Sau vụ Việt Mỹ, Bộ Y tế nói gì việc giá thuốc, thiết bị 'đội giá'?

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ trưa nay 3.10, liên quan tới thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ, phóng viên đặt câu hỏi Bộ Y tế có nắm được thông tin việc nâng giá thiết bị y tế và thuốc trước khi nhập khẩu về Việt Nam?

Sau vụ việc này, Bộ Y tế có biện pháp gì để đảm bảo các chi phí thuốc, trang thiết bị y tế đầu vào, đặc biệt hàng nhập khẩu được kê khai đúng, đủ nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh, đặc biệt là Thủ tướng đã yêu cầu cắt giảm khâu trung gian để giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân?

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà ẢNH: VGP

Trả lời câu hỏi, ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết, Bộ Y tế đã "nghe về việc giá thuốc, giá thiết bị y tế trước khi về Việt Nam đã được nâng giá ở nước ngoài", sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ thông tin.

Về cơ chế kiểm soát giá thiết bị y tế cũng như giá thuốc, ông Vũ Mạnh Hà khẳng định, việc quản lý giá thiết bị y tế, thuốc nhập khẩu được quy định trách nhiệm theo từng khâu: từ giá nhập khẩu, giá kê khai đến đấu thầu mua sắm, và cuối cùng là sử dụng và thanh toán trong các cơ sở y tế.

Đối với thiết bị y tế, hiện nay được quản lý theo Nghị định 98 năm 2021, được phân loại theo mức độ rủi ro thành 4 loại A, B, C, D. Với loại A, B thì doanh nghiệp tự công bố, còn với loại C, D thì Bộ Y tế cấp số lưu hành.

Thiết bị y tế có số lượng và chủng loại rất lớn, rất đa dạng, từ máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế đến các vật tư như băng, gạc… Hiện nay, việc quản lý thiết bị y tế không thực hiện cơ chế Nhà nước định giá đối với toàn bộ thiết bị, mà quản lý theo pháp luật về giá, đấu thầu, hải quan, thuế và các luật chuyên ngành khác.

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Vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định về hải quan, thuế

Liên quan khâu nhập khẩu, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết tổ chức, cá nhân nhập khẩu có trách nhiệm khai báo và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của giá trị khai báo. Việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan được thực hiện theo pháp luật về hải quan, thuế.

Trường hợp có hành vi tạo lập giao dịch khâu trung gian ở nước ngoài, nâng giá trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, việc phát hiện, xác minh và xử lý cần được xem xét theo pháp luật về hải quan, về thuế, kế toán và các quy định liên quan.

Theo ông Hà, việc này đòi hỏi sự phối hợp liên ngành giữa Bộ Y tế, Bộ Tài chính, cơ quan hải quan, thuế và các bộ, ngành liên quan để kiểm soát việc nâng giá từ bên ngoài.

Đối với thuốc, giá được quản lý và giám sát theo cả vòng đời: từ sản xuất, nhập khẩu đến phân phối, mua sắm và sử dụng tại các cơ sở y tế. Ngay từ đầu vào, cơ sở sản xuất, nhập khẩu phải công bố giá bán buôn dự kiến đối với thuốc kê đơn. Các cơ sở bán buôn không được bán cao hơn mức giá đã công bố.

Bộ Y tế rà soát mức giá này so với giá thuốc tương tự trên thị trường và giá trúng thầu của thuốc đó. Kết quả trúng thầu thuốc tại các cơ sở y tế được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cục Quản lý dược và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Riêng cơ chế đàm phán giá và mua sắm tập trung cấp quốc gia, thời gian qua đã tiết kiệm được khoảng 6.000 tỉ đồng.

Về giải pháp, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, dự kiến tại kỳ họp Quốc hội tới, Bộ Y tế tham mưu sửa đổi nhiều luật, trong đó có các điều liên quan đến quản lý thiết bị y tế và dược, đặc biệt là điều 113 của luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, sẽ cập nhật giá kê khai và công khai danh sách cơ sở phân phối, kinh doanh, triển khai hệ thống thông tin để các cơ sở y tế nắm được mặt bằng giá thiết bị y tế hiện nay tại Việt Nam. Nghiên cứu áp dụng cơ chế mua sắm tập trung, đàm phán giá.

"Mục tiêu cuối cùng của công tác quản lý là là đưa thuốc và thiết bị y tế có chất lượng, giá cả hợp lý đến người dân. Bên cạnh đó, phải đảm đảm không bị đứt gãy chuỗi cung ứng. Đây là việc rất quan trọng nhằm đảm bảo thuốc thiết yếu cho nhân dân", ông Hà nói.