SAWACO số hóa việc quản lý nước sạch

Từ trung tâm điều hành đến bản đồ số mạng lưới

Một điểm nhấn là Trung tâm Vận hành hệ thống cấp nước (SWOC), nơi SAWACO tập trung giám sát và điều phối hoạt động cấp nước. Trung tâm ứng dụng hạ tầng và công nghệ mới để theo dõi những diễn biến bất thường, vận hành mô hình thủy lực, phân tích nhu cầu và xây dựng phương án điều phối sản lượng nước hòa mạng từ các nhà máy. Nhờ đó, công tác vận hành có thêm cơ sở để điều chỉnh lượng nước đưa vào mạng lưới, nhất là trong dịp lễ, tết hoặc khi xảy ra sự cố.

Trong năm 2026, dự án nâng cấp SWOC giai đoạn 2 đã hoàn tất khảo sát và chuyển sang xây dựng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật. Định hướng của dự án là tăng khả năng giám sát theo thời gian thực, khai thác dữ liệu và hỗ trợ điều hành từ xa. SAWACO cũng đã nghiệm thu gói thầu xây dựng kho dữ liệu và khai thác dữ liệu AI thuộc dự án nâng cấp trung tâm, làm nền tảng cho những ứng dụng quản lý kỹ thuật chuyên sâu trong tương lai.

Nhân viên Trung tâm Vận hành hệ thống cấp nước SAWACO theo dõi, giám sát hoạt động mạng lưới cấp nước TP.HCM thông qua hệ thống điều khiển và bản đồ số ẢNH: ĐVCC

Trên mạng lưới đường ống, hệ thống thông tin địa lý SAWAGIS và nền tảng WebGIS dùng chung giúp cán bộ kỹ thuật tra cứu tài sản, theo dõi khu vực áp lực và công trình phát triển mạng lưới. Theo số liệu của SAWACO đến tháng 9.2026, WebGIS ghi nhận hơn 4.500 lượt truy cập thực tế. Dữ liệu địa lý được tích hợp vào mô hình thủy lực WaterGems; việc kết nối thêm dữ liệu thời gian thực từ hệ thống SCADA đang được nghiên cứu. Những công cụ này góp phần rút ngắn thời gian tìm kiếm thông tin và hỗ trợ xử lý khi mạng lưới phát sinh bất thường.

Một hướng khác là thí điểm khu vực quản lý mạng lưới phân phối (DMA) thông minh. Tại một số đơn vị như Trung An, Tân Hòa, Chợ Lớn, Bến Thành và Cần Giờ, các giải pháp gồm đồng hồ đọc số từ xa, van điều tiết áp lực, van đóng mở từ xa và phần mềm phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo đang được thử nghiệm để theo dõi lượng nước, áp lực, tính toán thất thoát và cảnh báo rò rỉ. Với mạng lưới rộng lớn, phát hiện sớm những điểm bất thường có ý nghĩa thiết thực: Hạn chế nước sạch thất thoát trước khi đến người sử dụng.

Hướng tới giảm thất thoát, nâng trải nghiệm người sử dụng

Một kết quả đáng chú ý là SAWACO đã lắp đặt hơn 55.000 đồng hồ nước có chức năng đọc số từ xa. Bên cạnh việc ghi chỉ số truyền thống, công nghệ này tạo điều kiện thu thập dữ liệu thường xuyên, hỗ trợ kiểm soát mức tiêu thụ và phân tích vận hành. Tổng công ty đã ban hành quy trình quản lý dữ liệu chỉ số nước từ xa, đồng thời ban hành quy định thu hồi, tân trang, kiểm định để tái sử dụng đồng hồ. Trước mắt, SAWACO ưu tiên triển khai tập trung tại các khu vực đã lắp đặt thí điểm và đẩy mạnh khai thác dữ liệu; về lâu dài sẽ từng bước mở rộng phù hợp với khả năng tài chính và điều kiện hạ tầng của mạng lưới.

Công nghệ số cũng làm thay đổi cách người dân tiếp cận dịch vụ nước sạch. Ứng dụng SAWACO CSKH cho phép đăng ký gắn mới, điều chỉnh định mức, báo chỉ số, tra cứu hóa đơn, thanh toán và theo dõi phản ánh. Tổng đài chăm sóc khách hàng thống nhất đầu số 1900 999 997 tiếp nhận bình quân 672 cuộc gọi mỗi ngày, gồm: tư vấn dịch vụ, yêu cầu sửa chữa và phản ánh. Hệ thống thanh toán lõi Core Billing đã được vận hành, tạo nền tảng quản lý dữ liệu khách hàng tập trung và kết nối các kênh phục vụ.

Theo khảo sát của Phòng Kinh doanh Dịch vụ khách hàng đến tháng 8.2026, mức độ hài lòng chung của khách hàng đạt 94,3%. Cùng với việc nâng chất lượng phục vụ, SAWACO tiếp tục thử nghiệm các mô hình số nhằm theo dõi dòng nước, phát hiện sớm nguy cơ rò rỉ và sử dụng hiệu quả hơn lượng nước sạch đã qua xử lý. Đó cũng là cách công nghệ góp phần giữ gìn nguồn nước của thành phố.