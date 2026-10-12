SAWACO: Từ sứ mệnh gánh vác an sinh đến mục tiêu vươn tầm châu Á

Chỉ tay về chiếc đồng hồ nước điện tử gọn gàng trước cửa nhà, ông Nguyễn Văn Hùng (72 tuổi, ngụ Q.8 cũ) vẫn chưa quên những năm tháng "rượt đuổi" theo từng xô nước sạch. "Hồi đó, cả xóm phải chờ đêm muộn mới lụi hụi xách xô ra xếp hàng ở vòi nước công cộng, hoặc gánh từng thùng nước giếng đào đục ngầu, phèn chua về lắng lọc, làm gì biết đồng hồ này là cái gì." ông Hùng nhớ lại. Ký ức về những nhân viên ngành nước ôm sổ tay gõ cửa từng nhà ghi số đồng hồ bằng tay, hay cảnh thiếu nước cục bộ tại các khu vực ven nội thành từng là hình ảnh quen thuộc của một thời gian khó.

Từ bức tranh thiếu thốn ấy, ngành nước TP.HCM đã bước vào những cuộc cách mạng hạ tầng quy mô. Hàng ngàn ki-lô-mét đường ống truyền tải và phân phối được đâm sâu vào từng con hẻm nhỏ. Sự ra đời, cải tạo và mở rộng liên tục của các công trình chủ lực như Nhà máy nước Thủ Đức, Nhà máy nước Tân Hiệp, cùng các trạm bơm thô Hóa An, Hòa Phú đã liên tục nâng cao công suất cấp nước cho toàn vùng. Đến nay, SAWACO duy trì công suất cấp nước ấn tượng đạt khoảng 2,35 triệu m³/ngày đêm, đảm bảo 100% người dân trong phạm vi phục vụ được tiếp cận nguồn nước sạch an toàn, xóa bỏ hoàn toàn những "vùng xám" không có nước máy năm xưa.

ẢNH: N.A

Không dừng lại ở vai trò hoàn thành sứ mệnh an sinh xã hội cho người dân, SAWACO đã vươn mình trở thành một "gã khổng lồ" hạ tầng đô thị với tiềm lực tài chính và năng lực quản trị ngày càng vững chắc. Đến giữa năm 2026, tổng tài sản của Tổng Công ty đã vượt mốc 12.300 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt hơn 8.000 tỉ đồng, đồng thời đóng góp hàng nghìn tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước mỗi năm. Sự lớn mạnh ấy còn thể hiện ở tư duy quản trị tiên tiến khi doanh nghiệp chuyển đổi toàn diện từ mô hình vận hành truyền thống sang mô hình quản trị số dựa trên dữ liệu.

Ngày nay, hệ sinh thái công nghệ thông minh của SAWACO đã vận hành đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu (Data Center), Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước (SWOC), hệ thống GIS, SCADA, cùng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Những công nghệ này giúp theo dõi áp lực, lưu lượng và chất lượng nước theo thời gian thực, giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống mức tối ưu và hiện đại hóa toàn bộ khâu chăm sóc khách hàng.

ẢNH: N.A

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, SAWACO luôn gắn liền sự phát triển của mình với trách nhiệm xã hội và cộng đồng. Thông qua các sáng kiến truyền thông cộng đồng như SAWACO TOUR, SAWACO Xanh hay các cuộc thi sáng tạo về bảo vệ tài nguyên nước, doanh nghiệp đã kết nối hàng nghìn lượt người dân, học sinh, sinh viên và chuyên gia cùng chung tay bảo vệ môi trường nước bền vững.

Vươn mình cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, SAWACO đang tự tin khẳng định tầm vóc mới với ba trụ cột nền tảng "Con người - Chuyển đổi số - Phục vụ cộng đồng". Dòng chảy nước sạch hôm nay không chỉ đơn thuần đáp ứng nhu cầu dân sinh cho một siêu đô thị, mà còn mang theo bản lĩnh, uy tín và khát vọng trở thành một trong những doanh nghiệp cấp nước hàng đầu tại khu vực và châu Á.