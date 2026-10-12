Sau vé máy bay, đến lượt vé metro cũng đặt luôn được trên VNeID

Giải pháp này nằm trong kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ của TP.HCM, do Công ty Đường sắt Đô thị số 1 phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR) triển khai, chính thức áp dụng từ 15.10.

Metro số 1 TP.HCM bổ sung hình thức mua vé trên VNeID từ 15.10 ẢNH: VÕ HIẾU

Để mua vé qua ứng dụng VNeID, hành khách thực hiện theo các bước đơn giản sau:

- Tìm dịch vụ: Mở ứng dụng VNeID, tìm kiếm mục “Dịch vụ giao thông” và chọn “Nền tảng giao thông tập trung”.

- Chọn loại vé: Chọn mục “Metro”, sau đó lựa chọn loại vé phù hợp như vé lượt theo ga hoặc các loại vé hạn định (vé 1 ngày, vé 3 ngày và vé tháng phổ thông).

- Thanh toán và nhận vé: Quét mã QR hiển thị trên màn hình để thanh toán.

Đơn vị vận hành lưu ý mỗi mã vé chỉ áp dụng cho 1 hành khách. Nếu gặp khó khăn hoặc có thắc mắc trong quá trình giao dịch, hành khách có thể liên hệ hỗ trợ qua Zalo OA: Hub Giao thông - hubgiaothongvn hoặc tổng đài hotline: 1900.638.885.

Như vậy, hiện nay, hành khách đi tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có 4 nhóm phương thức/kênh mua và thanh toán vé chính gồm: mua trực tiếp tại nhà ga; thanh toán không chạm thông qua thẻ ngân hàng/phương thức thanh toán trên thiết bị di động: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay (đã liên kết thẻ ngân hàng); trên ứng dụng HCMC Metro/Ví điện tử (MoMo, ZaloPay...); hoặc trên VNeID từ 15.10.