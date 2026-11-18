Sản phẩm PROCY Phương Nam Panel được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam trên dây chuyền sản xuất Hennecke

Thương hiệu quốc gia - dấu mốc khẳng định hành trình phát triển

Tại lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, chất lượng, đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu tiếp tục được xác định là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong định hướng đó, việc hai dòng sản phẩm PROCY và PROCK được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam đánh dấu bước tiến của Phương Nam Panel trong quá trình đầu tư sản xuất, phát triển sản phẩm và khẳng định uy tín trên thị trường.

Với doanh nghiệp, danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực tiếp tục duy trì chất lượng, nâng cao năng lực cung ứng và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của các công trình. Đây là nền tảng để Phương Nam Panel xây dựng niềm tin lâu dài với khách hàng và đối tác.

Năng lực sản xuất - nền tảng phát triển bền vững

Trải qua gần 35 năm phát triển, Phương Nam Panel đã sở hữu hệ thống ba nhà máy tại miền Bắc và miền Nam, với tổng công suất thiết kế hơn 10 triệu m2 panel mỗi năm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình công nghiệp, kho lạnh, nhà máy chế biến thực phẩm và những dự án có yêu cầu chuyên biệt về cách nhiệt, cách âm, chống cháy.

Bên cạnh đầu tư dây chuyền sản xuất, Phương Nam Panel chú trọng phát triển nguồn nhân lực, xem đây là yếu tố quan trọng trong việc duy trì chất lượng và hiệu quả vận hành. Từ sản xuất, kiểm soát chất lượng đến phối hợp cung ứng, đội ngũ nhân sự góp phần bảo đảm tính ổn định của sản phẩm và tiến độ đáp ứng khách hàng.

Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chuyên môn, thúc đẩy cải tiến và tăng cường hợp tác trong chuỗi cung ứng nhằm tối ưu vận hành, khai thác hiệu quả năng lực sản xuất hiện có.

Đội ngũ nhân sự tại nhà máy góp phần duy trì chất lượng sản phẩm và hiệu quả vận hành tại nhà máy

Đổi mới công nghệ, nâng chuẩn chất lượng sản phẩm

Hai dòng sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 thể hiện định hướng phát triển giải pháp vật liệu theo từng dự án. Trong đó, PROCY sử dụng lõi cách nhiệt PIR, phù hợp với các công trình yêu cầu hiệu quả cách nhiệt như kho lạnh, phòng sạch và nhà máy chế biến thực phẩm. Với sản phẩm PROCK sử dụng lõi bông khoáng Rockwool, hướng đến những công trình có yêu cầu cao về an toàn cháy như nhà máy công nghiệp và các khu vực kỹ thuật chuyên biệt, tùy theo cấu hình sản phẩm.

Song song với hoạt động phát triển sản phẩm, Phương Nam Panel không ngừng nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng, hoàn thiện công nghệ sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế. Việc đạt chứng nhận công trình xanh LEED GOLD V4 cùng các chứng nhận về hệ thống quản lý và chất lượng sản phẩm như ISO, DIN 4102, EN 13501, FM Approval và QCVN 06:2022/BXD khẳng định năng lực, uy tín và cam kết chất lượng của doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở quan trọng giúp khách hàng, đơn vị tư vấn và nhà thầu có thêm căn cứ để đánh giá, lựa chọn giải pháp phù hợp. Qua đó, Phương Nam Panel hướng đến xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững dựa trên chất lượng ổn định, năng lực công nghệ và khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, thay vì chỉ tập trung vào cạnh tranh về giá.

Tấm panel PROCK được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Hàn Quốc tại nhà máy Phương Nam Panel

Từ thị trường khu vực đến khát vọng thương hiệu Việt vươn xa

Từ nền tảng tại thị trường trong nước, Phương Nam Panel đã từng bước xuất khẩu sản phẩm sang Đông Nam Á và Australia. Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp hướng đến châu Âu và Mỹ, những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, mở rộng sự hiện diện của vật liệu xây dựng mang thương hiệu Việt tại các thị trường quốc tế.

Đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng toàn cầu, khẳng định giá trị thương hiệu Việt bằng chất lượng, công nghệ và uy tín bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phương Nam Panel tiếp tục đầu tư công nghệ, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, phát triển nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế.