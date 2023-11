SAWACO và nỗ lực đảm bảo an ninh nước sạch tại TP.HCM

100% người dân sử dụng nước sạch

Thực hiện sứ mệnh cung cấp nước sạch an toàn cho siêu đô thị TP.HCM với số dân đông nhất cả nước, SAWACO đã không ngừng nỗ lực để đảm bảo sản xuất nước liên tục và ổn định với tổng công suất cấp nước của toàn hệ thống khoảng 2,4 triệu m³/ngày, mạng lưới đường ống dài gần 12.000 km, cung cấp nước sạch cho gần 2,2 triệu hộ dân.



Ông Trần Quang Minh, Tổng giám đốc SAWACO báo cáo tại hội thảo THÚY LIỄU

Báo cáo tại hội thảo, ông Trần Quang Minh, Tổng giám đốc SAWACO cho biết, TP.HCM là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước đảm bảo tỷ lệ 100% hộ dân trên toàn địa bàn được tiếp cận và sử dụng nước sạch, và được duy trì đảm bảo từ năm 2016 đến nay.

Một số vùng sâu thuộc các huyện ngoại thành, người dân vẫn tiếp cận nước sạch qua đồng hồ tổng, vẫn dùng nước sạch nhưng không có đồng hồ nước tại nhà. Chính vì thế, SAWACO đặt mục tiêu đến năm 2025, mỗi hộ dân tại TP.HCM sẽ có một đồng hồ nước. "Để làm được điều đó, chúng tôi đang nỗ lực cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống đường ống, kể cả những đường ống không mang lại hiệu quả kinh tế ngay thì vẫn phải làm", ông Minh nhấn mạnh.

Hiện nay SAWACO đang xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin giúp phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Người dùng có thể báo cáo sự cố cấp nước qua ứng dụng "Chăm sóc khách hàng SAWACO", thanh toán tiền nước trực tuyến, đăng ký lắp đặt đồng hồ nước qua ứng dụng… Bên cạnh đó, SAWACO đang xây dựng trung tâm quản lý vận hành tổng thể hệ thống cấp nước, dự kiến đưa vào hoạt động năm 2024; xây dựng thêm 2 nhà máy sử dụng nước mặt và sẽ đưa vào sử dụng từ năm 2026 - 2027.

Cần giải pháp tổng thể bảo vệ an ninh nước

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị TP.HCM cho biết, đảm bảo an ninh nước là một trong 4 yếu tố quan trọng của một quốc gia, một thành phố bên cạnh an ninh chính trị, an ninh lương thực và an ninh năng lượng.

"Tài nguyên nước của VN dễ bị tổn thương do các hoạt động khai thác, sử dụng nước ở thượng nguồn, kể cả các hoạt động vì mục đích chính trị như chiến tranh, tạo áp lực. Bên cạnh đó, việc môi trường ngày càng ô nhiễm bởi các chương trình phát triển; dân số tăng quá nhanh và phân bố không đều; biến đổi khí hậu cực đoan; các hoạt động kinh tế, dân sinh hủy hoại nguồn nước… cũng là thách thức an ninh nước tại VN", ông Hòa phân tích.

Do đó, việc duy trì được nguồn cung ứng nước đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng là bài toán khó không chỉ cho SAWACO mà toàn bộ các thành phần khác của TP.HCM, trong đó có các trường đại học, viện nghiên cứu và truyền thông báo chí.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM nhận định, những ý kiến và lý luận mà các chuyên gia đưa ra tại hội thảo rất sát với thực tế. Tuy nhiên, ông Bình cho rằng vấn đề bảo vệ nguồn nước hiện nay là rất quan trọng, cần quản lý chặt chẽ việc khai thác nguồn nước ngầm, đảm bảo an ninh nước tại TP.HCM. Đồng thời, cần xem xét lại việc tuyên truyền và phối hợp hoạt động của các địa phương và người dân trong công tác bảo vệ, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn nước.

Ngoài ra, ông Bình cũng nhấn mạnh việc thu gom, xử lý nước thải, đặc biệt là nước thải tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nước thải y tế… phải được đảm bảo kiểm soát chặt chẽ.