Sau Wave Alpha, Vision… Honda làm mới SH Mode bằng cách thay tem đổi màu

Thị trường xe máy Việt Nam vừa lấy lại nhịp, sức mua nhìn chung vẫn ở mức thấp khiến doanh số bán hàng của nhiều hãng xe vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay cả Honda - hãng xe chiếm thị phần cao nhất thị trường xe máy Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.



Số liệu bán hàng từ Honda Việt Nam (HVN) công bố cho thấy, trong tháng 9.2023 doanh số bán xe máy Honda tại Việt Nam đạt 195.587 xe, tăng 24,3% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, khiến doanh số cộng dồn tính theo năm tài chính 2024 của HVN (từ tháng 4.2023 - 3.2024) đạt chưa tới 1 triệu xe, thấp hơn 10% so với năm trước đó.

Honda SH Mode 125 phiên bản mới

Chính vì vậy, những tháng gần đây HVN đang nỗ lực làm mới các mẫu mã trong danh mục sản phẩm hiện có để gia tăng sức hút với khách hàng khi mùa mua sắm cuối năm vốn được xem là cơ hội kích cầu gỡ gạc doanh số cho các hãng xe tại Việt Nam. Tuy nhiên, cách làm mới theo kiểu thay tem đổi màu sản phẩm phần nào khiến khách hàng "hụt hẫng". Sau Honda Wave Alpha và Honda Vision bản cổ điển, mới đây hãng xe Nhật cũng tiếp tục thay tem đổi màu để làm mới dòng xe tay ga Honda SH Mode 125.

Theo đó, phiên bản SH Mode 125 mới vẫn giữ nguyên kiểu dáng, kích thước như phiên bản đang phân phối trên thị trường. Hãng xe Nhật chỉ thay đổi màu sơn và bộ tem trang trí cũng như logo xe. 4 phiên bản thể thao, đặc biệt, cao cấp và tiêu chuẩn của Honda SH Mode 125 được đa dạng hóa dải màu sắc. Trong đó, phiên bản Đặc biệt có tông màu đen/bạc đen chủ đạo cùng lớp sơn mờ và sắc đỏ được điểm lên các chi tiết xe. Phiên bản Thể thao sở hữu tông màu xám đen, còn bản cao cấp và tiêu chuẩn có màu chủ đạo xanh, đỏ.

SH Mode 125 mới vẫn giữ nguyên kiểu dáng, kích thước như phiên bản đang phân phối trên thị trường

Các chi tiết như yên xe, tay dắt trước, tay dắt sau, logo đều có những màu sắc thời trang, bắt mắt. Logo "Sh" 3D nổi trên thân xe có hình dáng tựa như logo của dòng xe SH cao cấp, tiếp nối là logo "mode" được thiết kế bo tròn. Ngoài ra, mặt đồng hồ của SH Mode 125 được bao quanh bởi viền phát sáng tối giản.

Honda SH Mode 125 mới tiếp tục dùng động cơ eSP+ 4 van, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) được trang bị trên 3 phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp. Ngoài ra, xe còn có loạt tiện nghi như khóa thông minh Smart Key, cốp đựng đồ dưới yên lớn với dung tích 18,5 lít, hộc để đồ phía trước có nắp đậy cùng cổng sạc USB...

Chỉ thay tem, đổi màu nhưng giá bán bản Honda SH Mode 125 có giá từ 57,132 - 63,808 triệu đồng.