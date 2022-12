Sau World Cup 2022, Luka Modric vẫn chưa muốn dừng lại

Ở tuổi 37, nhiều người đều nghĩ rằng World Cup 2022 là giải đấu quốc tế cuối cùng mà Luka Modric khoác áo đội tuyển Croatia. Thế nhưng, với những phát biểu sau trận thắng 2-1 trước Ma Rốc, Luka Modric cho biết bản thân vẫn còn sung sức để tiếp tục cống hiến cho ĐTQG.

“Về tương lai, tôi không biết liệu mình có thi đấu đến Euro 2024 ở Đức hay không. Cùng chờ xem. Tôi cần phải đi từng bước một và vẫn đang hạnh phúc cùng đội tuyển quốc gia. Tôi vẫn nghĩ mình đủ khả năng thi đấu ở đẳng cấp cao và muốn tiếp tục thi đấu ở Nations League. Sau đó, tôi sẽ suy nghĩ về Euro 2024. Trước mắt là phải hướng đến Nations League đã”.

Trong khi đó, HLV Dalic của Croatia khẳng định Modric vẫn đủ sức thi đấu trong thời gian dài sắp tới: "Modric là đội trưởng và là ông chủ tuyến giữa của chúng tôi. Cậu ấy đã có giải đấu tuyệt vời. Modric 37 tuổi nhưng vẫn chơi bóng như mới 25 tuổi. Cậu ấy là thủ lĩnh đích thực. Mọi người nghĩ rằng World Cup 2022 sẽ là dấu chấm hết nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ tiếp tục khoác áo Croatia trong thời gian dài"

Đây là thông tin không thể vui hơn đối với người hâm mộ khi Luka Modric chính là trái tim và linh hồn trong lối chơi mà HLV Dalic xây dựng cho Croatia. Sau mỗi một trận đấu, chúng ta đều thấy anh đều gục xuống vì kiệt sức. Nhưng cứ đến trận tiếp theo, anh lại đeo tấm băng thủ quân vào và chiến đấu như chưa có gì xảy ra.





Con đường của "chiến binh" Luka Modric trước khi giúp Croatia bay cao ở World Cup 2018 và 2022 là chặng đường rất dài và đầy biến cố. Anh đã phải trải qua một tuổi thơ cơ cực. Năm 1991, khi chiến tranh tràn vào lãnh thổ Croatia, ông của Luka Modric bị sát hại và nhà của họ cũng bị bom đạn của kẻ thù phá hủy. Cả nhà phải dắt díu nhau đến Zadar tị nạn. Nỗi đau mà chiến tranh mang lại vẫn không thể ngăn cản tình yêu với trái bóng tròn của Modric. Cậu bé gầy còm vẫn say mê chơi bóng suốt những năm tháng ấy ở hành lang khách sạn, trong bãi giữ xe hay trên những mảnh đất ngổn ngang gạch đá.

Cuộc sống thiếu thốn do chiến tranh khiến cho Luka Modric bị suy dinh dưỡng do ăn uống tạm bợ, điều này cũng khiến anh gặp nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp của mình. Ngày trước, Modric bị lò đào tạo của Hajduk Split từ chối vì quá nhẹ cân. Arsenal, Barcelona và Bayern Munich cũng từng khước từ anh vì lý do tương tự. Ngay ở mùa giải đầu tiên ở Real Madrid, Modric bị người hâm mộ chế giễu là bản hợp đồng tồi tệ nhất của cả mùa giải. Ở đâu anh cũng khởi đầu hơi chật vật vì hạn chế về thể hình, nhưng sau tất cả Modric đều vượt qua nhờ vào khả năng chơi bóng trời phú của mình và từng bước trở thành nhân vật quan trọng bậc nhất ở mọi nơi mà anh góp mặt.

Trải qua nỗi đau chiến tranh đã hun đúc nên một Luka Modric rắn rỏi, phía sau cơ thể gầy gò ấy là một tinh thần bất khuất. Khi Modric bước ra sân cùng với với chiếc áo số 10 trên lưng, anh dường như mang theo toàn bộ sức mạnh của người dân Croatia và luôn chiến đấu với nguồn năng lượng bất tận. Hi vọng ở kỳ Euro sắp tới, hay thậm chí World Cup 2026, chúng ta lại thấy anh đeo tấm băng thủ quân, bước ra sân và chiến đấu với tất cả sức lực của mình.