn Quốc

Tháng 9.2022, dịch Covid-19 đang diễn ra tại Trung Quốc, Trung Nguyên Legend đã ra mắt thành công mô hình Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại trung tâm Thượng Hải sau gần 5 năm mở văn phòng đại diện tại thị trường tỉ đô này. Cùng với hệ sản phẩm cà phê đặc biệt, khác biệt G7, Trung Nguyên, Trung Nguyên Legend rất được yêu chuộng và tin dùng tại Trung Quốc, Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend nhanh chóng vượt lên Top 1 quán cà phê toàn Thượng Hải hạng mục "Must Try" – Nhất định phải thử; Top 1 cửa hàng cà phê hot nhất tại đường Tây Nam Kinh trên ứng dụng Dazhongdianpin (ứng dụng số 1 tại Trung Quốc đánh giá dịch vụ, địa điểm ăn uống). Đến cuối năm 2022, Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend đạt 02 giải thưởng danh giá của thị trường Trung Quốc là "Quán cà phê tốt nhất năm 2022" và "Quán cà phê nổi tiếng của năm".

Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải thu hút đông đảo cộng đồng yêu cà phê quốc tế đến trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam

Tuy nhiên, theo một báo cáo năm 2021 của Công ty Deloitte, trung bình mỗi năm người Trung Quốc uống 9 tách cà phê, thì ở Hàn Quốc là 367 cốc. Đồng thời, 70% người lớn Hàn Quốc uống ít nhất một ly cà phê mỗi ngày, tiêu thụ cà phê trung bình là 2,3kg/người/năm.

Đặc biệt, quy mô thị trường cà phê của Hàn Quốc đã tăng từ 0,3 tỉ USD trong năm 2007 lên hơn 4,3 tỉ USD vào năm 2021. Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, giá trị nhập khẩu cà phê của nước này đạt 1,19 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2022, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tính về khối lượng, đạt khoảng 187.790 tấn, tăng so với mức 171.990 tấn của một năm trước đó. Đặc biệt, việc nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc đã tăng ổn định kể từ năm 2018 do nhu cầu uống cà phê của người tiêu dùng Hàn Quốc ngày càng nhiều và sử dụng thường xuyên quanh năm, đặc biệt trong dịp hè hay mùa đông lạnh giá.

Việc tiêu thụ cà phê tăng mạnh ở nền kinh tế lớn thứ tư châu Á và sự đón nhận của người tiêu dùng tại đây đối với cà phê Việt Nam là cơ hội lớn cho ngành cà phê Việt Nam nói chung và Trung Nguyên Legend nói riêng. Theo Trung Nguyên Legend, hơn 10 năm qua, các sản phẩm cà phê G7, Trung Nguyên, Trung Nguyên Legend đã xuất hiện toàn diện trên kênh online và offline tại Hàn Quốc, đặc biệt tại các hệ thống thương mại hàng đầu tại Hàn Quốc như Lotte mart, Homeplus, Emart... Trong đó, dòng sản phẩm G7 pure black kết tinh từ những hạt cà phê Robusta tuyển chọn ngon nhất thế giới, được sản xuất tươi mới ngay tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, đã trở thành sản phẩm chủ lực của Trung Nguyên Legend tại Hàn Quốc. Trong thời gian hạn chế ra ngoài bởi ảnh hưởng của đại dịch, cà phê G7 pure black trở thành một xu hướng tiêu dùng với trào lưu tự pha chế cà phê Dalgona tại nhà nổi tiếng của người Hàn Quốc và lan tỏa đến hàng tỉ người trên thế giới. Thương hiệu G7 của Tập đoàn Trung Nguyên Legend thuộc Top 5 thương hiệu cà phê được yêu thích và mua sắm nhiều nhất trên kênh online tại Hàn Quốc (theo Nielsen năm 2020).

Nhiều hoạt động tiếp thị, chiến dịch quảng bá G7 như một nguồn năng lượng tỉnh thức được Trung Nguyên Legend triển khai đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người tiêu dùng Hàn Quốc. Điển hình với Chiến dịch "Always Awake" trong năm 2021 nhận được phản hồi tích cực của người dùng trên những trang mạng xã hội số 1 tại Hàn Quốc như Instagram, Naver blog, Youtube,… về những trải nghiệm cùng cà phê G7 giúp tỉnh thức, thay đổi thói quen, hướng đến lối sống tích cực... Các thông tin về sự đặc biệt của cà phê G7 đến từ Trung Nguyên Legend – Tập đoàn cà phê hàng đầu Việt Nam cũng được đăng tải trên nhiều tờ báo uy tín như Munhwa Ilbo, News One, Korea Economics, Edaily…

Tập đoàn Trung Nguyên Legend ứng dụng công nghệ hiện đại để giữ trọn vẹn hương vị đặc trưng, tươi ngon của cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, để các sản phẩm cà phê Trung Nguyên, G7, Trung Nguyên Legend chinh phục được gu cà phê sành điệu của người Hàn Quốc và trên thế giới

Việc chính thức mở văn phòng đại diện tại Gangnam, Seoul, Hàn Quốc vào ngày 28.3.2023 vừa qua, Trung Nguyên Legend cho thấy tham vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa thị trường cà phê Hàn Quốc thông qua con đường chính ngạch, các kênh phân phối chính thức. Tại Hàn Quốc, Gangnam được biết đến là tổ hợp thương mại - mua sắm - giải trí sầm uất bậc nhất thuộc thủ đô Seoul, đồng thời là trung tâm văn hóa ­- âm nhạc - nghệ thuật đậm bản sắc của quốc gia này. Lựa chọn Gangnam, trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc làm thị trường thứ 2 mở văn phòng đại diện (sau thị trường tỉ đô Trung Quốc) tạo vị thế vững chắc để Tập đoàn Trung Nguyên Legend tiếp tục triển khai hàng loạt các hoạt động quảng bá, nâng cao thương hiệu và giá trị văn hóa cà phê Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với thị trường cà phê chín muồi, sành cà phê như Hàn Quốc, cùng chất lượng sản phẩm đã được người tiêu dùng yêu chuộng, những phong cách thưởng lãm cà phê khác biệt theo 3 nền văn minh cà phê tiêu biểu thế giới Ottoman - Roman - Thiền do Trung Nguyên Legend nghiên cứu, cô lọc trong từng sản phẩm sẽ tiếp tục đem đến những trải nghiệm độc đáo cho người yêu cà phê nơi đây. Theo đại diện Tập đoàn Trung Nguyên Legend chia sẻ tại buổi lễ khai trương văn phòng đại diện tại Hàn Quốc vừa qua cho hay: "Hy vọng sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend tiếp tục là đại sứ kết nối văn hóa, ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc".