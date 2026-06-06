SAWACO và mục tiêu cấp nước an toàn đến năm 2030

Nâng công suất, bảo đảm an ninh nguồn nước

Một trong những chỉ tiêu quan trọng được Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO) đặt ra đến năm 2030 là sản lượng nước sản xuất và mua sỉ đạt khoảng 765,631 triệu m³/năm; lượng nước tiêu thụ hợp nhất đạt khoảng 673,770 triệu m³/năm. Công suất các nhà máy nước dự kiến được nâng lên 2,9 triệu m³/ngày, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ và yêu cầu cấp nước an toàn.

Sawaco hướng đến xây dựng hệ thống cấp nước an toàn, thông tin để phục vụ cho TP.HCM ẢNH: ĐVCC

Để đạt mục tiêu này, SAWACO sẽ triển khai nhiều giải pháp phát triển nguồn nước. Trong đó có việc khôi phục vận hành Nhà máy nước Bình An với công suất 100.000 m³/ngày; đầu tư Nhà máy nước Thủ Đức IV công suất 300.000 m³/ngày. Đồng thời, trong bối cảnh một số dự án còn vướng mắc pháp lý, tổng công ty sẽ lựa chọn phương án đầu tư phù hợp, gồm Nhà máy nước Kênh Đông II, Tân Hiệp 3 hoặc nâng công suất các nhà máy hiện hữu.

Song song với phát triển nguồn cung, SAWACO chú trọng bảo đảm an ninh nguồn nước - yếu tố sống còn của hệ thống cấp nước đô thị. Các dự án như xây dựng hệ thống chuyển tải nước thô từ hồ Dầu Tiếng để cung cấp cho cụm Nhà máy nước Tân Hiệp, tuyến ống nước thô dự phòng D2400 từ Trạm bơm Hóa An về Nhà máy nước Thủ Đức, hay bể chứa nước sạch số 6 tại Nhà máy nước Thủ Đức với dung tích 100.000 m³ được xác định là những hạng mục quan trọng nhằm tăng khả năng dự phòng, giảm rủi ro khi nguồn nước biến động.

Bên cạnh nhiệm vụ tăng công suất, SAWACO tiếp tục duy trì tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100%. Tổng công ty sẽ từng bước thay thế các giải pháp cấp nước tạm bằng hình thức cấp nước trực tiếp qua hệ thống đường ống và đồng hồ nước, qua đó nâng cao tính bền vững, ổn định và thuận tiện cho người dân.

Chuyển đổi số để vận hành thông minh hơn

Một điểm nhấn trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030 của SAWACO là chuyển đổi số. Tổng công ty sẽ hoàn thành nâng cấp hệ thống SCADA tại các Nhà máy nước Thủ Đức, Tân Hiệp và Bình An theo hướng liên động, tự động; nâng cấp Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước (SWOC) và các trung tâm vận hành mạng lưới (NOC) nhằm giám sát, cảnh báo, điều khiển từ xa theo thời gian thực.

SAWACO cũng định hướng ứng dụng các công nghệ như AI, GIS, IoT, Big Data, Digital Twin trong quản lý vận hành, dự báo nhu cầu dùng nước, cảnh báo sự cố và tối ưu hóa mạng lưới. Việc xây dựng mô hình BIM cho các nhà máy, trạm bơm lớn cũng được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản, vận hành và bảo trì.

Ở lĩnh vực dịch vụ khách hàng, tổng công ty sẽ đẩy mạnh số hóa, triển khai 100% hợp đồng dịch vụ và hóa đơn điện tử, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng trên nền tảng số. Các khu vực thí điểm đồng hồ nước đọc số từ xa cũng được hoàn thiện để làm cơ sở xây dựng lộ trình triển khai phù hợp trong thời gian tới.

Đáng chú ý, SAWACO định hướng nâng cao chất lượng nước sạch, phát triển hệ thống giám sát chất lượng nước online trên toàn hệ thống và hoàn thành Trung tâm nghiên cứu, kiểm soát chất lượng nước. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý chất lượng nước đầu nguồn, tự động điều chỉnh liều lượng hóa chất theo dữ liệu thời gian thực được kỳ vọng giúp duy trì chất lượng nước đầu ra ổn định, tiết kiệm hóa chất và nâng cao an toàn cấp nước.

Với các mục tiêu cụ thể về công suất, chất lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và quản trị hiện đại, SAWACO đang hướng đến xây dựng một hệ thống cấp nước thông minh, an toàn, đủ năng lực phục vụ sự phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.