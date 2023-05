SAWACO cấp nước sạch cho xã vùng xa

Chung niềm vui với người dân được cấp nước sạch an toàn, cô trò Trường mầm non Lý Nhơn thích thú khi nước sạch được cung cấp đầy đủ. Cô Nguyễn Thị Ngọc Hân, Hiệu trưởng Trường mầm non Lý Nhơn chia sẻ, gần 10 năm về nhận nhiệm vụ tại trường, cô và giáo viên luôn trong tình trạng lo lắng vì thiếu nước sạch để phục vụ trẻ.

Theo cô Ngọc Hân, trước đây nước sạch tại trường do các vệ tinh cung cấp. Tuy nhiên, do trường nằm ở cuối nguồn nên thường xuyên bị yếu và thiếu. Những lúc thiếu nước, trường phải đi đổi nước từ xe bồn với giá 70.000 đồng/m³. Tính trung bình, mỗi năm trường phải chi gần 30 triệu đồng để đổi nước sạch từ xe bồn để phục vụ nhu cầu của trẻ.

Còn tại Trường tiểu học Lý Nhơn, gần 1 tháng nay, học sinh đã bắt đầu được phổ cập bơi tại hồ bơi do trường đầu tư. Theo đó, hơn 6 tháng trước, trường đã đầu tư 1 hồ bơi để phổ cập bơi cho học sinh, tuy nhiên do tình trạng thiếu nước sạch nên chưa thể đưa hồ bơi vào sử dụng. Chỉ đến khi nước sạch từ nguồn do Xí nghiệp cấp nước Cần Giờ cấp, trường đã bơm đầy nước vào bể bơi để học sinh tập bơi.