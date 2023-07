SAWACO kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước

Thực hiện kế hoạch giảm tỷ lệ thất thoát nước, kết quả năm 2022 SAWACO đạt 18,24%, mục tiêu năm 2023 kéo giảm còn 17,9% và kết quả 6 tháng đầu năm 2023 đã giảm còn 14,09%. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2023 tỷ lệ thất thoát nước tính toán quy đổi về m3/ngày: giảm 4,15% so với năm 2022 và giảm hơn 3,81% so với kế hoạch năm 2023.

Nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả

Theo SAWACO, trong tháng 1.2023 các đơn vị thuộc SAWACO (các công ty cấp nước: Bến Thành, Chợ Lớn, Gia Định, Thủ Đức, Phú Hòa Tân, Nhà Bè, Tân Hòa, Trung An, Xí nghiệp cấp nước Cần Giờ, Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn, Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch) đã thực hiện điều chỉnh ghi nhận sản lượng nước sạch nên có ảnh hưởng đến tính tỷ lệ thất thoát nước theo m³.



Các đơn vị thuộc SAWACO đã thực hiện tốt các giải pháp xây dựng theo kế hoạch ngay từ đầu năm. Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn đã có nhiều nỗ lực để kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống còn 21,35% (giảm 1,29% so với thất thoát nước bình quân 3 tháng cuối năm 2022). Với kết quả tỷ lệ thất thoát nước đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, hầu hết các đơn vị đã đạt được tỷ lệ thất thoát nước, giảm sâu hơn so với kế hoạch xây dựng từ đầu năm. Vì vậy, theo SAWACO, các đơn vị tiếp tục cố gắng tập trung thực hiện tốt các công tác kìm giữ, kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước trong 6 tháng cuối năm theo kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Niềm vui của ông Ngô Văn Tặng (phải) ở xã Lý Nhơn, H.Cần Giờ, TP.HCM khi lần đầu được lắp đồng hồ nước để sử dụng nước sạch an toàn Ảnh: Đinh Văn Bích

Về công tác kiểm tra giám sát tình trạng sử dụng nước của khách hàng, giảm thiểu thất thoát nước thương mại, SAWACO tiếp tục triển khai kế hoạch giảm khai thác nước ngầm để tăng lượng nước cấp cho khách hàng; giảm thiểu số lượng khách hàng sử dụng đồng hồ nước có hóa đơn từ 0 - 4 m³. Tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước máy thay cho nước giếng. Có chính sách hỗ trợ người dân thực hiện trám lấp giếng ngầm chuyển sang sử dụng nước sạch. Tỷ lệ đồng hồ nước 0 - 4 m³ vẫn còn cao, chiếm khoảng 15,6% tổng số khách hàng, tập trung chủ yếu ở Q.12, H.Hóc Môn, H.Bình Chánh, nguyên nhân là do người dân không sử dụng nước sạch và còn quen sử dụng nước ngầm.

Việc thay mới đồng hồ nước cũng giúp cho công tác giảm thất thoát nước đạt kết quả tốt. 6 tháng đầu năm 2023 công tác thay đồng hồ nước đã được các đơn vị quan tâm nhằm giảm thiểu lượng nước thất thoát do tình trạng đồng hồ đo đếm thiếu chính xác. Công tác kiểm tra, thay thế các đồng hồ hết niên hạn sử dụng, các đồng hồ chạy sai, nâng và hạ cỡ đồng hồ được triển khai thường xuyên và liên tục đã đóng góp đáng kể trong công tác giảm thiểu lượng nước thất thoát. Cụ thể, đã thay đồng hồ nước cỡ nhỏ: 179.157/300.363 cái (đạt 59,65% so với kế hoạch 2023); thay đồng hồ nước cỡ lớn: 337/705 cái (đạt 47,80 % so với kế hoạch 2023).

Công tác tăng cường quản lý mạng lưới cũng được SAWACO chú trọng triển khai. Cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra mạng lưới cấp nước, phối hợp chính quyền địa phương cùng các sở ban ngành tuyên truyền đến người dân về hành lang an toàn ống cấp nước để tránh tình trạng gây hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước. Cập nhật thường xuyên khai thác các dữ liệu phần mềm GIS trong công tác quản lý mạng lưới, quản lý tài sản, cập nhật thông tin khách hàng, cập nhật sự cố trên mạng lưới cấp nước, phân loại, xác định nguyên nhân bể, vật liệu ống, năm lắp đặt... để từ đó có kế hoạch cải tạo, sửa chữa kịp thời...

