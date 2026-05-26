SAWACO chuyển 100% dịch vụ cấp nước sang trực tuyến

Trong hành trình 21 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO) không chỉ gắn với nhiệm vụ bảo đảm dòng nước sạch, an toàn, liên tục cho thành phố, mà còn từng bước chuyển mình theo yêu cầu mới của một đô thị hiện đại.

Theo kế hoạch triển khai lộ trình chuyển đổi 100% dịch vụ cấp nước sang hình thức trực tuyến, SAWACO đặt mục tiêu đưa toàn bộ các khâu đủ điều kiện lên môi trường số: từ đăng ký dịch vụ, nộp hồ sơ, ký xác nhận, theo dõi tiến độ đến nhận kết quả từ xa. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong cải cách dịch vụ khách hàng, giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian đi lại, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đồng thời theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ một cách rõ ràng hơn.

Trung tâm Vận hành hệ thống cấp nước SAWACO giám sát mạng lưới cấp nước theo thời gian thực ẢNH: ĐVCC

Trọng tâm của kế hoạch không chỉ là "đưa thủ tục lên mạng" mà còn chuẩn hóa lại toàn bộ quy trình phục vụ. SAWACO sẽ rà soát các thủ tục dịch vụ cấp nước hiện hành, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, quy định thời gian xử lý chuẩn cho từng loại dịch vụ và công khai quy trình, trạng thái xử lý trên các kênh dịch vụ số. Cùng với đó là việc chuyển dần hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử, áp dụng biểu mẫu điện tử, chữ ký số, ký điện tử và xác thực điện tử đối với khách hàng theo quy định.

Kế hoạch chuyển đổi số của SAWACO được triển khai theo lộ trình nhiều giai đoạn. Trong năm 2026, Tổng công ty tập trung rà soát, chuẩn hóa, kết nối nền tảng và thực hiện tiếp nhận, xử lý trực tuyến toàn trình đối với các dịch vụ đủ điều kiện. Giai đoạn 2027 - 2028 sẽ mở rộng các dịch vụ còn lại, từng bước triển khai mô hình CRM tập trung, thống nhất đầu số chăm sóc khách hàng 1900 999 997 trên toàn hệ thống. Đến giai đoạn 2028 - 2030, SAWACO hướng đến hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ khách hàng số, vận hành trên nền tảng tập trung, đồng bộ dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tiếp nhận, phân loại, hỗ trợ xử lý yêu cầu khách hàng.

Quá trình này gắn với định hướng xây dựng "đô thị cấp nước thông minh", trong đó dữ liệu khách hàng, dữ liệu vận hành, tổng đài, CRM và các phần mềm nghiệp vụ được kết nối để xử lý hồ sơ xuyên suốt trên môi trường số. Khi hệ thống vận hành đồng bộ, khách hàng được tiếp cận dịch vụ dễ dàng hơn, còn doanh nghiệp có thêm công cụ giám sát chất lượng phục vụ, đo lường thời gian xử lý và mức độ hài lòng của người dân.

Nền tảng để SAWACO đẩy mạnh chuyển đổi số là hệ thống cấp nước đã được duy trì ổn định trong nhiều năm. Quý 1/2026, tổng sản lượng nước sản xuất đạt hơn 172 triệu m³; công suất phát nước bình quân đạt hơn 1,91 triệu m³/ngày. Tổng công ty tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% hộ dân thành phố thuộc phạm vi quản lý được sử dụng nước sạch, bảo đảm cấp nước liên tục, an toàn.

Nhìn lại chặng đường từ năm 2005 đến nay, SAWACO ghi nhận nhiều thay đổi lớn: công suất phát nước bình quân tăng từ 1,105 triệu m³/ngày lên khoảng 2,4 triệu m³/ngày; mạng lưới đường ống mở rộng từ 2.811 km lên gần 11.000 km; số đồng hồ nước tăng từ hơn 563.000 lên hơn 1,6 triệu cái; tỷ lệ thất thoát nước giảm từ 40,51% xuống còn 12,51%.

Từ "dòng chảy" vật lý dưới lòng đất đến "dòng chảy" dữ liệu trên môi trường số, SAWACO đang bước vào giai đoạn phát triển mới. 21 năm không chỉ là dấu mốc nhìn lại một hành trình bền bỉ, mà còn là điểm khởi đầu cho một cách phục vụ hiện đại hơn: để nước sạch đến từng nhà ổn định hơn, và dịch vụ cấp nước tiếp cận người dân thuận tiện hơn.