SAWACO kéo tỷ lệ thất thoát nước xuống 11,97%

Theo báo cáo của SAWACO, tỷ lệ thất thoát nước toàn hệ thống đạt 11,97% nếu tính theo sản lượng lũy kế, giảm 0,54 điểm phần trăm so với kết quả năm 2025. Nếu tính theo sản lượng trung bình ngày, tỷ lệ này ở mức 12,31%, thấp hơn kế hoạch 0,49 điểm phần trăm.

Đa số đơn vị trực thuộc và các công ty cổ phần cấp nước đã đạt hoặc thấp hơn chỉ tiêu được giao. Một số đơn vị ghi nhận mức giảm rõ rệt như Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn, các công ty cổ phần cấp nước Trung An, Nhà Bè, Bến Thành và Phú Hòa Tân.

Kết quả cho thấy việc quản lý khu vực đồng hồ tổng (DMA), kiểm soát áp lực và chủ động dò tìm rò rỉ đang phát huy hiệu quả. Mỗi giọt nước được giữ lại không chỉ là thành quả của công nghệ và quản trị hiện đại, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của những người đang ngày đêm gìn giữ nguồn nước cho thành phố.

Ghi nhận hơn 17.000 điểm bể

Đến hết tháng 6.2026, mạng lưới cấp nước của SAWACO được phân chia thành khoảng 1.064 DMA. Các đơn vị thường xuyên theo dõi lưu lượng, áp lực, ưu tiên xử lý những khu vực có tỷ lệ thất thoát cao; đồng thời thực hiện "step test" để khoanh vùng, xác định nhanh vị trí rò rỉ.

Trong kỳ báo cáo, toàn hệ thống ghi nhận 17.386 điểm bể, gồm 7.493 điểm bể nổi và 9.893 điểm bể ngầm. So với cùng kỳ năm 2025, tổng số điểm bể giảm 2.203 vị trí, tương đương 11,25%.

Số điểm bể nổi giảm hơn 25%, trong khi bể ngầm tăng 361 vị trí, cho thấy các sự cố dưới lòng đất vẫn là thách thức lớn đối với công tác quản lý mạng lưới.

Các đơn vị cũng cải tạo 487 m đường ống cấp 1, cấp 2 và hơn 28 km đường ống cấp 3 trong 5 tháng đầu năm. Những tuyến ống cũ, mục, thường xuyên xì bể được thay thế hoặc bít hủy nhằm loại bỏ nguy cơ rò rỉ, nâng cao độ an toàn cấp nước.

Để hạn chế thất thoát vô hình, SAWACO đã thay 148.796 đồng hồ nước cỡ nhỏ, đạt 47,48% kế hoạch năm và 296 đồng hồ cỡ lớn, đạt 53,24% kế hoạch. Trên các tuyến ống truyền tải, 135 đồng hồ tổng được thay mới do hết hạn kiểm định, hư hỏng hoặc các nguyên nhân khác.

Trong 6 tháng, các đơn vị truy thu 264.178 m³ nước từ các trường hợp gian lận, tập trung tại địa bàn do các công ty cấp nước Trung An, Tân Hòa, Nhà Bè và Phú Hòa Tân quản lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, SAWACO đưa tỷ lệ thất thoát nước lũy kế xuống 11,97% ẢNH: ĐVCC

Ứng dụng AI trong quản lý mạng lưới

SAWACO cho biết công tác giảm thất thoát nước vẫn gặp một số khó khăn. Một số dự án cải tạo, phát triển mạng lưới còn chậm do thủ tục đầu tư, điều kiện thi công và công tác phối hợp với địa phương. Việc di dời đường ống để phục vụ các dự án giao thông, thoát nước cũng làm tăng nguy cơ xì bể.

Đến kỳ tháng 6, toàn hệ thống còn 87.366 hóa đơn có mức tiêu thụ 0 m³, chiếm 5,4%. Lượng nước phục vụ súc xả mạng lưới trong 6 tháng đạt hơn 1,8 triệu m³, gồm súc xả định kỳ, sau sửa chữa sự cố, đấu nối mới và khi điều tiết nguồn nước.

Trong 6 tháng cuối năm, SAWACO sẽ đẩy nhanh các dự án cải tạo, thay thế đường ống cũ; hoàn thiện phân vùng DMA; tăng cường dò tìm rò rỉ, quản lý áp lực và bảo trì mạng lưới.

Tổng công ty cũng tập trung thay đồng hồ đúng niên hạn, mở rộng sử dụng đồng hồ đọc số từ xa, cập nhật dữ liệu GIS, tích hợp dữ liệu dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các phần mềm chuyên ngành trong quản lý, điều hành.

Cùng với đó, SAWACO sẽ tăng cường đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị; tuyên truyền người dân sử dụng nước sạch thay nguồn nước ngầm và bảo vệ hành lang tuyến ống. Mục tiêu là duy trì cấp nước an toàn, liên tục, đồng thời tiếp tục kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước theo kế hoạch năm 2026.