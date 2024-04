Sau Trung Quốc, Tổng thống đắc cử Indonesia đến Nhật tăng cường hợp tác an ninh

Reuters hôm nay 3.4 đưa tin Tổng thống đắc cử của Indonesia Prabowo Subianto nói với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio rằng ông muốn tăng cường hai nước hợp tác kinh tế và an ninh sâu sắc hơn. "Chúng tôi đã xây dựng một mối quan hệ hợp tác và trong tương lai tôi muốn tăng cường điều đó", ông Prabowo nói.

Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Kishida phát biểu sau cuộc gặp rằng nước này mong được hợp tác chặt chẽ với Indonesia. "Trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, với tư cách là những đối tác xuất sắc, chúng tôi mong muốn thúc đẩy quan hệ và hợp tác song phương trong các vấn đề khu vực và quốc tế", ông Kishida nói thêm.

Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt tay tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 3.4.2024

REUTERS

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nói với giới truyền thông trước cuộc gặp: "Tôi hy vọng đây sẽ là cơ hội để tăng cường hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực".

Trước đó, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên ông Prabowo đã đến thăm với tư cách tổng thống đắc cử, từ ngày 31.3 - 1.4. Trong chuyến thăm, ông Prabowo mô tả Trung Quốc là "đối tác mạnh mẽ" của Indonesia, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tiếp tục "chính sách thân thiện" của Tổng thống sắp mãn nhiệm Joko Widodo đối với Trung Quốc và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại và xóa đói giảm nghèo, theo Tân Hoa Xã.

Các chuyên gia cho rằng chuyến thăm của ông Prabowo là một phần nỗ lực nhằm cân bằng ngoại giao của Indonesia giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Ông Jun Honna, giáo sư Đại học Ritsumeikan (Nhật Bản) và là chuyên gia về chính trị Indonesia nhận định: "Ông Prabowo muốn gửi thông điệp về việc coi Nhật Bản là đối tác quan trọng sánh ngang với Trung Quốc".

Bên cạnh đó, mục đích chính của chuyến thăm này là cập nhật thỏa thuận an ninh Nhật - Indonesia được ký kết vào năm 2021 về chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng. Đồng thời, theo ông Honna, ông Prabowo được cho là ưu tiên các vấn đề an ninh và giữ khoảng cách với Trung Quốc hơn so với Tổng thống sắp mãn nhiệm Joko Widodo - người vốn ưu tiên mối quan hệ kinh tế.

Ông Umar Juoro, một thành viên cấp cao tại Trung tâm Habibie của Indonesia, nói với Nikkei Asia rằng hợp tác quốc phòng giữa Indonesia và Nhật Bản là quan trọng trong việc cân bằng sự ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Theo ông Umar Juoro, Nhật Bản được cho là thảo luận về tầm quan trọng của hợp tác ba bên trong lĩnh vực an ninh, cũng như có thể đề xuất sáng kiến đối tác ba bên với Indonesia và Úc. Ngoài ra, ông Juoro cho biết đầu tư vào sản xuất, đặc biệt là xe điện, sẽ là một trong những ưu tiên chính Tổng thống đắc cử của Indonesia Prabowo Subianto.

Theo ông Dandy Rafitrandi, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Jakarta, Indonesia), ông kỳ vọng Indonesia sẽ tìm cách đảm bảo rằng nước này không có "đối tác kinh tế ưu tiên và Indonesia mở cửa cho tất cả các nhà đầu tư". Trong thập niên qua, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản, trở thành nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 2 (sau Singapore) vào các dự án ở Indonesia.

Bà Maria Monica Wihardja tại Viện ISEAS-Yusof Ishak (Singapore), chỉ ra khả năng mở rộng hợp tác trong chuyển đổi năng lượng giữa Indonesia và Nhật Bản. Cụ thể theo bà, Indonesia có thể cởi mở hơn với đầu tư từ Nhật Bản vào các nhà máy điện than sạch hơn bằng cách trộn than với amoni, cũng như cơ sở hạ tầng giao thông và thủ đô mới Nusantara.

Ông Prabowo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia vào tháng 2 và sẽ chính thức nhậm chức vào tháng 10. Trong các chiến dịch bầu cử, ông Prabowo nhiều lần cam kết kế thừa các chính sách của Tổng thống sắp mãn nhiệm Joko "Jokowi" Widodo.

Trong thời kỳ cầm quyền, ông Jokowi đã củng cố mối quan hệ với Nhật Bản để thu hút đầu tư và đạt được tiến bộ rõ rệt trong việc phát triển cơ sở hạ tầng chung, bao gồm cảng nước sâu Patimban và tàu điện ngầm MRT Jakarta.