SAWACO vận hành nhiều lớp bảo vệ để bảo đảm an toàn cấp nước TP.HCM

Theo SAWACO, trong công tác kiểm soát nguồn nước thô, đơn vị đã lắp đặt hệ thống giám sát tự động tại các trạm bơm, theo dõi liên tục chất lượng nước sông theo các quy chuẩn QCVN 08:2023, QCVN 09:2023 và Thông tư 10.2021. Trước tình trạng nguồn nước ngày càng chịu tác động của ô nhiễm hữu cơ và xâm nhập mặn, việc quan trắc liên tục đóng vai trò then chốt.

Tổng công ty cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý hồ Trị An, Dầu Tiếng và Phước Hòa để vận hành tối ưu nguồn nước, đồng thời nghiên cứu các giải pháp dài hạn như di dời điểm lấy nước thô và xây dựng hồ dự trữ quy mô nhỏ.

Thực hiện Quyết định 1242 của UBND TP.HCM, SAWACO tiếp tục giảm sản lượng khai thác nước ngầm xuống 36.000 m³/ngày, hướng đến 30.000 m³/ngày. Các trạm ngầm sau khi dừng khai thác được giữ lại làm cơ chế dự phòng khi xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Ở các nhà máy nước, hệ thống SCADA và giám sát trực tuyến được áp dụng xuyên suốt từ khâu xử lý đến nước ra khỏi nhà máy. Công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị được thực hiện thường xuyên nhằm duy trì khả năng vận hành liên tục, kể cả trong tình huống có biến động nguồn nước.

Công tác vận hành sản xuất nước sạch tại Nhà máy nước Tân Hiệp, một đơn vị thuộc SAWACO ẢNH: ĐVCC

Trong quản lý mạng lưới đường ống, SAWACO liên tục cập nhật phương án ứng phó sự cố, phối hợp xử lý giao cắt hạ tầng, bảo trì tuyến ống và nâng cấp các hệ thống GIS, SCADA để theo dõi áp lực, rò rỉ và chất lượng nước. Các cuộc diễn tập cấp nước an toàn được tổ chức tại nhiều cụm cấp nước nhằm bảo đảm khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Về phương án dự phòng, SAWACO triển khai đồng bộ các hình thức cấp nước khẩn cấp bằng bồn cố định, xe bồn, sà lan và sẵn sàng kích hoạt hệ thống giếng lẻ trong trường hợp nguồn nước thô hoặc nhà máy gặp sự cố.

Chất lượng nước cho khách hàng tiếp tục được nâng cao. Chương trình nước uống trực tiếp tại vòi giai đoạn 2021 - 2025 được duy trì với 27 trụ nước uống công cộng, được giám sát định kỳ và công bố dữ liệu qua phần mềm của SAWACO. Phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 cũng được tăng cường năng lực phân tích nhanh và chính xác hơn.

Tỉ lệ thất thoát nước trong năm 2025 đạt 12,77%, kết quả của nhiều giải pháp như phân vùng DMA, thay đồng hồ đúng hạn, dò bể, sửa bể kịp thời và ứng dụng công nghệ trong quản lý mạng lưới.

SAWACO cho biết năm 2025 không ghi nhận sự cố nghiêm trọng nào trên toàn hệ thống cấp nước. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn như lấn chiếm hành lang tuyến ống, ô nhiễm nguồn nước sông, hạn chế quỹ đất cho bể chứa và áp lực vận hành mạng lưới rộng lớn không có bể trung gian.

Tổng công ty kiến nghị thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp bảo vệ nguồn nước thô, hỗ trợ vốn cho các dự án cấp nước an toàn và đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch cấp nước để phù hợp tình hình thực tế.