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, ông Nguyễn Văn Đắng, Phó tổng giám đốc SAWACO cho biết: với các đơn vị có tỷ lệ thất thoát nước giảm hơn so với kế hoạch năm 2023 thì tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tập trung duy trì giảm tỷ lệ thất thoát nước. Với đơn vị chưa đạt tỷ lệ theo kế hoạch, cần nỗ lực tập trung đẩy mạnh các giải pháp giảm thất thoát nước để đảm bảo đạt tỷ lệ được SAWACO giao…

Giảm sâu thất thoát nước, lợi nhuận tăng

Căn cứ lộ trình giảm thất thoát nước của Công ty CP cấp nước Phú Hòa Tân giai đoạn 2022 - 2025 được xây dựng năm 2022, tỷ lệ thất thoát nước năm 2022 là 18,46%, năm 2023 là 18,10%, năm 2024 là 17,80% và năm 2025 là 17,50%. Tuy nhiên, Công ty CP cấp nước Phú Hòa Tân đã giảm sâu tỷ lệ thất thoát nước. Cụ thể, tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm 2022 là 13,12% nhưng 6 tháng đầu năm 2023 tỷ lệ thất thoát nước bình quân chỉ còn 5,63%. Tỷ lệ thất thoát nước của công ty mang tính bền vững vì đã được duy trì từ tháng 10.2022 đến hiện nay ở mức từ 5,05 - 5,6%.

Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2023 hầu hết các chỉ tiêu chính như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của Công ty CP cấp nước Phú Hòa Tân đều đạt và vượt khá cao so với kế hoạch đề ra, đặc biệt là lợi nhuận. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận công ty đạt 16,2 tỉ đồng so với 15,5 tỉ đồng, đạt 104,69% kế hoạch cả năm. Chỉ riêng tiền thu về do giảm thất thoát nước mang lại hơn 10,6 tỉ đồng (tính theo giá mua sỉ nước sạch).

Theo ông Dương Văn Hòa, Giám đốc Công ty CP cấp nước Phú Hòa Tân, trong quá trình triển khai thực hiện lộ trình giảm thất thoát nước, dưới sự chỉ đạo của Ban Điều hành, toàn thể người lao động công ty đã tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, tìm kiếm các giải pháp để giảm thất thoát nước. Công ty đã đi đúng hướng trong việc giảm thất thoát nước bằng nhiều giải pháp hiệu quả, cả về lượng và chất với sự chủ động và đa dạng hơn trong cách làm.

"Với thất thoát hữu hình, công ty đầu tư có trọng tâm, hiệu quả làm giảm thất thoát nước, quản lý lưu lượng, áp lực đúng hướng, tăng cường công tác dò tìm và sửa bể, đặc biệt là điểm bể ngầm tăng qua các năm cho thấy công ty đã chủ động hơn trong các giải pháp giảm thất thoát nước", ông Hòa cho hay.

Cũng theo ông Hòa, hiện nay địa bàn do Công ty CP cấp nước Phú Hòa Tân phân phối nước sạch, đã cung cấp nước 100% hộ dân thì sản lượng sẽ không tăng trưởng nhiều, vì thế tầm quan trọng của công tác giảm thất thoát nước càng được nâng cao. Tất cả người lao động trong công ty đều đoàn kết, tập trung tinh thần và nhiệt huyết cho công tác giảm thất thoát nước. Có nhiều giải pháp sáng kiến được công nhận từ công ty và SAWACO trong việc hoàn thiện hệ thống phục vụ công tác giảm thất thoát nước trong điều kiện chi phí có giới hạn.

Công ty CP cấp nước Gia Định cũng là đơn vị điển hình giảm sâu tỷ lệ thất thoát nước. Nếu như tháng 6.2022, tỷ lệ thất thoát nước còn 15,69% thì đến tháng 6.2023 giảm sâu còn 8,4%. Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Công ty CP cấp nước Gia Định, công tác giảm nước thất thoát phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là mục tiêu sống còn của công ty và phải được triển khai quyết liệt gắn liền trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Mục tiêu là tiếp tục duy trì tỷ lệ thất thoát nước lũy kế dưới 14% trong năm 2023.

Để đạt mục tiêu đó, ông Hùng cho hay tiếp tục rà soát, điều chỉnh và ban hành bổ sung các quy định đã ban hành có liên quan cho phù hợp hơn và tạo động lực cho người lao động. Ban hành đề án chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2026 nhằm triển khai đồng bộ các ứng dụng khoa học kỹ thuật, các ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.

Về công tác nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, Công ty CP cấp nước Gia Định tiếp tục tham gia các lớp đào tạo chuyên môn như sử dụng phần mềm thủy lực WaterGEMS, mô phỏng lại chế độ thủy lực toàn mạng lưới, cập nhật thường xuyên, liên tục cơ sở dữ liệu GIS làm nền tảng cho giải pháp giảm thất thoát nước bền vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vai trò của từng cán bộ công nhân viên trong công ty đối với công tác giảm nước thất thoát…